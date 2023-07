Půjčení automobilu v zahraničí je kličkováním mezi pastmi na turisty. Na co všechno si dát pozor?

Zatímco pro někoho splňuje nekonečné lenošení na pláži představu ideální dovolené, mnozí chtějí svůj volný čas trávit více aktivně, ideálně poznáváním místa, kde dovolenou tráví. K tomu je ovšem nutné být co nejvíce mobilní, zvláště, pokud cestujete na vlastní pěst. Mobilitu lze řešit místní hromadnou dopravou, vlaky, autobusy či zapůjčením skútrů, ovšem na většině míst planety se k tomu nejlépe hodí automobil. Na první pohled jednoduchá věc však může být spojena s celou řadou nepříjemných překvapení, a to nejen na druhém konci světa. Kdo není připravený, může narazit na problém i při výpůjčkách v Evropě.

Jako by to bylo včera, co jsem v Seville stál na recepci jednoho z hotelů, která zároveň fungovala jako kancelář místní autopůjčovny. Při skládání takzvaného depozitu, tedy částky, která je po dobu výpůjčky vozu blokována na kartě, jsme narazili na problém, že nejsem držitelem kreditní, ale pouze debetní karty. Výsledkem byla výpůjčka o několik desítek eur dražší, než bylo původně v plánu. Z mé strany se jednalo o základní chybu, které se může člověk při půjčování vozu dopustit. Bohužel však není jediná.

Možností, jak si půjčit auto, je dnes hned několik. Ve větších městech k tomu můžete využít například relativně pohodlné carsharingové služby. Ty ovšem nejsou dostupné všude – a ne vždy se finančně vyplatí. Z cenového hlediska bývá nejlepší vozidlo půjčit v autopůjčovně a zarezervovat ho přes některý z vyhledávačů, ideálně s dostatečným předstihem. Ten zaručí nejen širší nabídku automobilů, ale také možnost narazit na výhodnější cenovou nabídku. Mezi vyhledávači lze doporučit například Rentalcars.com. Z uživatelského hlediska je jednoduchý, přehledný a nabízí vše důležité, co při půjčení vozu v cizině potřebujete.

Ve vyhledávači si jen stačí nastavit potřebné parametry, tedy kde, od kdy, do kdy a na jak dlouho vůz potřebujete. A pak se již probírat nabídkami jednotlivých autopůjčoven. Hledat však můžete i přímo na webech jednotlivých půjčoven, což je ovšem o něco zdlouhavější varianta.

Cena není vše

V ideálním případě je dobré nabídky vyhledávačů a autopůjčoven porovnávat. Někde může nabídnout lepší cenu vyhledávač. Na místech s vysokým či naopak nízkým počtem turistů může mít však lepší nabídku přímo sama půjčovna.

Porovnávejte také nabídky půjčoven na letištích a ve městě. Pobočky přímo na letištích mohou mít cenu pronájmu i o několik desítek procent vyšší než ty ve městě. Spoléhají totiž na to, že cestující chtějí hned po příletu nasednout do automobilu a cestovat pohodlně po vlastní ose. Jedna cesta veřejnou dopravou z letiště však může pomoci relativně dost ušetřit.

Ceny vozů samozřejmě ovlivňuje celá řada dalších faktorů. Ať už se jedná o typ auta či dobu výpůjčky, kdy platí, že čím delší doba výpůjčky je, tím je cena nižší. Záleží ale i na ročním období. Například na azorském São Miguelu jsme v lednu platili za zapůjčení Škody Citigo přibližně 120 korun na den, během letní sezóny je ovšem nutné počítat s cenami okolo tisíce korun na den za nejmenší vozy.

Foto: Depositphotos Ještě před podpisem smlouvy je zapotřebí vše důkladně pročíst

Cena by ovšem neměla být vždy jediným kritériem výběru. Podobně jako jinde, i zde platí, že skutečně nízké nabídky mají řadu háčků, díky kterým se může výpůjčka ve finále prodražit. Vždy je dobré pročíst si recenze zákazníků a nenechat se „odrbat“. Některé společnosti totiž rády půjčují vozy levně, ale při jejich vracení si naúčtují vysoké poplatky za úklid znečištěného interiéru či opravu škod, které jste ani neudělali. Nebo započtou i další služby.

Hlavně vše dobře pročíst

Proto je při provádění objednávky vždy velmi důležité dobře nastudovat podmínky výpůjčky. Ze všeho nejvíc by vás měly zajímat řádky spojené s pojištěním vozu, spoluúčastí a depozitem. Pojištění si lze sjednat přes třetí stranu, v případě objednávky přes vyhledávač rovnou tam, případně u některé z pojišťoven. Lze využít i služeb Revolutu. Ve všech případech je ovšem nutné počítat s o něco komplikovanějším papírováním, pokud dojde ke karambolu. Tomu se lze vyhnout pojištěním sjednaným přímo u půjčovny. Jeho problémem je však často velmi vysoká cena.

Při sjednání pojištění narazíte na zkratky CDW, LDW či FDW. Jedná se o označení jednotlivých balíčků pojištění. CDW, tedy Collision Damage Waiver, je téměř vždy v základní ceně. Kryje však jen poškození karoserie, a to navíc pouze do určité výše. Pojištění pneumatik, čelního skla či interiéru je nutné přidávat, případně zvolit právě LDW či FDW typy pojistek s nulovou spoluúčastí. Díky těmto balíčkům můžete být relativně v klidu, i když se s vozem něco stane. Je ovšem nutné počítat s jejich vysokou cenou.

Pod spoluúčastí se rozumí maximální částka, která vám může být v případě poškození vozu či jeho krádeže naúčtována. V případě nulové spoluúčasti můžete být v klidu, pokud však máte vůz zapůjčený pouze s CDW pojištěním, výše spoluúčasti se vztahuje pouze na ty části vozu, které jsou pojištěné. Pokud se tedy takové pojištění vztahuje pouze na karoserii, ale vám se podaří poničit kolo či motor, musíte uhradit plnou výši škody.

S pojištěním a spoluúčastí souvisí také již zmiňovaný depozit. Výše zálohy, kterou skládáte v den vyzvednutí vozu, se u půjčoven liší, je ovšem nutné počítat i s částkami ve výši několika stovek nebo i tisíce eur. Výši depozitu ovlivňuje právě sjednané pojištění. V případě plného krytí domluveného přímo u půjčovny je depozit malý či nulový. I v případě plného krytí sjednaného u třetích stran jej je ovšem nutné složit, což platí i v případě dohodnutí jen základního pojištění. Je také potřeba myslet na to, že připsání peněz zpět na kartu může trvat. Jednou jsem na jejich vrácení čekal dlouhé tři týdny. Proto není dobré dávat do depozitu finance, které byste mohli potřebovat například během dovolené.

To už se dostáváme k onomu momentu, který mě vytrestal v Seville. Většina půjčoven vyžaduje kreditní kartu právě k zablokování zálohy. Debetní karty jsou také možné, ovšem ve většině případů je půjčovna přijme jen v momentě, kdy si přímo u ní sjednáte dražší pojištění s nulovou spoluúčastí, tak jako jsem to musel na místě udělat já.

Myslete i na detaily

Dalšími body, které by vás při půjčení vozu měly zajímat, jsou palivová politika, limity kilometrů a oblasti, kam můžete s autem zajet. Dále kdo vůbec může během cesty vozidlo řídit a jaké doplňkové vybavení ve voze chcete mít.

Co se palivové politiky týče, nejlepší volbou je Full – Full varianta, kdy si vůz vyzvedáváte s plnou nádrží a také jej s plnou nádrží vracíte. Máte tak jistotu, že zaplatíte pouze to, co projedete. Některé půjčovny nabízejí možnosti Prepaid Fuel či Full – Empty, kdy můžete vůz vrátit s prázdnou nádrží. Těmto variantám je ovšem dobré se vyhnout, protože budete jen zbytečně přeplácet.

Limit kilometrů je dobré sledovat především v momentě, kdy chcete s vozem podniknout delší roadtrip. Pokud není v nabídce u počtu najetých kilometrů vyloženě uvedeno slůvko Unlimited, tedy neomezeně, je dobré v podmínkách zapátrat, kolik tedy můžete s vozem urazit kilometrů bezplatně, případně kdy vám již začne za kilometry navíc naskakovat taxa.

Foto: Depositphotos Přepážky půjčoven můžete najít přímo na letištních terminálech, kdo chce ušetřit, ten si však půjčuje vůz ve městě

Stejně tak je dobré ověřit, zda můžete s vozem vycestovat i za hranice země, ve které jste si vůz půjčili. A také, zda jej můžete vrátit na jiné pobočce, než jste si jej půjčili. Většina autopůjčoven tuto možnost nabízí, ovšem pouze v rámci poboček ve státu, kde byl zapůjčen. I zde se vyplatí velmi dobře přečíst podmínky, protože poplatek může ve finále vyjít dráž než samotné zapůjčení vozu.

S poplatkem navíc počítejte také v momentě, pokud si vůz půjčuje – a tedy bude řídit – osoba mladší 25 let či starší 65 let. Toto pravidlo platí snad u každé z půjčoven. Řídit automobil samozřejmě může i jiná osoba, než na kterou je smlouva psána. Pokud však dojde k nehodě, veškeré náklady jdou za ní, a to i přesto, že bylo sjednáno pojištění s nulovou spoluúčastí.

Pokud budete cestovat s dětmi, nejspíše se neobjedete bez dětské autosedačky. Tu vám půjčovny velmi ochotně k vozu přidají. Samozřejmě to však nebude zadarmo. Ceny jsou mnohdy tak vysoké, že uděláte lépe, pokud si sedačku vezmete svoji z domova. Nejenže je na ni dítě zvyklé, ale ve většině případů i ušetříte, protože autosedačky aerolinky často umožňují přepravit zdarma.

Vyzvedávání a vracení

Pokud jste vybrali vůz, seznámili jste se s podmínkami a udělali rezervaci, přichází na řadu samotné vyzvednutí vozu. Připravte si občanku či pas a také řidičský průkaz. Nezapomeňte, že mimo Evropu je nutné mezinárodní řidičské oprávnění. Připravte se na to, že vám člověk u přepážky bude nabízet další služby navíc, často pojištění s nulovou spoluúčastí či předplacenou nádrž. Vy však již víte, že nic takového nepotřebujete.

Následně již jen stačí předložit kreditní kartu, na které je zablokován depozit, a můžete přejít k samotnému vyzvednutí vozu. Vždy si dobře zkontrolujte a do příslušného dokumentu zaznamenejte veškerá poškození exteriéru i interiéru vozu. Často tuto činnost provádí zaměstnanec autopůjčovny, ale je dobré po něm vše řádně překontrolovat, aby vám při vracení vozu nebyla připisována škoda, kterou jste vůbec nezpůsobili.

Před vrácením se ujistěte, že je automobil čistý. Platí to především pro interiér, ovšem pokud jste vůz protáhli bažinou, je vždy dobré vzít auto i na myčku. Zatímco výpůjčku mimo pracovní dobu příliš mnoho půjčoven nepodporuje, vrátit vůz mimo pracovní dobu lze poměrně běžně. A – světě, div se – často i bez příplatku. Samotné vrácení je pak rychlá věc, kdy jen předáte klíče, obsluha se případně podívá, v jakém stavu automobil vracíte, a následně jen zbývá čekat na návrat depozitu. Pokud je zjištěn nějaký problém, půjčovny většinou před stržením peněz posílají dokument, kde veškeré závady popisují. Můžete se však setkat i s přístupem, kdy není vysvětleno vůbec nic.