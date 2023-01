Proč má kráva čtyři žaludky a jak volit? Seznam a Google ukázaly nejhledanější dotazy roku 2022

Co lidé v roce 2022 nejčastěji hledali na Googlu a Seznamu?

Rok 2022 byl na významné události bohatší, než bychom si přáli, což reflektovaly i trendy nejoblíbenějších vyhledávačů. Ale i mezi dotazy na vážná témata ruské invaze na Ukrajinu, energetické krize nebo požáru v Českém Švýcarsku se tuzemští uživatelé internetu houfně zajímali o odlehčenější informace. Třeba o bývalým premiérem Andrejem Babišem nedávno proslavené čtyři žaludky tura domácího.

Globální gigant Google i jednička českého internetu Seznam zveřejnily přehledy nejčastějších dotazů, které do jejich vyhledávačů v uplynulém roce Češi zadávali. Google své trendy ve vyhledávání za rok 2022 tradičně zveřejnil v online prezentaci. Seznam si připravil interaktivní přehlídku rozdělenou do jednotlivých týdnů, na rozdíl od Googlu se zaměřil nejen na vyhledávaná slova, ale přímo na otázky začínající „kde“, „kdy“, „proč“, „co“ a „jak“.

V prezentaci Seznamu se tak například dozvíte to, že v posledním měřeném týdnu uplynulého roku se do top trojky nejvyhledávanějších otázek na Seznamu dostal dotaz „proč má kráva čtyři žaludky“. V době vánočních svátků to možná vypadá jako kuriózní otázka, než si vzpomenete na pořad televize Prima K tabuli!, v němž prezidentští kandidáti odpovídali zvídavým školákům. Andrej Babiš se v něm marně potýkal (nejen) se zažíváním přežvýkavce a jeho výkon se na internetu dočkal virální popularity.

Ještě oblíbenější mezi otázkami „proč“ ale byla snaha zjistit, „proč nefunguje červené tlačítko“ televizního ovladače. Tato otázka se na předních pozicích objevovala až do poloviny loňského roku, druhým nejpalčivějším dotazem bylo zjišťování, „proč je válka na Ukrajině“. V otázkách začínajících „kdy“ vévodil dotaz „kdy je den matek“, Seznam navíc uvádí zajímavé doplnění, že to byl nejčastější dotaz i po druhé květnové neděli, kdy se maminkám přeje.

Otázky s „co?“ však vše vrátily do vážné reality, lidé se ve stínu prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina nejvíce zajímali, „co dělat při jaderném útoku“. Nejpopulárnější na Seznamu nicméně byla vyhledávání začínající slůvkem „jak“. Oblíbené – a průběh roku postupně ilustrující – byly otázky „jak vyčistit gril“, „jak vyrobit draka“ a „jak vybrat kapra“. Na tradiční českou kratochvíli pak odkazoval nejčastější dotaz s „kde?“, lidé totiž nejvíce hledali, „kde rostou houby“.

Houbařina se loni dostala i na přední příčky ve vyhledávání Googlu. Druhá příčka v kategorii otázek začínajících „jak“ patří dotazu „jak zamrazit houby“, v roce 2022 bylo na Googlu formou otázky hledanější jen spojení „jak dlouho trvá karanténa“. Vedle hub a covidu nicméně byla stěžejním termínem i válka a její dopady, „jak pomoci Ukrajině“ byl na Googlu třetí nejpopulárnější dotaz loňska. Na čtvrtém místě je i v současnosti aktuální „jak volit“.

Východní konflikt hrál obecně na Googlu výraznou roli, největší nárůst v jeho vyhledávání zaznamenaly výrazy „Ukrajina“ a „Putin“, dále „volby“, krachující „Sberbank“ a „Tank Ono“, síť čerpacích stanic, jejíž majitel skepticky komentoval rostoucí ceny pohonných hmot. Žebříček nejvyhledávanějších osob ovládla prezidentská kandidátka Danuše Nerudová, mezi zesnulými osobnostmi nejvíce lidé vzpomínali na zpěvačku Hanu Zagorovou.

Kromě Ukrajiny a voleb zajímal uživatele Googlu mezi loňskými událostmi například jednorázový příspěvek na dítě ve výši pěti tisíc korun, virus opičích neštovic a internetový vtip o připojení ruského Kaliningradu k Česku. Lavina žertů, která na pár dní bez nadsázky smetla celý český internet, patřila na pátou příčku nejvyhledávanějších událostí na Googlu. Co se televizní tvorby týče, nejčastěji lidé hledali reality show Survivor, kriminálku Devadesátky a historická díla Marie Terezie a Jan Žižka.

A snad aby si po náročném roce plném složitých a často i tragických událostí lidé život přece jen o něco osladili, nejvyhledávanější recepty na Googlu byly na pocukrované pochutiny. První místo patří bublanině, stříbro si odnesly palačinky, ale bronz patří slanějšímu pokrmu a současně už párkrát zmíněnému českému houbařskému evergreenu – třetí nejvyhledávanější mezi recepty totiž byla smaženice. Tak snad nadcházející rok 2023 nebude na houby.