Protesty kvůli platům: v Praze šli do ulic kurýři Woltu, u Žatce stávkují dělníci gumáren

Stávky kvůli příliš nízkým mzdám jsou něco, co poslední dva roky z Česka v podstatě zmizelo. Jenže s příchodem vysoké inflace a prudkých poklesů reálných mezd roste také aktivita odborářů a lidí, kteří si myslí, že nejsou spravedlivě odměňováni. Dobře to dokumentují dva protesty, které probíhají souběžně: v centru Prahy se sešli kurýři přepravní služby Wolt a na Lounsku nenastoupili do práce stovky dělníků továrny na pneumatiky.

Ve fabrice Nexen u Žatce vstoupilo v úterý do stávky na 190 lidí z celkových 1100 zaměstnanců, další pracovníci jejich kroky prý ale podporují. Tím, že tak učiní, vyhrožovali odboráři bezmála rok. Důvodem protestu je snaha uzavřít kolektivní smlouvu, která by řešila mimo jiné zvyšování mezd.

Jihokorejská firma zmínila, že je momentálně ve ztrátě a že mzdy v minulosti všem svým zaměstnancům zvedla. Odbory naopak tvrdí, že se mzdy velké části pracovníků nezvýšily od roku 2018. Podle údajů z výročních zpráv ve Sbírce listin Nexen v roce 2021 vykázal zisk po zdanění přes 709 milionů korun, o rok dříve byl ale ve ztrátě 1,4 miliardy korun. „Neřekl bych, že je na tom firma tak špatně,“ reagoval na argumenty managementu předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo.

Mezi požadavky odborů vycházející z kolektivní smlouvy patří mimo jiné zvýšení mezd o 8,3 procenta, dvacetiprocentní příplatek za noční směnu a víkendy nebo dvě koruny navíc k hodinové sazbě směnařů, uvedli už dříve odboráři. Ti odhadují denní ztrátu podniku na 15 milionů korun, společnost hovoří až o 20 milionech korun denně. S návrhem nějakého řešení chtějí zástupci Nexenu přijít do týdne.

V Praze na Václavském náměstí pak ve středu dopoledne zahájili svůj protest kurýři aplikace Wolt, sešla se jich zhruba stovka. Podobně jako stávkujícím v Nexenu i jim jde o výši odměn, nicméně okolnosti jsou odlišné – organizátoři protestu uvedli, že Wolt jednostranně změnil systém a většině kurýrů se tak snížila finanční odměna za rozvážky o zhruba 20 procent. Po započtení inflace podle nich klesly příjmy kurýrů až o 50 procent.

Účastníci protestu dorazili na Václavské náměstí v modrých bundách s logem firmy Wolt. Někteří přijeli i na kolech. S sebou přinesli transparenty s nápisy jako Kurýr není otrok nebo Wolt = bída, pískali na píšťalky a provolávali různá hesla, nejčastěji bylo slyšet „hanba“.

Společnost k protestu uvedla, že model odměňování změnila s cílem dosáhnout spravedlivější výše honorářů a vycházela z pravidelných dotazníků mezi kurýry. Očekává, že výdělky kurýrů brzy stoupnou. Firma také řekla, že kurýři dlouhodobě požadovali stanovení odměn podle délky trasy nebo po zobrazení částky za rozvoz před přijetím objednávky. Wolt má v Česku přes 7000 kurýrů a dotazníkové šetření provedl mezi 1000 respondentů, většina z nich zavedené změny údajně vnímá pozitivně.

U firem, které spoléhají na služby kurýrů, často fungujících jako živnostníci v režimu OSVČ, bývají úpravy systémů, které mění způsob odměňování, citlivé téma. Naposledy se o tom před rokem přesvědčil on-line supermarket Rohlík, jeho krok také vyvolal dočasnou nevoli minimálně některých jeho spolupracovníků.

