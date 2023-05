Prodloužená ruka Googlu. Zpřístupňujeme lidem technologie budoucnosti, říká Ivan Kutil z AppSatori

Google znají v dnešní době bez přehánění takřka všichni. Mnozí však především pro jeho chytrý vyhledávač, ti zběhlejší ve světě technologií i jako internetového giganta, který svými inovacemi neustále posouvá vývoj kupředu. Nápady Googlu zná z první ruky Ivan Kutil, spoluzakladatel a CTO české společnosti AppSatori. Před více než deseti lety se začal specializovat na cloud, jeho firma patří mezi významné celosvětové partnery Googlu a on sám je dnes na seznamu expertů, kteří jsou společností z Mountain View zváni k testování nových produktů.

Ajťák, který dokáže každému jednoduchým jazykem vysvětlit, jak technologie vyvíjené v Googlu fungují, nejprve vystudoval techniku na ČVUT, poté přešel na VŠE, protože chtěl chápat IT i z té byznysové stránky. A právě v té době se zamiloval do technologií Googlu. „Zjistil jsem, že existuje komunita lidí GUGcz, která se Google technologiím věnuje. Říkal jsem si, že by bylo fajn, kdyby i na vysokých školách vznikly skupiny studentů, kteří by si téma vzali za své a dělali třeba nějaké přednášky,“ vzpomíná Kutil.

Nakonec se iniciativy chopil sám a založil studentský spolek s názvem VŠE GUG. Vznikla kolem něho sice poměrně komorní komunita asi deseti lidí, přesto se díky ní seznámil se svými budoucími podnikatelskými partnery – spolužáky, s nimiž v roce 2013 založili firmu AppSatori. „Věděli jsme, že nás čeká velký boom cloudu, a chtěli jsme do této oblasti naskočit před tím, než to přijde. Našimi prvními kancelářemi byly chodby VŠE, později jsme upgradovali na studentské zasedačky v Národní technické knihovně,“ usmívá se Kutil.

Vedle projektů pro klienty však Kutil nezanevřel ani na komunitní aktivity, čehož si americká společnost všimla a zapojila jej do mezinárodního programu Google Developer Expert. V té době v něm přitom bylo z celého světa pouze osmdesát lidí. Díky tomu získal Kutil přímé spojení s inženýry, kteří v Googlu vyvíjejí nová technologická řešení, a možnost dávat jim přímou zpětnou vazbu. A v roce 2021 získal jako první Čech ještě prestižnější titul: Google Cloud Champion Innovator.

Foto: AppSatori Ivan Kutil s částí týmu AppSatori

Ze studentského podnikání se mezitím stal dospělý byznys, který posledních pár let rychle roste. V roce 2020 mělo AppSatori obrat 26 milionů korun, v roce 2021 42 milionů a loni už 72 milionů. Vděčí za to jednak pandemii covidu, během které začalo více firem využívat cloudové technologie, ale také spokojeným klientům, kteří postupně využívají více služeb a zároveň AppSatori doporučují dále.

Co se za celou dobu nezměnilo, je zaměření na technologie Googlu, především pak na jejich zpřístupnění každému, komu by mohly usnadnit život – hlavně tedy ten pracovní. „Chceme technologie budoucnosti zpřístupňovat lidem. Na denní bázi. Jde o nekonečný cyklus, protože technologie jsou složité, neustále se vyvíjí a firmy potřebují mít někoho, kdo jim rozumí a kdo se orientuje i v dílčích částech tak komplexního celku,“ vysvětluje CTO AppSatori.

Řešení na míru i vývoj vlastních aplikací

AppSatori dnes stojí na třech pilířích – Google Workspace, Google Cloud a také na vývoji vlastních globálních produktů, které ve firmě nazývají SignatureSatori a AuditSatori. V případě Google Workspace firmy typicky potřebují používat kancelářské sady aplikací, mít Gmail na vlastní doméně, kalendáře a sdílené dokumenty. AppSatori, jakožto Google Cloud Premier Partner, je tady pak od toho, aby pro firmu navrhlo řešení na míru, a ta pak skutečně využívala jen to, co potřebuje, ideálně co nejefektivněji. Za řešení neplatí Googlu, ale přímo AppSatori.

„České firmy často chtějí kvůli účetnictví fakturu v korunách a jsou nadšené, že jsme schopni vystavit fakturu klidně jen jednou ročně a v libovolné měně. S růstem cen a složitější ekonomickou situací je velká poptávka taky po takzvaných FinOps, přenastavení služeb tak, aby firma neplatila za něco, co vlastně nevyužívá,“ přibližuje Kutil.

Druhou, momentálně nejrychleji rostoucí částí AppSatori, je Google Cloud – platforma pro provoz IT. V cloudu firmy zpravidla potřebují využívat jen zlomek služeb, které se v něm nachází. Kutil upřesňuje, že jich je přibližně kolem deseti tisíc – hodí se tak mít průvodce, který přesně ví, kam sáhnout pro jaké řešení či pro vývoj aplikace. Zároveň dokáže ověřit jejich nasazení pomocí tvorby rychlých prototypů.

Pro Českou televizi takto navrhli automatizaci pro festival Zlatá Praha. Před ním je potřeba jednou ročně protřídit asi stovku filmů, které lidé nominují přes webový formulář. Jejich řešení postavené na službách Google Cloudu automaticky zjišťuje, zda jsou ve videu titulky, v jakém jsou jazyce či jaké má video rozlišení, ale taky o čem vlastně film je. Díky tomu šetří desítky hodin nepříliš kreativní práce.

„V Rohlíku přes nás využívají Google Workspace, ale obrátili se na nás i tehdy, když potřebovali měřit teplotu v chladicích boxech. Navrhli jsme během pár dnů prototyp za využití IoT teploměrů, které naměřené hodnoty ukládaly do Tabulky Google,“ říká Kutil. Možností, jak cloud využívat, je totiž bezpočet. A budou o to vychytanější s tím, jak se bude celý digitální prostor zdokonalovat pomocí umělé inteligence. Tu od Googlu nyní v AppSatori testují pod dohodou o mlčenlivosti. V momentě, kdy se stane součástí stávají technologie, ale podle Kutila celý cloud a práci v něm ještě zefektivní.

Posledním pilířem AppSatori je vývoj vlastních produktů, který společnost posouvá na globální trh. První klienti, kteří využívali Google Workspace, totiž potřebovali mít vlastní aplikaci na centrální správu e-mailových podpisů. V AppSatori tak vytvořili prototyp a později se ozvaly další firmy s podobnou poptávkou. Z řešení pro jednotlivé klienty vznikl vlastní škálovatelný produkt SignatureSatori, který nyní využívá přes 900 tisíc uživatelů po celém světě. Později se k němu přidal druhý – AuditSatori, který dává firmám plnou kontrolu nad sdílením interních dokumentů v Disku Google.

Tato kombinace, kdy Google Partner dokáže svým klientům kromě klasického přeprodeje služeb nabídnout také technické konzultace a zakázkový vývoj produktů, je podle Kutila i na globální úrovni nezvyklá. A jsou to právě zkušenost z vývoje a provozu vlastních SaaS aplikací (software jako služba pozn. red.), které dělají z AppSatori podle Kutila relevantního partnera pro další české firmy, které vsadily na Google Cloud.

„Lidé se v Google Cloudu do hloubky nevyznají, ale od toho jsme tu my. Když nevíte, kde začít, architekturu řešení, které pro svou firmu potřebujete, můžete postavit úplně špatně. A tento krok je nevratný. Nebo se může velmi prodražit. Když nám klient řekne, co potřebuje, je velmi pravděpodobné, že už jsme se něčím takovým zabývali – na rozdíl od něj – v minulosti. Celý proces je tak mnohem efektivnější. A jelikož s námi zůstává i po tom, co pro něj dané IT řešení vytvoříme, je naší motivací, abychom ho udělali co nejlépe,“ uzavírá Kutil.