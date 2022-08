Ivo Lukačovič, psík Krasty a Pavel Zima. Tak nějak vypadá pomyslná trojice tváří, které se vybaví, když se řekne Seznam.cz. Zakladatel a majitel Seznamu Lukačovič s médii moc nekomunikuje, Jack Russell teriér víc štěká než povídá, a tak být mluvčím české internetové jedničky musí být její dlouholetý šéf a člen nejužšího vedení Zima. „Jsem taková fosilie,“ říká v novém dílu CzechCrunch Podcastu muž, který v Seznamu působí od konce 90. let. Samotný portál má ale do fosilií daleko a k životu se má víc než dost: za loňský rok vykázal rekordní tržby i zisk a ani letos neplánuje zpomalovat.

Tržby vyhledávače, který postupně svůj záběr rozšířil o plnohodnotné zpravodajství, několik inzertních serverů, službu Mapy.cz nebo srovnávač Zboží.cz, loni poháněl mimořádný zájem o reklamu. Obrat přesáhl 5,6 miliardy korun a hrubý profit se dostal ke dvěma miliardám. „Plánovali jsme vyrůst o pět až šest procent, konečných 13 procent bylo opravdu nad očekávání, byť se nedá říct, že by to úplné překvapení. Během roku jsme viděli, že se věci vyvíjí dobře,“ říká sedmačtyřicetiletý Zima.

Celý svět přitom aktuálně řeší, jak se zpomalí ekonomika, slabší výhled už naznačili globální hráči jako Google, Microsoft nebo Meta. Seznam se podle Zimy drží starších predikcí a počítá, že poroste i letos, a to o jednotky procent. „Ovšem o jednotky procent z těch strašidelných čísel z loňského roku. Nicméně zatím se držíme plánu,“ upřesňuje Zima, který v rotujícím pětičlenném vedení aktuálně zastává pozici předsedy představenstva, v novém díle CzechCrunch Podcastu. Ten si můžete pustit níže nebo v podcastových aplikacích, včetně Spotify, Apple Podcastů, Google Podcastů a také na YouTube.

Pavel Zima se potkal se zakladatelem Seznamu Lukačovičem na ČVUT, jak ale říká, zatímco on se věnoval studiu, Ivo založil miliardovou firmu. Nastoupil do ní ovšem zanedlouho v roce 1997 a od roku 2006 se drží na různých pozicích v jejích nejvyšších patrech, byl technickým ředitelem i CEO. A je její dlouholetou tváří a tím, kdo vystupuje za společnost navenek.

V novém díle CzechCrunch Podcastu například detailněji popisuje, jak se Seznam mění, aby udržel krok s dobou a byl atraktivnější i pro nastupující generaci. Že by se mu to nepovedlo, prý nepřichází do úvahy, brzy například nabídne českou variaci na úspěšnou blogovou platformu Medium.com: „Na naší hlavní stránce by měla přibýt služba, kterou dáme lidem šanci si napsat článek, a když bude dobrý, systém ho doporučí až třem milionům čtenářů.“ O příjmy z reklamy se pak s autorem prý podělí a zvažují, že zavedou i určité formy předplácení, jaké mají portály typu Patreon nebo Substack.

Strategií firmy je prý platformizace, tedy nabízení různých služeb a různých byznysových vertikál na jednom místě, které mají za úkol propojovat různé světy. Hodně si proto slibují třeba od diskuzních fór, která ve velkém rozjíždí. A která jsou prý také doménou mladších lidí: „Nejčastěji na nich diskutují lidé mezi 24 a 39 lety.“

Došlo i otázku, proč i nadále Seznam formálně vlastní kyperská firma, i když je známo, že stoprocentním majitelem je Ivo Lukačovič, a jestli to v době mezinárodních debat o daňových rájích není chyba. Podle Zimy důvodem kyperské přítomnosti nejsou daně, protože firma své příjmy daní v Česku, ale základní byznysová bezpečnost.

„Hlavní důvod je, že Kypr má s Českou republikou velmi dobrou smlouvu o ochraně investic. Kdyby volby dopadly nějak, jsme tu potenciálně postižitelní a majitel si to chce pohlídat,“ říká Zima. Není žádným tajemstvím, že politikem, který Seznam, respektive jeho zpravodajství, opravdu nemá rád, je Andrej Babiš.

V novém dílu CzechCrunch Podcastu ale došlo na řadu dalších témat:

Jak vypadá výzkum a vývoj v podání Seznamu a zda firma bude někdy podobně jako Alphabet investovat do futuristických projektů à la samořiditelná auta.

Proč je Seznam tak málo aktivní na startupovém poli.

Co říká na výhrady části českých médií, že jeho pozice na zdejším trhu je podobně dominantní jako pozice Googlu, s nímž bojuje u soudu, na globální scéně.

Co si myslí o fenoménu metaverza, proč už v něm Seznam není a zřejmě ještě dlouho nebude.

Kdy a zda vyrazí Seznam do světa a jak jeho případná expanze bude vypadat.

Jak vznikla Zimova vášeň k vozům Škoda, jimž věnoval celé muzeum Svět Škodovek, které s kamarádem vybudoval a nedávno otevřel.

To všechno a ještě mnoho dalšího se dozvíte v novém díle CzechCrunch Podcastu, který si můžete pustit ve vašich podcastových aplikacích, včetně Spotify, Apple Podcastů, Google Podcastů a nově také v audioformě na YouTube.