Psal pro Score, moderoval Game Page, stvořil Brány Skeldalu. Teď představuje svou novou historickou hru

Můžete si ho pamatovat z herních časopisů Excalibur, Score i Level. Moderoval kultovní televizní pořad Game Page. Ale Jindřich Skeldal – dříve Jindřich Rohlík – o hrách nejen psal a hovořil na obrazovce. Zároveň videohry tvořil a stále tvoří. Znalci českých retro titulů si vzpomenou na hru na hrdiny Brány Skeldalu, nyní vývojář a bývalý novinář představuje svůj další počin. Historickou a akčněji laděnou strategii Tribe Nation.

Když se řeknou galské války, tak vás nejspíš napadne Asterix, Obelix a Caesar, dva hrdinové keltského kmene Galů a římský císař z oblíbených komiksů a filmů. Jenže Jindřich Skeldal se rozhodl tohle historické téma zpracovat jinak. „Kolik her, filmů a písní tu máme o Vikinzích, ale co Keltové? Pokud nepočítáme Asterixe a Obelixe, které považuji za dětské, vybaví se mi jen písnička Kelti od Tří sester. A to je vážně škoda,“ říká pro CzechCrunch.

A tak se někdejší herní novinář a zároveň vývojář rozhodl vyobrazení této části evropských dějin změnit ve své připravované hře Tribe Nation. Coby náčelník keltského kmene v něm vzdorujete římským legiím pod Caesarovým velením. Realtimovou hratelností má připomenout tituly FTL: Faster Than Light nebo Command & Conquer: Rivals, které kombinují žánry strategií a roguelike her. Tedy takových, v nichž se úrovně generují náhodně a které počítají klidně i s častějším neúspěchem a následným poučením se z něj při dalším kole hraní.

Brány Skeldalu mě formovaly jako herního tvůrce a určily mou budoucnost.

„Jako další bych zmínil hru Hades, která je takovou mojí modlou. V Tribe Nation ho jako inspirační zdroj nepoznáte, ale jde o způsob práce a přemýšlení o problémech, který považuji za výtečný,“ říká Skeldal s připomínkou extrémně dobře hodnoceného titulu od studia Supergiant Games. Ten je sice akční hrou, nikoliv realtimovou strategií, ale právě ony zmiňované roguelike mechaniky dovedl k dokonalosti a bývá dáván za příklad hry, kterou je radost opakovaně hrát. Tribe Nation se pokusí být v tomto ohledu podobný.

Za největší inspiraci nicméně veterán české herní scény považuje samotné dějiny. „Keltové dovedli válečnické řemeslo k dokonalosti. Čtyři sta let před Kristem dobyli Řím! To je téma pro počítačovou hru jako dělané,“ přibližuje vývojář. Do tvorby Tribe Nation tak vstoupily například i historické prameny jako Zápisky o válce galské přímo od Julia Caesara. Dějinné zasazení se navíc promítlo i do toho, jak se chystaný titul hraje.

„Galské války jsou období, kdy Caesar během pár let dobyl velkou část Evropy. Byl to opravdu fofr. A roguelike žánr vytváří ten správný tlak, kdy vám římské legie neustále šlapou na paty,“ popisuje Skeldal. „Nemusíte vyhrát jednu velkolepou bitvu, vy bojujete o přežití neustále,“ dodává. Kromě válčení se ve hře ale budete věnovat i vylepšování svých vojsk, obchodu nebo rozhodování v příběhových událostech.

Podle svého tvůrce by Tribe Nation měla zaujmout stratégy hledající v principu jednoduché – bitvy se odehrávají na přesně vymezeném šestiúhelníkovém bojišti –, ale výrazné herní mechanismy a pravidla. Prý tak trochu po vzoru šachů. „Samotný průběh bitvy je rychlý, ale vaše rozhodnutí třeba o tom, jaké zdroje využijete nebo jaký strategický bod obsadíte, mají až šachový rozměr,“ tvrdí vývojář.

Jak například vyřešíte patovou situaci, kdy se do sebe zaklesnou dvě bojové linie těžké pěchoty kryté za štíty? „Můžete před bitvou ukovat oštěpy zvané pilum, které při zásahu štítu znemožní jeho použití. Ale utratíte za ně cenné suroviny, které vám pak mohou chybět na něco jiného,“ přidává vývojář příklad rozhodnutí, která na hráče čekají.

Tribe Nation vzniká jako počin Skeldalova studia Random Worlds, většinu práce ale prakticky odvádí sám Skeldal. Herní design a programování jsou jeho dílem, grafickou stránku obstarávají najatí spolupracovníci. Podobně zvuky a hudba jsou licencované z audiobanky. Vývoj v malém měřítku ještě nějakou chvíli potrvá, hra vyjde nejdřív na přelomu tohoto a následujícího roku.

Herní tvorba téměř na vlastní pěst pro Skeldala není novinkou. Mezi českými hráči se kromě novinářské kariéry, kdy působil v magazínech Level, Score i Excalibur či ve videoherním pořadu České televize Game Page, proslavil především jako zakladatel studia Napoleon Games. To v roce 1998 stvořilo Brány Skeldalu a následně dvě pokračování. Odtud také pochází jeho příjmení, kterým před pár lety nahradil jméno Rohlík. Navíc se pustil do úplně nového dobrodružství – vývoje simulátoru herce ve virtuální realitě.

„Protože ale příprava vlastního projektu vždycky dlouho trvá a mě dělání her baví, udělám občas menší hru. Na té lze také s menším rizikem experimentovat,“ vysvětluje rozhodnutí začít s Tribe Nation. V uplynulých letech se devětačtyřicetiletý autor také angažoval i jako spisovatel, vydal čtveřici fantasy knih právě podle příběhu Bran Skeldalu. Ty nyní zpracovává do podoby audioknih.

Značka Skeldal je s Jindřichem prostě neoddělitelně spojená. Vlastně doslova. „Na Brány Skeldalu vzpomínám jako na formativní období. Formovaly mě do značné míry jako herního tvůrce a určily mou budoucnost,“ říká o osudovém jménu. Znamená to snad naději pro ty, kteří na fantasy hru dodnes vzpomínají? Kdepak. „Herní návrat k Branám Skeldalu zatím nemám v plánu,“ uzavírá Jindřich Skeldal.