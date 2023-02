Prodat část firmy bylo nejlepší rozhodnutí, říká Martin Bernátek, který lituje, že neposlouchal dědu

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Martin Bernátek, zakladatel e-shopu Ovečkárna, který nabízí výrobky z ovčí vlny. Jaký sport mu změnil život? Jaké auto si coby vyučený mechanik nakonec zvolil? A kde se podle něj nejlépe kouká na užovky?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Aktuálně chodím spát okolo půl dvanácté a snažím se spát okolo 7,5 hodiny, což se mi daří. To nejvíc ovlivňuje, jestli mám větší aktivitu nebo zrovna regeneruji. Tím, že jezdím hodně na kole, si sleduji přes Garmin hodinky klidový tep, délku a kvalitu spánku, variabilitu srdečního tepu (VST), stres a další. Kvůli tomu už dopředu vím, jaká bude další noc. Jen vlastně nevím, jestli je dobře mít takový přehled.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráte ihned po probuzení?

První se podívám na skóre spánku na hodinkách, potom otevřu zprávy a následně TikTok. Popravdě nic speciálního. Většinou odcházím co nejdřív po probuzení do práce, snažím se do 20 minut, tak si dám jen rychle müsli s jogurtem a mizím. Pokud někdo čekal něco speciálního, jak si organizuji práci nebo život, tak ho zklamu. Většinou sleduji jenom vtipná videa a bavím se. Organizace je mojí předností, ale zatím jsem nenašel nic tak dobrého, co bych mohl používat.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Snažím se být co nejvíce efektivní, a proto převážně telefonuji a snažím se věci vyřešit hned, abych to nemusel řešit později. Což třeba u e-mailů nebývá pravidlem a pro mě nejsou tak efektivní. Mám iPhone 14 Pro, v kanceláři MacBook a herní PC. V batohu vždy nosím iPad Pro. Ten mi poslední dobou nahrazuje běžný počítač mimo domov.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Tohle moc neprožívám. Většinou nakupuji stejné oblečení ve více barvách. Nejčastěji nosím teplákovky, ale i když opustím hranice Zlína, oblékám se neformálně a hlavně pohodlně. Nejvíc nakupuji v Decathlonu nebo Zaře. Co se týče bot, nemám moc na výběr. Protože mám nohu 48,5, nosím nejčastěji Adidas Superstar nebo Prestige v různých barvách.

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu?

Převážně nosím jednoduchý batůžek z IKEA, kde mám iPad, sluchátka, klíče a zápisník, do kterého stejně moc nepíšu, a pak vzduch s nostalgií. Vlastně bych nic nepotřeboval, ale tohle je fyzická záloha mobilu, ve kterém mám vše od klíčů k autu až po otevírání domovních dveří.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Nejvíc v životě mě posunul a posouvá sport. Jak kolo, tak týmové sporty, jako jsou třeba fotbal nebo florbal. Myslím, že není lepší terapeut než vyjížďka na kole. Od doby, kdy jsem sedl na kolo, se mi doslova změnil život.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Nejsem moc velký čtenář, ale doporučil bych knihu Punkové podnikání, kde se ctí značka a opovrhuje zaběhlým řádem klasického managementu. U seriálu neřeknu žádnou klasiku co zná každý, ale objevil jsem na HBO Stanice 11, což je nízkonákladový postapokalyptický seriál z divadelního prostředí. Dlouho jsem tak dobře promyšlený koncept neviděl.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Jednoznačně mě nakopne Mama Laudaaa od Almklausi a více jejich písniček.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Zatím jsem toho moc neprocestoval a týdenní dovolená v Chorvatsku není to, co bych vám mohl doporučit jako top věc. Fascinovaly mě italské Alpy, kde jsem byl v létě na kole. Ale doporučuji koupání pod splavem v řece Čeladence na Čeladné. Krásné prostředí a čistá voda. Letos jsme tam s dcerou strávili skoro celé léto. Ta si tam přehazovala kamení zleva doprava a já jen pozoroval užovky.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Máme nový dům s Loxone, kde je vše online. V nové pracovně mám herní PC i PS 5 a de facto máme skoro vše. Popravdě už mě tyhle věci bohužel ani moc netěší. Myslím, že mě dokáže překvapit už jen teleport nebo metaverse.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

To bylo pro mne jako vyučeného automechanika veliké dilema. Na elektroauto je podle mě ještě brzy. Ta technologie ještě není tak vyvinutá jako u mobilů, kde už není moc změn. Takže tam bude docházet ještě k hodně vylepšením celé soustavy, jak z pohledu dojezdu, tak i nabíjení. Garáž máme pro tři auta, ale tam parkují jenom kola a auta venku. Přál jsem si nějaké pořádné beranidlo v benzínu a zvolil jsem BMW X7 M50i. Má skoro 600 koní a je to bezpečné, prostorné auto s prvky sportovního vozu. Druhý favorit byl Mercedes G, ale nejsou je schopni vyrobit v normálním termínu. Jako druhé vozidlo máme doma rozumnou volbu, a to Volvo.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Ve Zlíně to máme docela omezené, ale objednávám si Papa Food, chodím do Bistrotéky a někdy v pátek zaprasíme a jdeme na smažák s hranolkama.

Jak jste si vydělal první peníze?

V naší čtvrti jsme měli obchod s linem a tehdy vyhazovali vzorky na rampu. Bylo to ve velikosti rohože, tak jsme jako malí obcházeli na Podvesné baráky a prodávali rohože. Nebo babička s dědou bývali kousek od tratě, kde se jezdila rallye a navštěvovaly to tam tehdy desetitisíce lidí. Tak jsem zatarasil pole, na kterém parkovalo hodně diváků, a nadrzo jsem s bratrancem vybíral peníze za vjezd. Tehdy to bylo deset korun a vybrali jsme snad 2 500.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Prodával jsem česnek. A nevěřili byste, kolik lidí mi mělo potřebu sdělit, jak to pěstují oni a jaké mají vychytávky. Řekl bych, že to bylo 90 procent zákazníků, což byl takový předvoj české chilli komunity.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Určitě bych poslechl dědu a lépe se učil.

Investujete?

Mám toho více. Většinou bankovní produkty – což je obvykle mix akcií s dluhopisy. Krypto mám, jen abych si s tím hrál. U investic do projektů zatím hledám něco s podobnou vizí a přístupem ke značce jako mám já, takže jestli někdo budujete něco zajímavého, jsem čemukoliv otevřený.

Nejlepší byznysová rada, kterou jste kdy dostal?

Otec mi kdysi vysvětloval jak dělat cenu produktu a neprodávat levně ani draze. Hlavně produkt nepředražovat a najít tu správnou hladinu, kdy prodáš hodně, ale zároveň to nebrzdí cena. Což jsou léta praxe a odříkání a v podstatě je to umění.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Přihlášení k DPH jako OSVČ. Já k tomu nemám ani komentář.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Prodat část firmy.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Mám rád ekonoma Tomáše Sedláčka. Líbí se mi, jak ekonomii vysvětluje skrze filozofii, proč tomu tak je, a nádherně tím s noblesou obchází složité počítačové modely. A také manžele Vlčkovi a jejich filantropii. A aby to nebylo někomu líto, mám rád všechny, co něco dělají.