První elektrické Ferrari přijede v roce 2025. Rychlé vozy z Itálie ale nikdy nemají být samořízené

Již za pár let přijede na silnice nové auto se vzpínajícím se koněm na přídi. Sice určitě pojede rychle, ale dost možná ho prakticky neuslyšíte. Také Ferrari totiž oznámilo, že chystá elektromobilovou ofenzívu a plánuje představit svůj první čistý elektromobil. Elektrické a hybridní modely by se měly do roku 2030 na celkovém prodeji aut italské automobilky podílet dokonce z 80 procent.

Ferrari uvedlo, že do roku 2026 plánuje investovat 4,4 miliardy eur (109 miliard korun), a to převážně do vývoje nových produktů. Italský výrobce luxusních sportovních vozů investorům představil svůj nový strategický plán. Šéf automobilky při té příležitosti řekl, že vozy Ferrari nikdy nebudou samořízené.

„Věříme, že můžeme využít elektrický motor ke zvýšení výkonu našich aut,“ konstatoval šéf společnosti Benedetto Vigna. Potvrdil, že italská automobilka plánuje uvést na trh svůj první elektrický model v roce 2025. V letech 2023 až 2026 představí patnáct nových modelů a předseda správní rady John Elkann uvedl, že přechod na vozy poháněné elektřinou firmě umožní vyrábět ještě jedinečnější auta.

Ferrari očekává, že v roce 2025 budou plně elektrické vozy tvořit pět procent prodeje aut, v roce 2030 by to mělo být 40 procent, uvedl Vigna. Podíl hybridních modelů by se měl z 20 procent v roce 2021 zvýšit na 55 procent v roce 2025 a poté klesnout na 40 procent v roce 2030. Do roku 2026 hodlá společnost dosáhnout zisku před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) 2,5 až 2,7 miliardy eur (62 až 67 miliard korun).

Automobilka bude pro své elektrické modely vyvíjet a vyrábět vlastní elektromotory, elektronické střídače a baterie na nové montážní lince ve svém závodě v italském Maranellu. Ty z komponentů, které nepovažuje za klíčové, bude zadávat partnerům. Zdroje z odvětví odhadují, že hlavní automobilky se vzhledem k regulaci spalovacích motorů v Evropě a Číně zavázaly do roku 2025 investovat na přechod na elektrický pohon přes 250 miliard dolarů (5,9 bilionu korun).

Foto: Ferrari Ferrari F8 Tributo

Značka Ferrari, která auta dodává zejména bohatým zákazníkům, obnáší kromě designu i zážitek spojený se silným motorem. Zatím jsou investoři a klienti s vozy italského výrobce spokojeni, jeho kniha objednávek je plná, uvedla agentura Reuters. Cena aut začíná na 200 tisících eur (téměř pět milionů korun).

Italská automobilka nedávno ve své centrále ve městě Maranello v severní Itálii hostila několik odborníků na umělou inteligenci, kteří chtěli Ferrari přesvědčit o tom, proč by mělo vzít na milost autonomní řízení. Vigna je místo toho pozval, aby se projeli ve Ferrari na závodním okruhu Fiorano, kde firma testuje své vozy. „Svezli se s naším testovacím jezdcem, a když z Ferrari vystoupili, řekli mi ‚OK, Benedetto, naše prezentace je k ničemu‘,“ řekl novinářům Vigna.

Šéf italské automobilky dodal, že Ferrari bude ve svých vozech i nadále používat technologii asistence řidiče, ale nikdy nenasadí funkce pátého stupně automatizace, kdy vozy mohou fungovat bez zásahu člověka. „Žádný zákazník nebude utrácet peníze za počítač v autě, aby si užil jízdu,“ uvedl Vigna v rozhovoru s televizí Bloomberg.

Cena akcií Ferrari se za poslední rok téměř nezměnila. Index evropského automobilového průmyslu za tu dobu odepsal 18 procent, zatímco index luxusních aut v tomto období klesl o 13 procent.

S přispěním ČTK.