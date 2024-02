Uložit 0

Pamatujete si slavnou sérii Heroes of Might and Magic? Mezi virtuálními stratégy tahle značka patří k těm vůbec nejmilovanějším. Stala se inspirací pro mnoho napodobitelů a pokračovatelů – a jeden takový se chystá i v Česku. Jmenuje se Silence of the Siren a oproti svému vzoru vás vezme do sci-fi univerza. Jak se mu to daří? To si můžete vyzkoušet zdarma v právě vydaném demu.

Vývojářský tým Oxymoron Games nepatří mezi nejznámější domácí herní studia s rozsáhlým portfoliem. Jenže to, co už na herní trh uvedl, u cílového publika vybudovalo úctyhodný úspěch. Pražští tvůrci v roce 2018 vydali realistický simulátor nemocnice Project Hospital. Ten jim od té doby vygeneroval desítky milionů korun v tržbách. Se svou novinkou strategický žánr úplně neopouštějí, ale vydávají se v něm výrazně jiným směrem. Do vesmíru a do budoucnosti.

S titulem Silence of the Siren se totiž rozhodli potěšit všechny fanoušky Heroes of Might and Magic. Nová hra staví na základech slavného titulu a stejně jako ve známé sérii se v ní zhostíte role vojevůdců a vladařů. Ovšem s tím rozdílem, že středověké fantasy s elfy, rytíři a skřety nahrazuje futuristické zasazení s insektoidními mimozemšťany, roboty či kosmickými mariňáky. Jejich soupeření si navíc už můžete vyzkoušet na vlastní kůži – demo Silence of the Siren je volně ke stažení na Steamu.

V čem se ale Silence of the Siren liší od svého přiznaného vzoru? „Inspirace Heroes of Might and Magic byla hlavně v základních věcech, jako je postupné budování vaší základny nebo správa armád. Ale sci-fi prostředím nebo v detailech herních mechanismů si už Silence of the Siren jde vlastní cestou,“ říká pro CzechCrunch jeden z vývojářů a spoluzakladatel Oxymoron Games Jan Beneš.

Jako příklady konkrétních úprav či vylepšení receptury, se kterou série Heroes of Might and Magic bodovala už v sedmi hlavních titulech, uvádí například střídání noci a dne. „Anebo neokoukané schopnosti některých jednotek či možnost umístit vlastní objekty na herní mapu,“ zmiňuje vývojář. Kromě zajímavé inspirace herní má ale česká hra i poutavou inspiraci příběhovou.

„Ovlivnila nás řada sci-fi děl, ale jedny z nejdůležitějších pro nás byly Duna a Warhammer 40 000,“ říká Beneš. Připomíná tím promyšlené sci-fi univerzum z pera spisovatele Franka Herberta a slavnou značku britské firmy Games Workshop. Ta Warhammer za 40 let proměnila z válčení s plastovými figurkami na miliardový byznys přesahující do nejpopulárnějších videoher anebo na seznam koníčků herce Henryho Cavilla.

„Duna kvůli vyvolání dojmu civilizace dávno po technologickém vrcholu, která na tento úpadek reaguje,“ popisuje vývojář odkaz díla, které se už zakrátko dočká pokračování svého nejnovějšího filmového zpracování od režiséra Denise Villeneuvea. „V případě Warhammeru to byly proporce jeho fiktivního vesmíru a příběhy, které se odehrávají mezi pozůstatky dávných civilizací. A které vyvolávají pocit ztráty něčeho velkého a úžasného. Něčeho, co daleko přesahuje naše současné možnosti,“ dodává.

Tyto dva oblíbené světy z předaleké budoucnosti ve výčtu inspirací Silence of the Siren navíc doplňuje i ryze český počin. Knižní série Mycelium od uznávané autorky žánru fantastiky Vilmy Kadlečkové. „A to díky tématu prolínání lidské a mimozemské kultury nejen v rozsahu celých světů, ale i na úrovni každodenního života obyčejných lidí,“ přibližuje Beneš vliv už osmi románů domácí spisovatelky. Ten osmý, Program apokalypsy, Kadlečkové dokonce vynesl cenu Magnesia Litera.

Jak se slavné inspirace Silence of the Siren daří skloubit s podmanivou a dodnes milovanou herní náplní Heroes of Might and Magic, to si můžete vyzkoušet v právě vydané ukázce na Steamu. Demo má být podle zástupce Oxymoron Games sice krátkým, ale plnohodnotným představením budoucí hry. Na velitele čeká jedna menší mapa a možnost zahrát si za jednu z dostupných stran sci-fi konfliktu. V plné hře jich bude pět. Včetně militantních krtkolidí.

Právě sci-fi pojetí hry by mohlo titulu od Oxymoron Games pomoci vyniknout mezi konkurencí. Nejen mezi českými fanoušky videoherních strategií patří Heroes of Might and Magic k nejoblíbenějším jménům, a především třetí díl série si dodnes zachovává ikonický status. Naposledy se však Heroes hráčům ukázali v roce 2015 se sedmým dílem. Od té doby díru na trhu poměrně úspěšně využilo několik titulů, například Age of Wonders: Planetfall nebo předloňský nezávislý hit Songs of Conquest.

A byť silný vliv HoMaM česká hra nijak nezapírá, znalost známé značky nijak nevyžaduje. „Pokud se nám podaří hratelnost doladit podle našich představ, měla by hra oslovit jak zkušené stratégy, tak spíš casual hráče,“ popisuje Beneš zamýšlené publikum hry. Silence of the Siren by se v early accessu – tedy ve stále vyvíjené, ale obsahově plnější a zcela hratelné verzi – mělo představit ve druhé polovině roku.