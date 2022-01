Českou aplikaci Rouvy pro domácí cyklistiku využívají lidé po celém světě. Tvůrci by ji rádi dostali i na olympiádu

V Curychu startuji v menším cyklistickém závodě, na dvoukilometrové trase do kopce změřím síly s kolegou. Ten mě ale asi v polovině předjíždí a já tak navzdory rychlejšímu startu do cíle dojíždím jako druhý. Kvůli tomuto zážitku mě ovšem redakce nemusela posílat do Švýcarska, stačilo jen navštívit karlínské kanceláře tuzemského startupu Rouvy.

Rouvy stojí za vývojem platformy postavené na technologii rozšířené reality, v níž kombinuje reálné 2D venkovní záběry tisíců cyklotras včetně zátěže a výškového profilu s uměle vytvořenými doplňky. Tím vzniká 3D virtuální prostředí a nová technologie, takzvaná augmented route. Ta se následně promítá na displej, zatímco jezdec sedí na reálném cyklotrenažéru například ve svém obýváku. Díky vzájemné propojenosti tak Rouvy zprostředkovává poměrně realistický zážitek z jízdy.

Samotnou značku založili v roce 2017 v rámci své firmy VirtualTraining bratři Petr a Jiří Samkovi, kteří společně vyvíjí sportovní software už od roku 2003. A jde o globální projekt – nyní registrují přes 700 tisíc sportovců od amatérů po profesionály po celém světě, kteří v roce 2021 na více než 14 tisících různých trasách najeli 76 milionů kilometrů. Na Čechy z toho připadá asi 2,6 milionu kilometrů.

Rouvy oficiálně spolupracuje například s prestižními závody La Vuelta, Tour de Germany nebo Tour de Suisse a rapidní růst zažila hlavně s příchodem pandemie koronaviru, stejně jako celý segment různých softwarů pro domácí cvičení. Nejvíc uživatelů má Rouvy ve Spojených státech, Velké Británii a Německu. Tuzemsko je na sedmé příčce, i tak však z obratů ve výši 107 milionů korun v roce 2020 tvoří Češi jen jedno procento byznysu.

Aplikace Rouvy umožňuje domácí cyklistický trénink Foto: Rouvy / CzechCrunch

Během loňského léta většinu ve společnosti koupila tuzemská investiční skupina Pale Fire Capital (PFC) Jana Barty, Dušana Šenkypla, Davida Holého a Petra Krajíčka, kteří ji pomáhají nadále dobývat globální trhy. Cíle totiž rozhodně nejsou malé – ambicí je dostat se jako cyklistická platforma esportu přímo i na olympiádu. „Jsme přesvědčeni o tom, že to reálné je,“ říká ředitel Rouvy Petr Samek v rozhovoru pro CzechCrunch.

Nedávno skončil rok 2021, kolik jste najezdil během sezony?

Nám v Rouvy začíná sezona vždy v září, ale i kvůli covidu jsme měli napilno. Jezdil bych více, ale měli jsme opravdu divoké období. Od září mám však v indooru najeto přes dva tisíce kilometrů, což považuji za celkem slušné. (úsměv)

V létě jezdíte klasicky venku?

Ano, jezdím také venku. Naším cílem není poslat lidi dovnitř, ale abychom uživatelům venkovní zážitek zpříjemnili, mohou si například projet konkrétní trasu předem v zimě uvnitř a lépe se tak na ní připravit do fyzického světa. Vědí, co je čeká a mají natrénováno.

Když jezdíte indoor na trenažérech, používáte Rouvy nebo i konkurenční aplikace?

Samozřejmě musím monitorovat i konkurenci, takže jezdím na různých softwarech a poskytuji feedback produktovému týmu. Rouvy ale vede.

Takže taková inspirace, co zlepšovat, na čem pracovat…

Ano, to stoprocentně.

Zakladatelé aplikace Rouvy, bratři Petr a Jiří Samkovi Foto: Rouvy

Kde jinde se ještě při vývoji produktu inspirujete?

Hlavním zdrojem inspirace je náš tým. Máme vášeň pro sport a cyklistiku, hodně nápadů a inovativních řešení vzniká přirozeně uvnitř. To nám pomáhá určovat směr vývoje.

Říká se, že Češi jsou cyklistický národ. Můžete to potvrdit?

Ano, Češi jsou opravdu národ cyklistů a myslím si, že hodně aktivní. Aktuálně trh zmapovaný nemám, ale pár let zpátky bylo v Česku milion cyklistů, kteří prokazatelně generovali nějakou aktivitu na kole.

U vás v Rouvy ale čeští uživatelé tvoří jen zanedbatelnou část?

Z pohledu příjmů je pro nás český trh malý, nicméně je pro nás i tak velmi důležitý. Chceme tady být vidět a budovat značku. Chceme ukázat lidem, že i když Rouvy vzniká v Česku, je to globální produkt a lidé mohou být součástí našeho týmu a velkého příběhu. Komerční aspekt pro nás v tomto ohledu není tak důležitý.

Jaro 2020 nám přineslo skokový nárůst, od té doby kontinuálně posilujeme.

Zmiňoval jste, že vám začíná hlavní sezona s příchodem zimy, kdy jsou lidé více doma. Jaký rozběh má ta aktuální?

Velmi intenzivní, navíc jsme teď ve fázi transformace. Po vstupu investora jsme víc akcelerovali, nabíráme lidi a výrazně posilujeme v marketingu. Hodně optimalizujeme procesy, abychom byli na globálním trhu více vidět. Největší indoor sezona je pro nás leden a únor, kdy připravujeme několik věcí. Je to hektické období, ale zatím úspěšné.

Pandemie koronaviru do velké míry uvěznila lidi doma a globálně zažily asi všechny fitness aplikace se zaměřením na domácí cvičení velký boom. Projevilo se to i u vás?

Určitě ano, ale musím říct, že štěstí přeje připraveným. V roce 2019 jsme podepsali smlouvu s Tour de Suisse, a když na jaře 2020 přišla pandemie, už jsme za sebou měli dva měsíce příprav.

Najednou byli všichni zavření doma a na závod bylo připravených 150 profesionálních cyklistů. Zrealizovali jsme digitální závod a dostali se do dvaceti televizí po celém světě. Na základě toho jsme uzavřeli další spolupráce po celém světě, například s organizátory IronMana. Jaro 2020 nám přineslo skokový nárůst, od té doby kontinuálně posilujeme.

Růst tedy přetrvává doteď?

Ano, i když teď už to není covidová záležitost. Ještě v roce 2020 byly vidět korelace – když byl někde lockdown a lidé mohli, či nemohli chodit ven, zaznamenali jsme to. Loni se chování lidí vrátilo do určité míry zpět před dobu covidovou, ale trh už je násobně větší. Prodalo se násobně více trenažerů než dříve a indoor cyklistika se pro lidi stala přirozenou součástí přípravy. Pro nás je to velmi příjemná situace. (úsměv)

Zmiňujete prodej trenažerů – vy ale vyvíjíte jenom software, takže vlastně spoléháte na výrobce třetích stran. Nemáte pocit, že by vás to limitovalo? Nechcete vyrábět vlastní trenažery?

To by bylo určitě hezké, ale každý by se měl držet toho, co umí. Výroba hardwaru je obecně úplně jiná záležitost než vývoj softwaru. Jsme přesvědčeni, že stále máme rezervy a možnosti škálování softwaru. Neříkám, že o vývoji trenažérů neuvažujeme, ale nyní to vůbec není na stole.

Jak se růst poptávky projevuje přímo na vašem byznysu? Nárůst mezi lety 2019 a 2020 byl na úrovni sta procent, očekáváte to i za loňský rok?

Tak rychlý růst neočekáváme a finančně ještě rok 2021 nemáme ukončený, takže finální čísla v tuto chvíli nemáme k dispozici. Ve srovnání s rokem 2020 bude růst ve vyšších desítkách procent. To ale porovnáváme s absolutním covidovým vrcholem, takže pro mě jde o super start do nového roku.

Na druhé straně, v roce 2020 vaši uživatelé ujeli 58 milionů kilometrů a původně jste pro rok 2021 odhadovali 150 milionů, nakonec je to „jen“ dvojnásobek. Co se stalo?

Mysleli jsme si, že námluvy s investory dokončíme dříve, že budeme moct dříve investovat do marketingu a že budeme mít rychleji etablovaný marketingový tým. V tomto jsme měli zpoždění, takže avizovaných 150 milionů jsme nesplnili, ale i zdvojnásobení počtu ujetých kilometrů na platformě považujeme za úspěch.

A co se týče samotného počtu uživatelů?

U registrovaných uživatelů se budeme blížit dvojnásobku oproti roku 2020. Korelace růstu platících není tak výrazná, strategicky ale nezveřejňujeme počty předplatitelů. Nicméně, růsty jsou velmi zajímavé.

Petr Samek, spoluzakladatel a ředitel platformy Rouvy Foto: Rouvy

Proč se vám nepodařilo uzavřít investici tak rychle, jak jste původně očekávali?

Uzavřít transakci je komplexní záležitost, na které se podílí desítky lidí a jednoduše řečeno do procesu vstoupila doba letních dovolených, to byl hlavní důvod. Samotné vyjednávání bylo absolutně korektní, já byl z průběhu spokojený, byť ten proces trvá.

Předpokládám, že jste vyjednávali s několika investory, proč pak padla volba na PFC?

Chtěli jsme partnera, který bude aktivní, a kromě finanční stability nám poskytne i know-how na podporu akcelerace. To se nám teď i potvrzuje. PFC ke všemu přistupuje velmi aktivně, pomáhají nám s transferem zkušeností do částí firmy, kde to dává smysl.

Můžete být trochu konkrétnější?

Není žádné tajemství, že PFC je extrémně silné v online marketingu, což je přesně oblast, ve které se my potřebujeme zlepšit. Máme perfektní produkt, který je možné významně škálovat, ale brzdil nás marketing.

Historické a silné zkušenosti PFC ale odkazují spíš na marketing z jednotlivých trhů než z globálních produktů, jakým jste vy. I tak vidíte synergie?

Spousta principů se dá aplikovat globálně. Samozřejmě, všechno má svá specifika, musíte investovat peníze a v regionech spolupracovat s lokálními partnery. Ale principy vstupu na trhy jsou podobné, což je know-how PFC. Všichni se učíme, ale nemusíme znovu procházet slepé uličky, které už někdo prošlapal před námi.

Proč jste ve firmě prodávali většinu?

Řekl bych to tak, že je to součást dohody. (smích)

Rouvy umožňuje domácí cyklistický trénink Foto: Rouvy

To ale není až tak moc startupový přístup. Nezamýšleli jste se s bratrem, že prodáte menší část?

Rozumím. Struktura firmy byla historicky relativně komplexní a nám přišlo jako nejrozumnější udělat transakci tímto způsobem.

Co je pro vás aktuálně největší výzva?

Musíme stabilizovat růst firmy. Zdvojnásobili jsme počet zaměstnanců a spolupracovníků týmu, takže jsme do určité míry ve fázi transformace. Ladíme procesy a budujeme od znovu marketingový tým, to je jednoznačně velká výzva.

Takže taková interně zaměřená výzva…

Ano, což ale souvisí s tím, jak bude produkt do budoucna vypadat. Jsme opravdu přesvědčeni, že máme velmi kvalitní produkt, který naše komunita chce a dává nám to jasně najevo. Nyní nám jde o to, abychom na něm byli schopni dál pracovat a byli globálně dostatečně viditelní. Náš byznys je nyní hodně o marketingu.

„Přicházíme s kompletně novým konceptem postaveným na gamifikaci.“

Ve srovnání s konkurencí jste relativně malá firma. Jak na globálním poli bojujete proti hráčům jako například Zwift, který v investicích získal už přes 13 miliard korun?

Pro nás je to jednoduché, Zwift vlastně nepovažujeme za konkurenci. Mnoho z našich uživatelů i obecně indoor cyklistů je ochotných platit za více aplikací. A zároveň máme další velkou výhodu v sofistikovaném produktu, soustředíme se na simulaci reality.

Zwift je na opačné straně, soustředí se na zábavu a sociálno. Z tohoto důvodu jsme rádi, že marketing dělají tak, jak jej dělají. Budují trh, rozšiřují ho a my věříme, že na něm pro nás existuje významný prostor, aniž bychom spolu museli bojovat. Minimálně zatím.

Rozumím správně, že vy cílíte víc na profesionální cyklisty a oni více na běžnější?

Neřekl bych, spíš cílíme na lidi, kteří preferují realitu a Zwift cílí na lidi, kteří chtějí zážitek z hry a zábavu. To nutně neznamená profesionál versus „hobík“, my spíš posilujeme produkt tak, aby byl také zábavnější i pro úplné hobíky. I když jsme silní v komunitě profesionálů, základ stavíme na hobby a nadšených cyklistech.

Pro ně chystáte i novinky, jednou z největších je „Rouvy Career 2.0“, o co jde?

Pro nás je Rouvy Career 2.0 zásadní vylepšení produktu. Přicházíme s kompletně novým konceptem postaveným na gamifikaci. Pořád se zaměřujeme na reálné zážitky, ale lidem umožňujeme otevírat nové možnosti – mít různé typy kol, helem, dresů, v rámci partnerství dostávají různé odměny. Úroveň po úrovni si takhle budují kariéru.

Co si od této novinky slibujete?

Věříme, že to uživatele bude motivovat, budou mít víc důvodů se vracet, a hlavně je to bude bavit. V neposlední řadě nám „kariéra“ umožňuje přechod ze softwaru pro indoor cyklistiku na software pro cyklistiku. Kdokoliv, kdo jezdí na kole, ať už venku nebo uvnitř, bude moct své aktivity skrze Rouvy monitorovat, sbírat najeté kilometry a budovat si kariéru – v létě odešle data přes Garmin nebo přes Stravu a my je zpracujeme. To je náš cíl, chceme oba světy propojovat.

Jsme přesvědčeni, že je reálné stát se první cyklistickou platformou na olympiádě.

Narážíte na Stravu – ta funguje tak, že když jedu na kole, v aplikaci například vidím, že v daném úseku jsem za dnešní den třetí nejrychlejší a letos padesátý. Chcete budovat něco podobného?

V rámci kariéry to nebude. Ale je pravda, že každá virtuální trasa u nás má své žebříčky, kde se můžete srovnávat s ostatními nebo s vlastními předchozími výsledky. Takže v rámci indooru už srovnání nabízíme. Spolupráce se Stravou je velké téma, které chceme prohlubovat, podrobnosti si ale necháme na jindy. (úsměv)

Rouvy přitom není jen cyklistická platforma, fungujete také pro běžce. To ale nyní není aktuální směr rozvoje. Je to tak?

I když běh v aplikaci podporujeme, není pro nás tak zásadní a neplánujeme, že bychom letos zásadně pokročili v rozvoji tohoto sportu. Chceme se soustředit hlavně na cyklistiku, to nám dává smysl.

To souvisí s vaší vizí, že chcete být první cyklistickou platformou na olympiádě? Jak reálné je, že se vám to podaří?

Abychom mohli být na olympiádě, musíme splnit několik kroků – nejdřív organizovat pokročilou cyklistickou indoor ligu, pak je opravdu mnoho dalších krůčků až po realizaci světového šampionátu v cyklistice. Ale jsme přesvědčeni o tom, že to reálné je.

Předpokládám však, že to nebude už na nejbližší olympiádě?

Náš horizont je spíš deset let, nyní ani není reálné, abychom mohli vyjednávat, že budeme už na další olympiádě. Cyklus vyjednávání je mnohem delší, přirozeně se musíme bavit o šesti až osmi letech dopředu.