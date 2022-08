Z akcií a ETF fondů se v posledních dvou letech stala velmi populární forma investování především mezi mladšími lidmi, kteří chtějí cenné papíry kupovat stejně jako nové boty nebo filmy, tedy ideálně na pár kliků a přes mobil. Aplikace jako Revolut, eToro či XTB jim to umožnily, tradiční české banky nikoli. I to se ale začíná měnit a ta největší z nich, Česká spořitelna, ještě letos na podzim ve své aplikaci George zprovozní nákupy akcií.

Banka přitom sáhne po řešení, které už v praxi funguje – rakouská Sparkasse, která je taktéž vlastněná skupinou Erste, totiž svým klientům nákupy akcií přímo z mobilní aplikace George nabídla loni. A zjevně se to osvědčilo.

„Pro všechny, kteří chtějí nejen neustále kontrolovat svůj účet s cennými papíry, ale zároveň chtějí cenné papíry nakupovat nebo prodávat: Začínáme! Obchodování s akciemi je nyní dostupné prostřednictvím aplikace George,“ avizovala Sparkasse loni v dubnu.

František Bouc, tiskový mluvčí České spořitelny, podle počtu klientů největší tuzemské banky, k plánům na letošní rok pro CzechCrunch řekl: „Plánujeme v podzimním releasu v říjnu nasadit do George možnost nakupovat akcie a ETF fondy.“ A dodal: „Aplikace George je skupinové řešení, takže samozřejmě tam, kde to jde, implementujeme skupinové řešení.“

Více detailů k tomu, jak přesně nákupy akcií budou fungovat, zatím Bouc ani jeho kolegové nechtěli prozradit, pouze uvedli, že nepůjde o totožné řešení, které používá Revolut – v jeho případě majitelem akcií není přímo uživatel, ale banka, která je pro něj drží. Navíc přes něj lze investovat jen do částí akcií, není třeba nakupovat celé cenné papíry, což u některých titulů může být hodně nákladné. Například jedna akcie společnosti Berkshire Hathaway, což je investiční fond Warrena Buffetta, stojí 452 tisíc dolarů, tedy zhruba deset milionů korun.

Zatímco v Česku investice do akcií během covidu zpopularizoval zmíněný Revolut a také brokerské služby jako XTB, které rychlé nákupy přes aplikace také umožňují, za oceánem na sebe hodně upozornil startup Robinhood. Ten se ovšem v posledních měsících, kdy na trhu panovala opatrná nálada a investiční aktivita běžných uživatelů razantně ochabla, dostal do finančních problémů a podobně jako kryptoburza Coinbase ohlásil úspory a propouštění.

Foto: Česká spořitelna Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny

To, že nastupující generace už ale začala nákupy akcií či kryptoměn chápat jako standardní součást svého finančního života, připustil v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch právě i generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon. Jím vedená banka prý měla být dokonce aktivnější ve snaze zavádět technologické novinky, které by dnešní třicátníky a čtyřicátníky oslovily.

„Přiznávám, že jsme jako banka mohli být v digitálním světě investic dál,“ řekl Salomon. V rozhovoru naznačil i to, že by Česká spořitelna měla začít nabízet robotické investice do ETF fondů à la služby jako Fondee nebo Portu. ETF fondy kopírují ceny vybraných akcií a jsou dnes velmi populárním finančním nástrojem.

Investice do akcií přes klasické banky dnes nejčastěji probíhají prostřednictvím telefonických objednávek a s pomocí brokerů, výjimkou je například česká Fio banka, která už dlouho nabízí vlastní aplikaci. Ve srovnání s finančními domy jako Česká spořitelna nebo Komerční banka jde ale o malého hráče.