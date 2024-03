Psychopat se sex-appealem. Austin Butler se učil pohyby u predátorů, pak zastínil hvězdy nové Duny

Uložit 0

Z jeho bezcitného pohledu, jenž vychází zpoza bledé pleti a z mimozemských očí, jde strach. Přitom právě tento člověk byl ještě před deseti lety prototypem miláčka náctiletých, když vystupoval v seriálech od Disneyho. Austin Butler se ale vypracoval do výjimečného herce, jehož role v druhé části Duny u mnoha diváků zastínila Zendayu i Timothéeho Chalameta. Jak se mu to podařilo? Nabral svaly, naučil se obratně zacházet s noži, přetrpěl natáčecí výheň a využil i zkušenosti s drilem mariňáků.

Americký herec Austin Butler se poprvé objevil ve velkém blockbusteru s příchodem hitu Tenkrát v Hollywoodu, kde si zahrál poskoka maniaka Charlese Mansona. Mnohem větší prostor ale rodák z kalifornského Anaheimu dostal ve filmu Elvis, kde vdechl život králi rock and rollu – a potvrdil, že mu role charismatických hezounů sedí. Jenže už před tím, než Elvis v roce 2022 zamířil do kin, Butler věděl, že v dalším snímku už tak pohledný zdaleka nebude.

„Poprvé jsem Austina viděl v Tenkrát v Hollywoodu od Quentina Tarantina. Zaujal mě způsob, jakým zvládl tuto rádoby temnou a zlou postavu Texe Watsona, člena Mansonovy rodiny. Pak se se mnou režisér Baz Luhrmann podělil o pár ukázek z filmu Elvis – a byl jsem naprosto unešený,“ vzpomíná Denis Villeneuve, který coby režisér první i druhé části nové Duny Butlera obsadil do role děsivého zabijáka Feyda-Rauthy Harkonnena.

Tvůrci pokračování jednoho z největších filmových hitů letošního roku už dopředu věděli, že z Butlera potřebují udělat postavu, která bude krvežíznivá a lidsky odporná, ale zároveň svým způsobem sexy. Zkrátka ten typ záporného hrdiny, kterého milujete, i když vnitřně cítíte, že se přikláníte na stranu zla. Sám Villeneuve pro magazín Vanity Fair řekl, že zhmotnění jeho půvabu bylo promyšlené – chtěli z něj udělat sex symbol temného, nevraživého světa.

„Bylo velmi osvobozující podívat se na sebe do zrcadla a nepoznat se,“ zmínil Butler pro časopis Esquire, když komentoval svou podobu bledého, holohlavého asasína s děsivým pohledem a ještě děsivějšími pohyby. Nebylo to ale zadarmo. Rychle poté, co mu byla role nabídnuta, zahájil tvrdý režim, který ho měl do tohoto rozpoložení dostat. V první řadě nabral asi jedenáct kilogramů svalů, s čímž mu pomáhal i bývalý trenér amerických mariňáků.

Od toho se odvíjelo také jeho pozorování zvířat. Ne že by se chtěl odreagovat, snažil se naučit jejich pohybům. Kvůli roli sledoval tiché našlapování panterů a inspiroval se prudkými a rychlými švihy hadů, u kterých monitoroval i to, jak používají své oči v nepředvídatelných chvílích, kdy mohou zaútočit. Feyd-Rautha totiž neměl být jen člověkem, naopak se ve filmu musel stát smrtícím živlem, který si bere to nejlepší z obou světů.

V jeho harmonogramu nechybělo ani výživné školení k zacházení s noži. A že scén, kdy s ostrou čepelí máchá okolo sebe, bylo… Přičemž právě momentka, kdy jazykem olizuje jednu ze svých zbraní, se stala hitem sociálních sítí. Trénoval ovšem především proto, aby se v jednom z hlavních soubojů, který změnil vývoj filmu, dokázal vyrovnat Paulu Atreidovi, jehož v Duně hraje Timothée Chalamet.

Potřeboval se obrnit i vůči vedru, které během natáčení panovalo. Ačkoliv se scény z pouště, kde se drtivá většina Duny odehrává, natáčely v maďarské Budapešti, kulisy byly vyrobeny tak, že to tam podle Butlerových slov působilo jako v mikrovlnce. „Bavíme se o čtyřiceti stupních Celsia, někteří lidé omdlévali,“ řekl pro Entertainment Weekly a dodal, že tyto podmínky nejen obsazení filmu sjednotily, ale také z něj vymáčkly to nejlepší.

„Když jsem sledoval Austina v roli Feyda-Rauthy, říkal jsem si, že mi připomíná Micka Jaggera. Má v sobě tu drzost a aroganci. Když vejde do místnosti, veškerá pozornost se obrátí na něj,“ dodal Villeneuve pro deník LA Times a současně Butlera pochválil za to, že i přes náročné natáčecí podmínky odváděl maximum. Výsledkem se stala postava, který v mnohých ohledech zastínila i ústřední dvojici.

this scene of austin butler as feyd-rautha was specifically tailored for those with unconventional tastes in fictional characters pic.twitter.com/SPy5tQ2Jih — KJ • Dune: Part Two brainrot (@thedrkling_) March 1, 2024

Právě Zendaya, která ztvárnila fremenskou válečnici Chani, a zmíněný Chalamet v roli Paula Atreida jsou hlavními postavami celé ságy – a právem jsou za své výkony vyzdvihováni. Butler ale do Duny přinesl ten správný element něčeho, co divák chce vidět znovu a znovu, protože mu to nahání husí kůži. A nikdo by se nemohl divit tomu, kdyby se právě filmový Feyd-Rautha stal spolu s Elvisem, za kterého si odnesl nominaci na Oscara, jedním z jeho vrcholů ve filmové kariéře.

Na druhou stranu ale nemá smysl předbíhat. Butler momentálně září také v seriálu Vládcové nebes od Applu z dob druhé světové války a za pár měsíců se do kin dostane film Motorkáři, kde ztvární jednu z hlavních rolí spolu s Tomem Hardym a Jodie Comerovou.