Prsteny moci jsou zatím obrovsky úspěšné, říká šéf televize Amazonu. Druhá řada má mít větší spád

Seriál ze světa Pána prstenů patřil už od svého oznámení v roce 2017 mezi nejsledovanější televizní projekty. Až do letošního roku se přitom nevědělo, co od Amazonu a tvůrců novinky očekávat, snad vyjma velkolepého zpracování díky rekordnímu rozpočtu. Když konečně vyšel, Pán prstenů: Prsteny moci vyvolal mnoho rozporuplných reakcí. Uspěl ale tam, kde se to počítá – všichni ho viděli.

Fantasy vycházející z knižních předloh J. R. R. Tolkiena se odehrává několik tisíc let před hlavním dějem trilogie Pána prstenů. Pojednává o vzniku prstenů moci a vzestupu temného pána Saurona, přičemž první řada seriálu hlavně představuje množství lokací, ras, vztahů mezi nimi a samozřejmě i hlavní postavy. Mezi ty patří například elfka Galadriel, snažící se sjednotit obyvatele Númenoru s lidmi a elfy ze Středozemě v boji proti Sauronovi. Významné role hraje také několik dalších elfů, lidí, trpaslíků i chluponohů, předků hobitů.

K Prstenům moci jsme se už několikrát vyjádřili na CzechCrunchi. Povětšinou jsme došli k závěru, že audiovizuální zpracování je opravdu skvělé, Tolkien se v hrobě obracet nemusí a byť seriál zdaleka není bez výtek, další pokračování má potenciál dosáhnout něčeho skutečně velkého. Tedy předvést více než viditelně nejdražší projekt v dějinách televize.

Foto: Amazon Studios Záběry z první řady seriálu Pán prstenů: Prsteny moci od Amazonu

Premiérové díly nového Pána prstenů podle Amazonu hned v prvním dnu přitáhly desítky milionů diváků, dlouho se ale spekulovalo, zda se sledovanost rychle nepropadne. Mnohé reakce na internetu totiž byly extrémně kritické a seriál označovaly za zneuctění odkazu legendárního spisovatele. Šéf televize Amazonu Vernon Sanders teď ovšem v rozhovoru pro server Deadline prozradil, že se žádný výrazný propad nekonal.

První řadu Prstenů moci mělo vidět přes sto milionů diváků, strávili u ní stovky milionů hodin a značnou část z nich seriál přivedl k tomu, aby si předplatili streamovací službu Prime Video. „Je to pro nás obrovský úspěch, nesmírně dobře se mu daří po celém světě. Je to náš zdaleka největší fikční seriál,“ řekl Sanders. „I když to byla a je velká investice, vyplatila se nám,“ dodal.

Druhá řada tolkienovského seriálu přinese několik velkých změn. Zaprvé se většina produkce kvůli neshodám přesunula z Nového Zélandu do Spojeného království. Jak jsme přiblížili už loni, pro mnoho diváků je těžké si Středozem bez ostrovní země nedaleko Austrálie představit, Amazonu se ale nelíbily požadované podmínky místní vlády. Natáčení Prstenů moci proto pokračuje v Evropě.

„Vydáváme se do nových krajů,“ vysvětlil Sanders. „Jednou z výhod natáčení ve Spojeném království je to, že budeme moci točit v místech, která vypadají výrazně jinak, než co jsme viděli v první řadě. Můžeme natáčet napříč Evropou,“ pokračoval. Ve spojitosti s tím také slíbil ještě větší měřítko akce, než diváci mohli vidět dosud.

Foto: Amazon Studios Záběry ze seriálu Pán prstenů: Prsteny moci od Amazonu

Posouvání ustanovených hranic jednoznačně patřilo mezi hlavní motivy celého rozhovoru. Podle šéfa televize Amazonu se má Pán prstenů v zásadě více přiblížit tomu, co známe z filmů Petera Jacksona, které se nebály poskládat i pár osudových bitev za sebe.

„První řada toho musela hodně představit, takže s odhalením Saurona teď bude zábavnější sledovat, jak se náš příběh více rozjede. Myslím, že se diváci mohou těšit na seriál, který se bude držet svých základů a zároveň zvýší riziko. Teď když jsou ve hře Prsteny moci, uvidíme, co dokážou a jak se s tím různé frakce vypořádají,“ popsal Sanders.

Pán prstenů: Prsteny moci má mít celkově pět řad, které mají tvůrci J. D. Payne a Patrick McKay pečlivě rozplánované. Druhá řada se začala natáčet počátkem října a zatím není oficiálně známé, kdy dorazí na obrazovky. Na základě nedávného rozhovoru McKaye pro The Hollywood Reporter se nicméně očekává, že dříve než ke konci roku 2024 to nejspíš nebude. Dvouletá přestávka mezi řadami produkčně náročných seriálů je dnes poměrně standardní.