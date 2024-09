Původně to byl nacistický bunkr. Dnes je z obří stavby v Hamburku hotel a velká zelená zahrada

Uložit 0

Co udělat s nacistickými památkami? Tou nejzjevnější možností je udělat z nich muzea, pomníky padlým a schránky hrůzné historie, kam si lidé chodí připomínat jedny z nejhorších momentů moderní civilizace, abychom se vyvarovali jejich opakování. Lze je také zbourat, pokud by měly sloužit coby oslava hitlerovské ideologie. V německém Hamburku teď aplikovali ještě třetí možnost – rozsáhlý bunkr ze 40. let předělali na moderní veřejný prostor s hotelem, restauracemi a velkou střešní zahradou.

Stavba je součástí celé série bunkrů v Berlíně, Hamburku a Vídni, které nechal postavit Adolf Hitler po útoku britského letectva na Berlín v roce 1940. Nacistický diktátor se dokonce sám zapojil do jejich návrhu, vedle praktické funkce totiž měly sloužit i jako symboly odporu proti útokům a pozvedávat morálku. Takzvané flakturmy byly mohutné věže s protiletadlovou výzbrojí a zároveň úkryty odolné proti bombardování pro tisíce, někdy i desetitisíce lidí.

Jelikož se jednalo o jeden ze symbolů nacistického režimu, Rudá armáda a spojenecká vojska několik flakturmů odstřelila, zbourala nebo zasypala, některé ale byly příliš velké a odolné, případně se nacházely v příliš urbanizovaných místech pro bezpečné odstranění. Totéž platilo i pro Flakturm IV nacházející se v centru Hamburku.

Stavba – známější pod názvem St. Pauli Bunker – vznikla v roce 1942 za použití nucených prací. Je to jeden z největších nadzemních bunkrů, co kdy vznikly, oficiálně měl kapacitu 18 tisíc lidí, v jednu chvíli v něm ale přebývalo 25 tisíc lidí. Po válce se z tohoto artefaktu temného období německých dějin postupně stalo středisko pro umění a kulturu, pořádala se zde řada společenských událostí a koncertů, dokonce zde vznikla i hudební škola.

Tyto účely si stavba ponechává dodnes, v roce 2019 ale přišel nápad ji výrazně rozšířit. O necelých pět let později její původní výška 35 metrů narostla na 58 metrů, když na budově vznikla pětipatrová nadstavba. Původně šedivý brutalistní objekt z jiné doby přetransformovala do modernějšího, zelení pokrytého komplexu s veřejným parkem.

Základem nadstavby je hotel Reverb, který se zákazníkům otevřel už letos v dubnu. Nabízí celkem 134 pokojů s výhledem na Hamburk z výšky, moderní design nebo kvalitní multimediální zázemí. Hosté hotelu mohou navštívit restauraci, bary s živou hudbou nebo terasu na střeše.

Ta nejzajímavější část revitalizované budovy se ale otevřela koncem července a je přístupná veřejnosti. Několikaúrovňová střecha je pokrytá v zásadě parkem o celkovém rozsahu jeden hektar, kde se nachází kolem 23 tisíc ovocných stromů, borovic, javorů, keřů růží, břečťanu a dalších rostlin. Veškerá zeleň byla samozřejmě pečlivě zvolena a usazena tak, aby se jí dařilo v místních podmínkách.

Na střechu vede přes půl kilometru dlouhá vyhlídková rampa ovinutá kolem celého objektu, která čítá 335 schodů. Lze ale využít také výtah. Ačkoliv už nyní je zde mnoho k vidění, zahrada má být jen ve své počáteční fázi. Některé rostliny se budou popínat po stěnách, jiné zase více a více rozšiřovat směrem dolů.

Očekává se, že do čtyř let bude bunkr z většiny zakrytý a z nehezké připomínky historie se tak stane zelená oáza. A zároveň symbol udržitelného urbanistického plánování. Ve střeše je zabudovaný rozsáhlý zavlažovací systém a senzory sbírají data o ukládání tepla nebo odpařování vody, které pomohou při navrhování dalších podobných projektů.

Cílem ale není na dějiny zapomenout jako je spíš transformovat do poučení pro budoucnost. Na projektu pracovalo také sdružení obyvatel Hilldegarden eV, jehož cílem je vzdělávat návštěvníky bunkru o jeho minulosti. Jsou v něm proto rozmístěné informační tabule obsahující fakta i osobní výpovědi pamětníků.