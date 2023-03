Jack Dorsey se svým plnovousem, piercingem a tetováním spíš než byznysmena připomíná rockovou hvězdu. Navíc mu patří hudební streamovací služba Tidal. Takže žádný div, že se tu a tam rád pochlubil, že jeho další společnost Block a její aplikace Cash App jsou středem zájmu mnoha umělců a rapperů, kteří o ní skládají dokonce své songy. Co už nedodal, bylo, že mnoho z nich v písních popisuje, jak je snadné ji využít k podvodům. Hip hop a gangsteři, to dohromady jde, ale gangsteři a veřejně obchodovaná firma? To už ne…

Loni v létě zatkli policisté na letišti v New Yorku rappera známého jako 22GZ kvůli obvinění, že se při střelbě v klubu pokusil zabít několik lidí. A právě jeho píseň s názvem Cash App, v níž mimo jiné popisuje, jak lze přes službu zaplatit nájemným vrahům, společnost Block dokonce finančně podpořila v rámci digitálního marketingu.

Jiný rapper Nuke Bizzle zase skončil za mřížemi, protože prostřednictvím karty od Cash Appu vytáhl z úřadů přes milion dolarů na dávkách v nezaměstnanosti vystavených na neexistující osoby. I on o tomto svém obchodním modelu natočil písničku nazvanou EDD, což je zkratka pro anglický název Employment Development Department, což je vládní agentura zabývající se zaměstnaností.

Tohle všechno jsme se dozvěděli díky skupině analytiků, kteří si říkají Hindenburg Research. Jde o tým finančních detektivů vedených Natem Andersonem, kteří se specializují na takzvané shortování – sází na to, že akcie některé firmy poklesnou a oni na tom vydělají. Jak? Shortaři najdou nadhodnocené podniky, odhalí jejich slabá místa a pak počítají s tím, že cena akcií spadne. Na trhu si v předstihu půjčí akcie dané firmy, ty draze prodají a spoléhají, že až je budou kupovat zpět, aby je mohli vrátit, budou už díky jejich detektivnímu úsilí levnější. Rozdíl v ceně je pak jejich zisk.

Hindenburg Research jsou v tom, co dělají, neuvěřitelně dobří. Jsou to vlastně takoví čističi, kteří pomáhají odhalovat špínu a hnus na burzách. Byli to právě oni, kdo zveřejnil, že automobilka Nikola a její zakladatel Trevor Milton pustili svůj elektrický kamion z kopce, aby jej vůbec mohli natočit, jak jede.

Před pár týdny zase poslali do kolen průmyslové impérium indického miliardáře Gautama Adaniho, když upozornili, jak jeho holding neprůhledně hospodaří, nesedí mu účetnictví, má problémy s dodržováním zákonů a extrémně spoléhá na daňové ráje. Firma se z propadu nevzpamatovala, analýza Hindenburgu rozjela několik kriminálních vyšetřování a na žebříčku Forbesu zmizelo Adanimu 60 miliard dolarů.

Společnost Block Jack Dorsey, spoluzakladatel Twitteru, rozjel v roce 2009. Původně se jmenovala Square a je to v Americe populární fintech, který zjednodušuje platby kartami. Aplikaci Cash App přidali v roce 2013 a funguje tak, že klientům, i když nemají bankovní účet, vystaví kartu, na niž pak mohou přijímat peníze nebo z ní platit. Dorsey celý proces udělal tak jednoduchý, až to otevřelo kriminální stavidla.

Foto: Depositphotos Výbuch vzducholodi Hindenburg od společnosti Zeppelin, po níž se detektivové pojmenovali

„Abychom to otestovali, založili jsme si účty pod jmény Donald Trump a Elon Musk. Objednali jsme si od služby kreditní kartu na zjevně falešné jméno Donald Trump a čekali jsme, zda kontrolní mechanismy Cash Appu nějak zareagují, jenže digitální karta okamžitě dorazila do mailu,“ napsali ve své zprávě Hindenburg Research.

Podle mnoha bývalých zaměstnanců, s nimiž agentura hovořila, jsou v Blocku záměrně osekaná pravidla, jak bránit zneužívání karet. „Zdá se, že je to důsledek snahy maximálně zvýšit počet uživatelů,“ dodávají Hindenburg Research. A připomínají, že v covidové pandemii vyplácely úřady na karty od Cash Appu miliardy dolarů v rámci finanční pomoci – a později stovky milionů vymáhaly zpět, protože se zjistilo, že příjemci byli buď vymyšlení, nebo na jejich jméno uplatňoval nárok někdo cizí.

Nate Anderson a spol. upozornili i na několik čistě byznysových přehmatů Jacka Dorseyho, například na akvizici společnosti Afterpay za 29 miliard dolarů z počátku roku 2022. Afterpay nabízí službu kup a zaplať později, jenže podobně jako české Twisto nebo švédská Klarna zaznamenala po splasknutí technologické bubliny a nástupu inflace ohromný propad v ceně.

Ten #short proti Jackovi, jsem otevřít musel, už jen z „principu“ 😎👇https://t.co/n3cMmpwPXr — Ales Vavra (@ales_vavra) March 23, 2023

Akcie Blocku udělaly to, co se dalo čekat – v úterý ráno se ještě obchodovaly za více než 77 dolarů, na konci týdne u nich svítilo 60 dolarů. To je propad o téměř 20 procent. Jack Dorsey a jím vedená firma už se proti zjištěním ohradili a oznámili, že ve spolupráci s Komisí pro cenné papíry, která dohlíží na dění na burzách, se budou soudně bránit.

Zatím ale trh tak úplně nepřesvědčili, ostatně zjištění Hindenburg Research berou s ohledem na jejich track record všichni velmi vážně. Například známý český shortař Aleš Vávra na Twitteru napsal, že na základě práce Nata Andersona také začal spekulovat na pokles akcií Blocku. „Ten short proti Jackovi jsem otevřít musel už jen z principu,“ uvedl.

A proč se ti, kteří za nájezdy na Block či Adaniho stojí, pojmenovali po slavné vzducholodi Zeppelin LZ-129 Hindenburg, která explodovala v květnu 1937 a po nehodě zůstaly tři desítky mrtvých? „Hindenburg bereme jako jen a pouze člověkem stvořenou a naprosto vyhnutelnou katastrofu. Téměř sto lidí usadili do balonu, jenž byl naplněný tou nejhořlavější látkou ve vesmíru. V minulosti přitom skončila jiná létající zařízení postavená na vodíku stejně. Ani to jeho tvůrce nijak neovlivnilo, zaštiťovali se tvrzením dobře známým i z Wall Street, že tentokrát to bude jiné,“ píše Anderson na webu své společnosti. A připomíná: „Pátráme po podobných uměle stvořených katastrofách na trzích a snažíme se na ně posvítit, než způsobí škodu dalším nevinným obětem.“