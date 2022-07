Do Českého Krumlova se obvykle jezdí za jedinečným historickým centrem a na tom se nic nemění. Místní i turisté však nově mohou z druhého nejrozsáhlejšího zámeckého areálu v Česku, který se začal budovat ve 13. století, zamířit do automatické samoobsluhy, kde se to naopak hemží moderními technologiemi. Kousek od historického centra ji otevřela síť COOP, která navazuje na první takový obchod ve Strakonicích, jemuž se zatím daří. V Českém Krumlově je prodejna mnohem větší a nabídne širší sortiment.

Jaké to je, nakupovat v automatické prodejně, kam můžete zajít klidně i ve tři hodiny ráno, protože nepotřebuje prodavače, jsme si vyzkoušeli letos na jaře. Do malé prodejny na rohu ulic Podskalská a U Sv. Markéty v jihočeských Strakonicích vás vpustí mobilní aplikace, nákup si pak sami napočítáte a u samoobslužné pokladny zaplatíte. Ředitel rozvoje a marketingu sítě COOP Lukáš Němčík pro CzechCrunch prozradil, že nakupování během automatického provozu je stále vyhledávanější.

„Od březnového spuštění proběhlo v rámci automatického provozu již několik tisíc nákupů,“ říká Němčík s tím, že jen mezi květnem a červnem pozoruje COOP nárůst využití samoobslužných nákupů o 25 procent. Největší zájem má podle něj nepřekvapivě mladší generace. „V samoobslužném provozu se realizuje již řádově 5 až 10 procent obratu prodejny a očekáváme, že toto číslo dále poroste, to určitě považujeme za úspěch,“ doplňuje. Dvacet čtyři hodin denně a sedm dní v týdnů teď půjde nakupovat i v Českém Krumlově.

Na rozdíl do Strakonic tentokrát COOP novými technologiemi vybavil velikostně standardní samoobsluhu, což pro zákazníky primárně znamená, že si budou moci i v době, kdy v obchodě nebudou prodavači, vybírat ze širší nabídky zboží zahrnující přes čtyři tisíce položek. Ve všední dny je prodejna na Horní Bráně otevřená standardně od 7 do 17 hodin, v sobotu od 7 do 11. To platí i nadále, ale nově do ní mohou chodit zákazníci, i když personál odejde domů. COOP si uvědomuje, že zákaznické chování se mění a je třeba se mu přizpůsobovat.

Foto: COOP COOP otevřel v Českém Krumlově další automatizovanou prodejnu

„Chceme testovat automatický provoz v různých formátech a na různých místech. Naše další automatické prodejny se tak mohou příště objevit například u průmyslových areálů nebo třeba také na venkově, kde se standardní obchod neuživí,“ uvádí Lukáš Němčík. V Českém Krumlově je automatizovaná prodejna COOP na hranici historického centra a zároveň v blízkosti řady administrativních budov a firem. Hybridní režim, v němž není vždy potřeba personál, je pak výhodný také proto, že pomáhá z ekonomického hlediska.

„Udržet delší otevírací dobu je s ohledem na mzdové náklady komplikované, zároveň však víme, že části zákazníků standardní otevírací doba nestačí, automatický prodej je řešením celé situace,“ doplňuje ředitel rozvoje a marketingu sítě COOP. V březnu pro CzechCrunch v případě strakonické prodejny uváděl, že by v ideálním scénáři návratnost investic do technologií a rekonstrukce prodejny měla být zhruba rok od otevření. Samotné technologie vyšly ve Strakonicích řádově na stovky tisíc korun, další desítky tisíc pak stojí měsíční provoz.

Částečnou rekonstrukcí prošla i prodejna v Českém Krumlově, v rámci níž byly rovněž instalovány technologie snižující energetickou náročnost objektu. Obchod je částečně vytápěn díky systému rekuperace teplem z kompresorů a v prodejně jsou také instalovány úsporné chladící vitríny. Ve Strakonicích zákazníci nejvíce využívají samoobslužný provoz do půlnoci a oproti běžným nákupům více nakupují alkohol, sladkosti a další pochutiny. I proto bude krumlovská prodejna nabízet i širší škálu prémiového alkoholu a také specializovanou sekci vín.

Za systémem pro automatický nákup stojí tuzemská společnost Knowinstore, která dala dohromady nejlepší praxi ze světa, například z Jižní Koreje nebo skandinávských zemí, kde již koncepty bezobslužných prodejen fungují, a vyvinula vlastní řešení uzpůsobené českému trhu. Jednou z výhod má být finanční dostupnost, takže může být nasazováno i právě v regionech. COOP se přitom neplánuje zastavit ani v Českém Krumlově a už chystá otevření další prodejny tohoto druhu. Aktuálně navíc připravuje automatický obchod Konzum v Ústí nad Orlicí, který je rovněž součástí jeho sítě.