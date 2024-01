Proslavil MMA v Česku, teď svůj příběh shrne v kinech. Na plátna míří film o Karlu Vémolovi

Uložit 0

Před koncem roku utrpěl porážku, o které se v médiích hodně mluví. Vždyť jde o Karla Vémolu, člověka, který výrazně pomohl zvýšit zájem o smíšené bojové umění (MMA) v Česku. Je to ikona, pro někoho skvělý příklad bojovníka, pro jiné kontroverzní postava. Ať je to, jak chce, takzvanému Terminátoru se nedá mnoho věcí upřít. A za pár týdnů jej diváci spatří na stříbrném plátně.

Do kin míří snímek Karlos, který pojednává o nejznámějším českém zápasníkovi MMA. V hodinu a půl dlouhém dokumentárním filmu se diváci ponoří nejen do jeho úctyhodné kariéry bojovníka, kterou započal v rodné Olomouci, ale také do jeho soukromého, místy extravagantního života, na kterém si pravidelně pochutnávají bulvární deníky.

„Film, stejně jako Karlosův život, je nebezpečná jízda, která začíná v olomouckých Hodolanech, pokračuje přes kluby na londýnských periferiích a eskaluje křižovatkou, na které se teď Karlos jako člověk i jako zápasník ve svém věku ocitá,“ komentuje Michal Samir, který ve spolupráci se Šimonem Šafránkem nový celovečerní snímek režíroval.

Ke kontaktním sportům přičichl Vémola už odmala – a jak v několika rozhovorech říkal, velkou školu mu daly kluby v Londýně, kde působil jako vyhazovač. Poté začal zápasit, až se dostal do prestižní zámořské organizace UFC, kde bojoval jako první Čech v historii. Po neuspokojivých výsledcích se ale vrátil zpět do své rodné země, kde rozjel kolotoč.

Vémola byl dlouho považovaný za téměř neporazitelného bojovníka, a to hlavně díky svému specifickému stylu, kdy soupeře ukončoval především na zemi. Šok pro něj přišel v roce 2019, kdy ho v domácí O2 aréně na turnaji česko-slovenské organizace Oktagon knockoutoval neméně dobrý slovenský zápasník Attila Végh. Ten v jeho příběhu bude hrát ještě velkou roli.

Po prohře se Vémola dostal zpátky na nohy, ačkoliv pro něj psychicky nešlo o jednoduchou cestu. Minulý rok se pak ukázal jako zlomový v celé jeho kariéře hlavně díky těmto zápasům: nejprve prohrál s Patrikem Kinclem, poté za pár vteřin knockoutoval Pavola Langera a na posledním loňském turnaji Oktagonu schytal tvrdé KO od Samuela „Piráta“ Krištofiče. Sám zmínil, že se blíží konec jeho kariéry.

V červnu ho čeká odveta se zmíněným Véghem, která proběhne na kapacitně dosud největším místě, v pražském Edenu, tedy na domácím stadionu Slavie. A to by mohl být poslední zápas před jeho odchodem do profesního důchodu. O celé této náročné cestě – a také jeho pro mnohé kontroverzní zálibě v chovu zvířat či vztahu s manželkou Lelou – bude nový film, který jde do kin už 25. ledna.

„Karlos je film o extrémním člověku v extrémní době. Dokumentuje Vémolu nejen jako bijce a hrdinu davů, ale zároveň jako otce, partnera, něžného milovníka zvířat a současně jako neústupného, hraničního člověka, který po svém okolí často žádá nemožné – přizpůsobit se jeho životnímu stylu a tempu,“ zní z anotace.