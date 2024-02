Timothée Chalamet při propagaci Duny ukázal, jak stylově nosit oblek. Na Zendayu v kovu ale nemá

Uložit 0

Očekávaná druhá část Duny sice dorazí až v druhé polovině příštího týdne, herci z nového filmu s režisérem Denisem Villeneuvem ale dělají vše pro to, aby na něj nalákali s dostatečným předstihem. Jak? Přes vyšperkovanou módu. V tomto ohledu se teď stal středem pozornosti miláček náctiletých Timothée Chalamet, který nejenže naznačuje comeback úzkých kalhot, ale také uvádí tip, jak posunout nošení obleků na novou úroveň. A co ten náhrdelník inspirovaný planetou Arrakis?

Na střední škole Timothée Chalamet tancoval a rapoval. A jeho písnička Timmy Tim dodnes baví internet. Později se ale našel v herectví, ve kterém se naplno prosadil s příchodem první části filmové adaptace epické sci-fi ságy Duna, ve které ztvárnil Paula Atreida. Výkon v novém Wonkovi, kde vdechl život slavnému fiktivnímu výrobci čokolády, pak jeho umění jen podtrhl. Multitalentovaný Američan s francouzskými kořeny ale není pouze hollywoodským úkazem.

V roce 2019 ho prestižní módní časopis Vogue označil za nejvlivnějšího muže světa v oblasti módy a připsal mu zásluhy za překračování hranic mezi tradiční mužností a ženskostí. Osmadvacetiletého rodáka z New Yorku si vyhlídli i takoví módní giganti jako Chanel, Prada nebo Cartier – a začali ho oblékat do kolekcí, ve kterých září i dnes. Obzvlášť v posledních pár týdnech, kdy objíždí města v rámci premiéry Duny: Druhé části.

Většina jeho outfitů je v cenovém rozmezí, které není pro běžného smrtelníka v případě módy obhajitelné. Ve výsledku o to nicméně tolik nejde, pokud si zvládnete ze stylů Timothéeho Chalameta odnést několik hlavních trendů, jak své vlastní oblékání povýšit před blížícím se jarem a případně přeorganizovat šatník. A minimálně outfit, ve kterém se slavný herec představil v Mexico City, může být pro pány vítaným osvěžením.

Na červený koberec v hlavním městě Mexika přišel Chalamet v moderním šedivém obleku, což by nebylo ničím překvapivým, pokud by neměl sako zastrčené do kalhot, které přepásal výrazným páskem. Jednoduchý trik se stal hitem v módních kruzích a zaujal i redaktory v samotné Vogue. Rukávy saka si pak vyhrnul k loktům tak, aby pod nimi vystoupila černá košile bez límečku. A boty? Na podpatku, jeho oblíbené.

Mezinárodní propagační turné druhé části Duny toho ale ukázalo mnohem více. Především pak zastávka v Londýně, kterou pro změnu ovládla Zendaya, jež ve filmu ztvárňuje fremenskou válečnici Chani. Známá herečka v Británii ohromila fanoušky svým kovovým – a vyzývavým – brněním, které navrhl už v roce 1995 Thierry Mugler. Chalamet se ve stejném městě ukázal v černém tričku se spadlými rukávy a v lesklých, upnutějších kalhotách s texturou.

U stylu Chalametových kalhot je vhodné se na chvíli zastavit – v době, kdy mezi zpravidla mladými lidmi ovlivněnými streetwearovou módou frčí varianty volnějšího střihu, často podobnému širokým hiphopovým baggy pants, se Chalamet vydal na opačnou stranu a ukazuje se v úzkých verzích, které byly mainstreamovým trendem před několika lety. A kdo jiný by se měl postarat o jejich velký comeback než právě Timmy Tim.

Zendaya in archive Mugler at the ‘DUNE: Part Two’ premiere in London pic.twitter.com/KZnq6vnqka — Couture is Beyond (@CoutureIsBeyond) February 15, 2024

Prakticky na každém focení má teď na sobě přiléhavé a mnohdy velmi těsné kalhoty, ačkoliv i on byl zastáncem širších variant, ve kterých se prezentoval jak na formálnějších událostech, tak ve volném čase. Takže pokud máte ve svém šatníku upnuté džíny z dob minulých, možná je nejvyšší čas je oprášit a opět si na ně zvyknout. Možná budou brzy opět v kurzu.

Vedle oblečení to Chalamet myslí vážně také s doplňky, především pak s luxusním náhrdelníkem, který navrhl ve spolupráci s francouzským Cartierem. Ten je speciální tím, že je opatřen devíti sty kameny a zlatým provedením s prvky modré a má připomínat Arrakis, ústřední písečnou planetu z Duny. V něm se Chalamet poprvé představil právě na focení v Londýně.

„Myslím, že jsme s Marie-Laure Cérède, kreativní ředitelkou Cartieru, našli způsob, jak v jeho stylu evokovat poušť a drsnou krásu Duny, a zároveň nádherný protiklad k cukrkandlovému kouzlu naší první společné spolupráce,“ řekl Chalamet s odkazem na náhrdelník, který pomáhal designovat při příležitosti loňské premiéry snímku Wonka.

timothée chalamet’s mission on the dune press tour is to change lives (it’s working) pic.twitter.com/zNdtfx7Xu0 — ⓖ 🇦🇺 (@thegrlfromperth) February 15, 2024

Propagační turné Duny: Druhé části tak mohlo působit spíš jako přehlídka neotřelých outfitů než vysloveně lákadlo na nový film, který má v českých kinech premiéru ve čtvrtek 29. února – a shodují se na tom i lidé z módního průmyslu. Zřejmě ale propojení obou světu zafungovalo, protože se teď ve spojení s Dunou nemluví o ničem jiném.

Pro běžného diváka ale bude pochopitelně zásadnější samotný film, který naváže na události z první části, jež se dočkala deseti nominací na Oscara. V novince se mladý šlechtic Paul Atreides přidá k fremenům, původním obyvatelům planety Arrakis, a v zásadě je vede do války s mocným rodem Harkonnenů i s galaktickým impériem ve snaze vysvobodit je z útlaku. A první reakce? Ohromující dílo, co připomene zážitek diváků prvních Star Wars.