Začátek nového kalendářního roku tradičně přináší také konec prvního školního půlroku, respektive vyučovacích semestrů. Prostor na vyhodnocení pololetí tak získala i tuzemská vzdělávací instituce makeITtoday, jež se zaměřuje na výuku programování a digitálních dovedností pro děti. Společnost, kterou od roku 2020 vlastní Jana Vyhlídalová, i loni pokračovala v růstu, připravila nový druh kurzů pro předškolní děti a pochvaluje si také rozšiřující se spolupráce s firmami a dalšími organizacemi.

Počet studentů makeITtoday v loňském roce vyrostl o jednu třetinu a o stejnou část se také zvětšil interní a lektorský tým projektu, jenž sídlí v Hale 40 v holešovické Pražské tržnici. Z byznysového hlediska rostla firma podle předběžných výsledků přibližně o 20 procent a loňské tržby by měly dosáhnout zhruba na 3,5 milionu korun.

V reakci na pandemii koronaviru se značná část výuky přesunula do online prostředí, což využívá 70 procent všech studentů, zbylých 30 procent pak kurzy navštěvuje prezenčně. Částečný přechod na internet ale umožňuje zapojit i žáky žijící mimo hlavní město.

„Nejvíce dětí máme stále z Prahy a Středočeského kraje, najdeme však i vlaštovky ze Slovenska, Německa nebo Velké Británie,“ prozrazuje pro CzechCrunch Jana Vyhlídalová, která stojí například i za obchodem s rozvojovými hračkami Kidtown.cz.

Naplněné všechny kurzy pro předškoláky

Jednou z novinek končícího semestru bylo v makeITtoday spuštění nového druhu kurzů Mini Coders pro předškolní děti už od pěti let. V nich se žáci pomocí her, tabletu, robotů a aktivit s rodiči seznamují se světem technologií a osvojují si základní principy informatického myšlení. I když neumí číst, získávají programátorský základ, popsala při spouštění kurzů Vyhlídalová. Nyní si výsledky prvního půlroku pochvaluje.

V září bylo naplněných všech pět vypsaných kurzů a už krátce po jejich začátku makeITtoday pracovalo na navazujícím kurzu Mini Coders 2. Celkem je absolvovalo 33 studentů s jejich „dospěláky“. „Měli jsme velkou radost, že s sebou některé děti vzaly na kurz místo rodičů babičky nebo dědečky. Ve výsledku se pak učí nejen děti, ale i jejich doprovody,“ usmívá se Vyhlídalová.

V letošním roce plánuje makeITtoday program pro děti s dospěláky ještě rozšířit a prodloužit, aby děti mohly plynule navázat klasickými kurzy. Zároveň má dojít k upuštění od dosavadního dvouměsíčního formátu a otevření Mini Coders na celé pololetí. „V navazujícím kurzu pak s dětmi opustíme roboty a tablety a začneme si ukazovat práci s počítači,“ prozrazuje Vyhlídalová.

Kurzy programování Mini Coders jsou určené pro předškolní děti Foto: makeITtoday

Poslední půlrok ve vzdělávací instituci přinesl i rozšíření spoluprací s organizacemi a firemními klienty, kteří kurzy nabízí jako zaměstnanecké benefity. Konkrétně jde například o společnosti Avast, Profinit, Samsung nebo Trask a celkem díky tomu kurzy nebo workshopy prošly stovky studentů.

Minulý rok makeITtoday zároveň zahájilo spolupráci s jazykovou školou Get Ready s pobočkami v Týnci nad Sázavou a v Benešově, kde se obecně děti k IT lehce nedostanou. „Paní ředitelka nás oslovila se zájmem nabídnout společně dětem i základy programování hybridní formou – kurzy probíhají online a několikrát do roka vyjedou společně s dětmi i za námi do Prahy na speciální lekce a setkání s lektory,“ popisuje Vyhlídalová.

Spolupráci s jazykovkou makeITtoday zahájilo se dvěma třídami, jedna se věnuje Minecraftu a druhá grafice. Na jaře děti v kurzech pokračují, od září je v plánu otevřít další třídy a spolupráci rozšířit. Kromě toho se pracuje na formátu sportovně technologických letních táborů v Benešově, aby se mohly programování přes léto věnovat i děti, které nejsou z Prahy.

MakeITtoday zároveň poprvé spustilo přihlašování na nový pololetní kurz robotiky a programování s robotem Codey Rocky, se kterými začala organizace pracovat na podzim v rámci vzdělávacích kurzů pro školy v Magenta Experience Center. „Ohlasy byly neskutečné. Tito moderní high-tech výukoví roboti jsou tak roztomilí, že si je oblíbily snadno i holčičky, z čehož máme velkou radost,“ říká Vyhlídalová.

„Na workshopech měl u holčiček robůtek-kočička obrovský úspěch – byly to z většiny i pak holčičky, co si fotily krabice, aby mohly prosit rodiče pod stromeček o roztomilého robota,“ pochvaluje si také Tereza Lukášová, lektorka kurzu, který je vhodný pro začátečníky i pokročilé studenty.

„Chystáme také programy pro školy, kterým bychom rádi pomohli najet na nový RVP – podle revize Rámcového vzdělávacího programu mají školy od září 2021 učit ‚novou‘ informatiku, ale některé si s tím neví moc rady. Plánujeme na začátek oslovit školy na Praze 7 a Praze 6 a s nimi úzce spolupracovat i na samotném programu. Žáci se mohou určitě těšit na robotiku, která nás bude letošním rokem provázet,“ dodává k dalším letošním plánům Vyhlídalová.