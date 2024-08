První dojmy bez spoilerů: Druhá řada Prstenů moci je znatelně lepší. Má vyšší tempo a skvělého Saurona

Uložit 0

Prsteny moci jsou zpátky. Kdo věřil ve zlepšení, dočkal se. Kdo doufal v zázrak, bude zklamaný. Kdo čeká koukatelné vysokorozpočtové fantasy, bude spokojen. Scénář zůstává slabinou, ale těch nejhloupějších okamžiků ubylo. Rings of Power na Amazonu budou nadále diváky rozdělovat – ale ve své druhé řadě budou i více bavit.

S Prsteny moci je to složité. A to nejen proto, že budou navždy ve stínu takřka dokonalé filmové adaptace Pána prstenů od Petera Jacksona nebo svého miliardového rozpočtu.

Znalci a milovníci Tolkienova díla jim neodpustí, že po svém vyplňují spisovatelem zanechané mezery v příběhu, případně že místy přetvářejí to, co v knihách bylo. Běžní diváci či fanoušci fantasy si zase v první sérii právem mohli stěžovat na nevyrovnaný scénář s několika opravdu nešťastnými rozhodnutími. Jak se druhé řadě Prstenů moci daří tyhle i další nedostatky napravovat? Vlastně… docela dobře.

Pozor, není to ani zdaleka zázračné napravení všeho, co se nelíbilo na první sérii. Ale v úvodních třech dílech, které si už teď můžete na Prime Videu pustit, se všechny dějové linky rozjedou ve vyšší rychlosti, zajímavějším směrem a s mnohem méně kolísavou kvalitou. I když té úplně první epizodě to trvá – ze tří dostupných je rozhodně nejslabší.

Konečně ale máte pocit, že se něco opravdu začíná dít. A alespoň prozatím se to děje bez velkých a do očí bijících hloupostí, jako byla třeba vysmívaná válečná výprava na palubě pár lodiček.

Nade všechny ostatní vyčnívá zápletka se Sauronem, jenž se v podobě nositele darů vetřel do přízně elfa Celebrimbora, stvořitele titulních prstenů. Sauron s tváří Charlieho Vickerse spřádá plány, aby v temnotě svázal dosud svobodné národy, uvádí elfího mistra v pokušení a hraje na struny nejen jeho ješitnosti. Nejlepší část seriálu.

Do toho se skřeti připravují na válku. Že tak nečiní přímo pod Sauronovým velením – ba co víc, že to právě oni způsobili Sauronův pád, který vedl k jeho krokům v první řadě Prstenů moci – je zbytečně zamotané a popravdě podivné. Ale temný pán i temní přisluhovači se nutně musí (opět) setkat a spojit, tak s verdiktem ještě počkejme.

Elfka Galadriel, které leckdo v první sérii vyčítal podivnou prudkost mládí, je sice stále zmítaná pocitem viny a není vznešenou paní jako v případě Cate Blanchett, ale ubírá na otravnosti. Velice vznešený, jak se na elfího pána sluší, je naopak nově představený stavitel lodí Círdan. Elrond, který s trpaslíkem Durinem patřil k zábavnějším částem první řady, se zatím nechává unášet scénářem a emocemi, což je trochu škoda.

Zmíněný princ Durin čelí nepřízni svého královského otce – a trpasličí říše čelí krizi, jejíž řešení zdánlivě nabízejí právě prsteny. V Númenoru, jenž hledá nového panovníka, se také schyluje k neštěstí. A tentokrát se to naštěstí obejde bez zbytečných scén věnovaných třeba námořnímu výcviku mladých vojáků. U většiny vyprávění máte ve druhé řadě pocit, že někam vede. To v úvodní sezoně Prstenů moci nebylo pravidlem.

Přijde i Tom Bombadil

Platí to i o části seriálu, která se věnuje stále bezejmennému poutníkovi a chluponohým předchůdcům hobitů. Té nově prospělo odpoutání se od zbytku kmene a výprava do pouštní země Rhûn. Kde se mimochodem setkáme i s temným čarodějem v podání Ciarána Hindse, který leckomu připomene Sarumana z Pána prstenů…

Podobných přímých odkazů i nepřímých narážek nebo pomrknutí na Jacksonovy filmy či na Tolkienovo fiktivní legendárium je zde logicky opět spousta. Někdy jsou zbytečně na sílu, třeba když se dialogy snaží vyvolat tolkienovskou epiku a osudovost, ale mnohdy působí spíš prkenně než moudře. Naopak nádherných scenérií a pohledů, které by se neztratily ani ve filmové trilogii, snad ještě přibylo.

Co Prstenům moci stále chybí, je větší prokreslení postav, do nichž by bylo možné investovat divácký zájem nebo kterým by šlo prostě fandit (či které nenávidět). Ve druhé sezoně se jim to daří s dvojicí Sauron a Celebrimbor. Poutníkovi beze jména by prospělo méně putování. Povedená dvojka Elrond plus Durin je zatím oslabena, rozdělena a nedostává tolik prostoru. Na zajímavosti začínají nabývat události i postavy v Númenoru, ale na osud ztraceného Isildura či elfího válečníka Arondira byste při sledování snadno zapomněli.

Ale to jsou jen první – a ve výsledku opatrně pozitivní – dojmy z úvodní trojice dílů. Celkem jich s týdenní pravidelností vyjde osm. Z ukázek víme, že se objeví Tom Bombadil, tajuplná a mocná postava, kterou i Peter Jackson v Pánovi prstenů vynechal. Elrond a Durin se opět shledají. Má dojít na velkolepé bitvy. A hlavně Sauron s Celebrimborem ukovají prsteny, jejichž moc nutně musí vést k ještě napínavější podívané.