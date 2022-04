Prodal úspěšnou firmu a aktivně pilotuje letadla. Teď začal Damir Špoljarič investovat do startupů

Bez větší mediální pozornosti vybudoval úspěšnou stamilionovou firmu, v tichosti ji také prodal a nyní v podobném duchu rozbíhá vlastní investiční vehikl, v němž už podpořil několik startupů. Kromě toho, že je Damir Špoljarič úspěšný podnikatel, který prorazil v oboru hostingu, je také aktivním pilotem dopravních letadel. Teď chce své zkušenosti předávat i dalším nadějným talentům.

Špoljarič se do podnikání poprvé pustil již na střední škole, kdy si s sebou do třídy nosil notebook a během vyučování vybíhal na chodbu vyřizovat telefonáty s klienty. Protože ho obecně zajímala oblast technologií a jejich nástupu se chtěl přímo účastnit, společně s kamarádem Janem Martinů v roce 2007 začali docela punkově podnikat v oblasti hostingových služeb.

Z firmy vshosting, která svým klientům zajišťuje, aby jim za všech okolností spolehlivě a rychle běžel online byznys, vybudovali úspěšného hráče, jehož řešení využívá už přes polovina české e-commerce. Za rok 2020 jeho čistý obrat dosáhl výše 175 milionů korun se ziskem 13 milionů. Právě v tomto roce došlo také k velké změně, kdy německá společnost Contrado ovládla 100 procent vshostingu (předtím držela majoritní podíl). Samotný prodej proběhl v tichosti – média se o něm dozvěděla až o několik měsíců později, neznámé i tak ale zůstávají související informace.

„Podrobnosti kolem transakce vshostingu jsou bohužel důvěrné na základě dohody všech zúčastněných stran,“ reaguje Špoljarič na dotaz CzechCrunche, jestli byl prodej vyplacený celý v hotovosti, nebo jestli drží podíl také v Contradu. I po změně majitele totiž třiatřicetiletý podnikatel nadále zůstává ve vedení společnosti. „A neplánuji na tom nic měnit. Operativu firmy řeší management, bylo tomu tak již před prodejem. Vshosting roste rychleji než dříve a byla by škoda u toho nebýt,“ vypráví.

Zajímavostí je, že se před čtyřmi lety začal věnovat také létání, kde ho lákala výzva komplexnosti i náročnosti tohoto oboru. „Navíc mě to donutilo shodit 100 kilogramů, takže mi to asi zachránilo život,“ říká Špoljarič, který se od „rychlovýcviku“ relativně rychle vypracoval až na obchodního pilota, když dokončil typový výcvik na Airbus A320.

Foto: vshosting Damir Špoljarič, zakladatel a šéf vshostingu

„Létání je vášeň kombinující všechny technické aspekty a management v jednom. Člověk se musí umět rozhodnout, domluvit se na postupu s druhým pilotem, rozumět fyzice létání, počasí, systémům letadla a při neobvyklé situaci si umět seřadit priority, zachovat chladnou hlavu a současně se podřídit nastaveným a ověřeným postupům. Provoz datacentra se zase tolik neliší. S datacentrem se nicméně nedá cestovat, takže to létání je přece jen v něčem lepší,“ zamýšlí se.

Původním záměrem Špoljariče bylo létat pro Wizzair, tudíž i samotný výcvik odpovídal postupům této nízkonákladovky. Nakonec ale jako kopilot létá na soukromých tryskáčích. Takový styl práce (kterou spíše než „part-time job“ označuje jako „hobby job“) mu více umožňuje ji kombinovat s působením ve vshostingu. „Navíc se v provozu člověk potkává s velmi zajímavými lidmi,“ pochvaluje si.

Vlastní investiční vehikl

Jeho záliba v létání i profesní zkušenosti se podepisují do jeho další aktivity – podpory startupů. Původně přitom Špoljarič své investice neměl v plánu zahrnovat pod konkrétní entitu, s rostoucím počtem otevřených jednání o možném vstupu do projektů se je ale s Janem Martinů rozhodli začlenit pod vehikl Gi21.

„Bude to znít jako klišé, ale naším posláním je projektům pomoct – ať už finančně v počáteční fázi, s naším technologickým know-how či jakkoliv jinak. U spousty velmi zajímavých a inovativních projektů bývá hranice mezi úspěchem a neúspěchem neuvěřitelně tenká. Baví nám projektům věnovat čas, pomáhat zakladatelům a jejich týmům, jak je potřeba, a hledat potenciál v synergii. Naším cílem není být součástí velkého množství projektů – jde stále o vedlejší činnost. Počet projektů je tedy zatím v řádu jednotek,“ dodává Špoljarič.

Primární zaměření Gi21 se dělí na dvě oblasti – technologické inovace v letectví a cloudové služby. „Obě oblasti pro nás nejsou zcela neznámé a je v nich značný potenciál,“ myslí si Špoljarič. Další investoři se minimálně zatím v Gi21 nenachází, nicméně jednání o účasti dalších osob probíhají – a Špoljarič s Martinů jsou této možnosti otevřeni. Navzdory tomu, že má dvojice spoluzakladatelů vshostingu na investice připravenou konkrétní částku, její výši odmítá prozradit.

O něco sdílnější je při vyjmenovávání už realizovaných investic. Jednou z nich byl český startup Vrgineers, který vyvíjí jedny z nejpokročilejších brýlí pro virtuální realitu na světě, jež využívá i NASA. Dále jde o Free Horizons s patentovanou technologií dronů pro široké využití. Investoval i do globálního cloudového projektu, jméno však sdělovat nechce. Do celkového výčtu Špoljarič přidal společnost Alpha Aviation, kde sám působí jako pilot a která dle jeho slov inovativně mění zkostnatělé procesy v letectví díky IT automatizaci a „hezky roste“. Několik dalších projektů je pak v řešení.