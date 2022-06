Přitáhly masy k akciím a kryptu, teď jsou na rozcestí. Robinhood i Coinbase propouští a řeší kudy dál

V polovině loňských prázdnin se newyorská Wall Street přejmenovala na All Street. Tedy na ulici pro všechny. Pravda, bylo to jen na chvíli a byla to součást reklamy, ale symboliku to mělo – na burzu Nasdaq vstoupila burzovní aplikace Robinhood, která si zakládá na tom, že investování přibližuje masám. Firma úpisem akcií vybrala dvě miliardy dolarů a její valuace následně vystřelila až k 60 miliardám dolarům, jenže večírek, ze kterého žila, se už chýlil ke konci. Teď, po necelém roce od svého boomu, je startup na kolenou a vymýšlí, jak se zachránit. A není v tom zdaleka sám, potíže řeší i oblíbená kryptoměnová burza Coinbase.

Vladimir Tenev a Baiju Bhatt, zakladatelé Robinhoodu, se ulicemi spodního Manhattanu vítězoslavně procházeli 27. července. Wall Street přepsaná na All Street byla jen jedním z marketingových vtípků, jejich zelené pírko, jež mají ve znaku, bylo toho dne všude. Počáteční cena jejich akcií se značkou HOOD byla 38 dolarů za kus a stejně jako v mnoha případech před nimi a po nich při následném obchodování vystřelila vzhůru – v jeden moment se prodávala dokonce za 80 dolarů.

Jak ale napovídá pohled na vývoj ceny akcie, nahoru šla jen relativně krátce. A pak už setrvale klesala, až se dostala tam, kde je dnes – aktuálně její hodnota spočinula na 7,2 dolaru, tedy více než 80 procent pod svým maximem z počátku srpna 2021. Čtení výsledků za první kvartál letošního roku je poměrně depresivní: tržby klesly o 43 procent na 299 milionů dolarů, obchodování s cennými papíry spadlo o 73 procent, s kryptem o 39 procent, ztráta činila 392 milionů dolarů a od vstupu na Nasdaq už dosáhla tří miliard dolarů.

Obchodní ředitel Robinhoodu Steve Quirk v rozhovoru pro deník Wall Street Journal připustil, že doba není ideální. Ale že společnost má v zásobě řadu nových produktů, které jí pomohou neklidným prostředím proplout a přežít. „Náš výbušný růst z let 2020 a 2021 spolykal mnoho z našich kapacit a zdrojů, takže jsme se tolik nemohli věnovat dlouhodobým projektům,“ uvedl. Na mysli měl třeba to, že hlavním zdrojem příjmů pro firmu jsou poplatky od zprostředkovatelů obchodních transakcí, které dělají její klienti. Jenže když jejich aktivita ustrne, zpomalí se i přísun peněz.

A stejné to je s druhou silnou nohou byznysu Robinhoodu, tedy s investováním do krypta. Šéfové společnosti už dřív cítili, že mileniálové, které k burzovním spekulacím a obchodům přitáhli, jsou hodně přelétaví a že ve svém nadšení pro nákupy a prodeje akcií snadno polevují, a tak se hodně zaměřili i na kryptoměny. Právě na jejich platformě probíhaly jedny z největších směn původně satirické kryptoměny dogecoin, kterou zpopularizoval Elon Musk a která se pak stala jednou z nejoblíbenějších.

Nic ale netrvá věčně. Krypto se od konce loňského roku v podstatě bez přestání propadá (bitcoin dokonce spadl na nejnižší cenu za mnoho měsíců, dogecoin za poslední rok ztratil 80 procent hodnoty) a s akciemi je to jen o trochu lepší – sice také padají, ale o chlup méně. Problém Robinhoodu je ovšem ve skladbě jeho uživatelů, ne v tom, že některé finanční nástroje ztrácejí na ceně, protože i na propadech se dá báječně vydělat.

Tenevův a Bhattův podnik vyrostl na mileniálech, kteří byli v lockdownech doma, měli přebytečné peníze, nudili se a viděli, že akciové trhy sílí. Robinhood se pro ně stal sympatickou, jednoduchou a levnou cestou, jak se na burzovní bonanze, která vyvrcholila loni, svézt.

Foto: TechCrunch/Flickr Vladimir Tenev, spoluzakladatel aplikace Robinhood

Jenže právě tato generace se teď od burzy i od krypta odvrací. Nešlo o zapálené investory, ale amatérské spekulanty, pro které se trhy staly jen jinou formou kasina. Ale ve chvíli, kdy evropskou i americkou ekonomiku svírá nejvyšší inflace za desítky let, kdy ceny energií bez přestání rostou, kdy centrální banky zvyšují úrokové sazby a přestávají do ekonomiky pouštět nové levné peníze a kdy se diskutuje ne o tom, jestli přijde recese, ale jak dlouhá a těžká bude, apetit běžných klientů zkoušet obchodovat na burze mizí.

Paradoxní je, že jednou z mála dobrých zpráv, které se v souvislosti s Robinhoodem v posledních týdnech objevily, bylo květnové oznámení mladého kryptomiliardáře Sama Bankmana-Frieda, zakladatele burzy FTX, že ve finanční službě získal významný, téměř osmiprocentní podíl. Cenu akcií to vyhnalo o čtvrtinu vzhůru. Spojení dávalo – a pořád dává – logiku: Robinhood byl v kryptu výrazný hráč stejně jako FTX, zakladatelé obou firem jsou ambiciózní třicátníci, Bankman-Fried dlouhodobě koketoval s burzami a zvažoval, že by svou firmu také uvedl na akciový parket…

Ten skok o 25 procent vzhůru u akcií Robinhoodu byl ovšem z 8,5 na 10,7 dolaru a pak cenné papíry zase pokračovaly v trajektorii, která je letos znát u v podstatě všech technologických akcií, tedy v propadu. Jenže pro firmy, jako je mladá burzovní aplikace nebo její souputníci typu automobilky Rivian, které nejsou ziskové a jejichž valuace poháněl spíš nadbytek levných peněz než skutečný byznysový fundament, padají o dost svižněji než prověření obři typu Apple, Microsoft nebo Google.

Nastává čas, kdy bude třeba se vrátit ke kořenům a začít víc myslet na podstatu podnikání a nikoli na růst za každou cenu. Celkem přesně to zformuloval zakladatel a šéf kryptoburzy Coinbase Brian Armstrong, když před pár dny oznamoval mohutné personální škrty. Ostatně i jeho společnost se stala jedním ze symbolů finanční euforie posledních let, neboť svého času její hodnota atakovala 100 miliard dolarů. Teď ale bude muset téměř pětina z jejích pěti tisíc zaměstnanců odejít.

„Náš tým narostl velmi rychle. Během 18 měsíců jsme se co do počtu lidí zvětšili čtyřikrát a naše personální náklady jsou příliš vysoké, abychom s nimi dokázali vyjít v nejisté době… Tím, že jsme přidávali nové a nové zaměstnance, jsme se stali méně, ne více efektivními,“ zdůvodnil aktuální propouštění Armstrong, jehož Coinbase je na tom z pohledu ocenění svých akcií podobně jako Robinhood: obchodují se o 85 procent níž oproti jejich loňským maximům.

Vlad Tenev, šéf Robinhoodu, už škrty oznamoval dřív, ze společnosti letos už odešla skoro desetina lidí a je dost dobře možné, že to nebylo naposled. Zároveň to je něco, co od mladých a donedávna v euforii se koupajících startupů budeme slýchat stále častěji, jak ukazují data serveru Crunchbase. To, jak řady svých podřízených provětraly Coinbase a Robinhood, je jen začátek…