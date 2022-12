Projet svět na kole, aniž byste museli z domu. České Rouvy registruje už dva miliony uživatelů

Před rokem měla 700 tisíc uživatelů, kteří přes ni najezdili 76 milionů kilometrů. Nyní už jde o dva miliony lidí, kteří za sebou letos mají 95 milionů kilometrů. Česká aplikace Rouvy, kterou loni výraznou investicí podpořila finanční skupina Pale Fire Capital, nabírá na globální popularitě a navzdory nejasným očekáváním jak se bude trh indoor cyklistiky vyvíjet po skončení pandemie, hlásí úspěšný rok.

Rouvy před pěti lety založili bratři Petr a Jiří Samkovi, kteří vymysleli novou technologii augmentovaných tras, v nichž kombinují reálné 2D venkovní video záběry s 3D uměle vytvořenými prvky. Cyklisté se tak na kole, které mají doma v obýváku před televizí, mohou projet a trénovat na reálných cyklotrasách včetně zátěže a výškového profilu. V nabídce má aplikace tisíce cest, z nichž stovky jsou v rozšířené realitě.

Ředitel startupu a starší z bratrů Petr Samek měsíčně takovým způsobem najezdí několik stovek kilometrů, drtivou většinu přímo v Rouvy, pár desítek ovšem také na konkurenčních platformách, aby si udržoval přehled o jejich novinkách a směru vývoje. Hodně při svých „projížďkách“ světem ale přemýšlel, jak vlastně bude letošek vypadat.

„Rok 2022 se nesl ve znamení nejasných očekávání a spousty otázek,“ přiznává Samek pro CzechCrunch. Během covidových let totiž byznys Rouvy rychle rostl – lidé byli kvůli lockdownům nuceni trávit čas doma, což přirozeně podpořilo poptávku po možnostech, jak sportovat a trénovat bez nutnosti někam chodit. Zatímco v roce 2019 firma tržila 43 milionů korun, loni to bylo 126 milionů.

Foto: Rouvy Zakladatelé aplikace Rouvy, bratři Petr a Jiří Samkovi

„Obavy se ale nenaplnily a pořád jsme dokázali letos hezky růst, i když pandemie v podstatě skončila. Počet registrovaných uživatelů meziročně narostl téměř trojnásobně na více než dva miliony, báze předplatitelů o 40 procent a v podobném tempu rostly také měsíční opakující se tržby,“ pochvaluje si Samek.

Za hlavní faktor pokračujícího růstu přitom označuje velké investice do marketingu. Právě na ně Rouvy do velké míry využívá prostředky, které získalo od finanční skupiny Pale Fire Capital partnerů Jana Barty, Dušana Šenkypla, Davida Holého a Petra Krajíčka. „Daří se nám více dostávat do povědomí lidí. Zatímco předtím jsme rostli hlavně díky virálnímu šíření, teď si můžeme výrazně více hrát s výkonnostním marketingem,“ přibližuje Samek.

Hlavními trhy s největším počtem zákazníků jsou pro Rouvy zejména bohatší evropské země s cyklistickou tradicí – Velká Británie, Německo, Španělsko či Itálie. Uživatele však má doslova po celém světě, Češi tvoří asi 1,5 procenta. „I když je pro nás Česko relativně malé, pořád je pro nás důležité. Je to náš domov, zaměstnáváme tady lidi a hodně zde testujeme novinky,“ říká Samek.

Po období růstu se zaměříme na správné nastavení procesů a škálování samotného byznysu.

Ruku v ruce s byznysem roste i samotná firma co se týče zaměstnanců, aktuálně její tým čítá kolem stovky lidí. Vysoké investice do marketingu i rozšiřování týmu však samotné Rouvy poslaly do ztráty – loni činila přibližně 50 milionů korun, na stejné úrovni se má udržet také letos.

V nadcházejícím roce se ale firma chce překlopit do černých čísel a svůj byznys obecně více stabilizovat. „Po období růstu a náboru se zaměříme na správné nastavení procesů a škálování, tedy jak můžeme náš potenciál efektivně využít,“ popisuje Samek. Stanovené cíle totiž nejsou malé a před jejich naplněním je ještě dlouhá cesta. Firma se totiž chce stát číslem jedna mezi virtuálními tréninky pro hobby jezdce i profesionály světové úrovně. A jednou indoor cyklistiku dostat také na olympiádu.

Již nyní Rouvy spolupracuje s lokálními i největšími organizátory cyklistických závodů světa, a to včetně například španělské La Vuelty, kdy si uživatelé mohou projít všechny trasy a soutěžit ve stejné dny jako profesionální jezdci. Letos se těchto závodů účastnilo přes osm tisíc lidí, populární byly například Tour de Swiss a triatlonová série Winter Triathlon Festival.

Do budoucna chtějí tvůrci aplikace nadále pracovat i na jejím zlepšování, zejména v oblastech gamifikace, kdy chtějí své uživatele motivovat k většímu zapojení, zároveň usilují o to, aby pro ně byla jízda zábavnější. Jednou z letošních novinek proto bylo pokračování takzvané Rouvy Career 2.0, kde si podobně jako v počítačových hrách mohou jezdci budovat svou „kariéru“ a vzájemně soutěžit. Tuto možnost od představení v lednu vyzkoušelo asi 200 tisíc lidí.

V rámci propojování virtuálního a fyzického světa Rouvy také uzavřelo spolupráci s aplikací Strava, která zaznamenává vykonaný pohyb a mezi cyklisty patří ke globálním lídrům ve svém oboru. Zákazníci mají v aplikaci možnost poměřovat své síly s ostatními v rámci venkovních segmentů. Právě tyto segmenty Rouvy nově umožňuje procházet i ve virtuálním prostředí, přičemž statistiky se propíšou i do Stravy.

„Zatím tato možnost funguje na vybraných trasách, reflektuje ale naši dlouhodobou snahu propojovat reálný svět s digitálním prostředím,“ říká Samek s tím, že v rámci tohoto cíle startup z pozice generálního sponzora podporuje i cyklistický tým jezdců Rouvy Specialized Cycling Team. „Vyrůstá v něm generace závodníků se šancí prorazit v globálním měřítku včetně olympiády,“ dodává Samek.