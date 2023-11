Pyšná princezna dostane animovaný remake. Disneyovka po česku by měla dorazit do kin v příštím roce

Uložit 0

Černobílý film Pyšná princezna, natočený v roce 1952, patří mezi nejoblíbenější české pohádky, a tak rozhodně nebude chybět ani v televizním programu letos o Vánocích. Ty příští by však měly nabídnout i zcela novou Pyšnou princeznu. Do kin totiž zamíří její animovaný remake z česko-polské produkce, který chce navázat na filmovou i knižní předlohu, ale i na slavnou tradici české animace.

Pohádku o princezně Krasomile, kterou král Miroslav, převlečený za zahradníka, postupně zbavuje její nadutosti, není potřeba více představovat. Někteří toto dílo Bořivoje Zemana s Alenou Vránovou a Vladimírem Rážem v hlavních rolí označují za tu nejkrásnější českou pohádku vůbec. O to těžší úkol si na sebe vzali tvůrci ze studia PFX a produkční společnosti Luminar film, kteří se rozhodli film z 50. let přepracovat do zcela nové podoby, jež divákům příběh vycházející z knižní předlohy Boženy Němcové nabídne coby animovaný celovečerní film.

Autorem scénáře nového zpracování je Radek Beran, který se také společně s Davidem Lysým ujal režie. A jak sám Beran říká, v novém díle, které začal psát v roce 2019, si své najdou jak milovníci literární předlohy, tak původního filmu. „Lákal mě návrat k původní literární předloze pohádky Potrestaná pýcha a možnost vyzdvihnout motiv čisté lásky, díky které lze proměnit k lepšímu i svůj charakter. Zároveň jsem s radostí použil některé ikonické momenty původního filmu. Například akční scénu ze mlýna, šermovací tanec v trámoví, poskakující výběrčí daní v pytlích, zpívajícího ševce na hranici království nebo ‚našli moji rádcové‘…“ vyjmenovává Radek Beran některé motivy, které nebudou chybět ani v novém zpracování.

Důvodem, proč se tvůrci rozhodli zpracovat námět animovanou formou, je nejen určitý respekt k původní hrané předloze a možnost uvádět oba kusy zároveň, ale také potenciál tohoto formátu v zahraničí.

„Nové zpracování filmové pohádky Pyšná princezna se mi od začátku zdálo jako dobrý nápad. V tomto případě se jedná o nové převyprávění více než šedesát let starého hraného filmu animovanými postavami s použitím nejmodernějších technologií. Takové setkání látky, kterou všichni známe z dětství, nekriticky ji milujeme a je součástí našich nejosobnějších vzpomínek, se současnou moderní animací je velkou výzvou,“ dodává Beran, který se tak nemusel během psaní scénáře v podstatě nijak omezovat ve vyprávění ani stylizaci.

Díky tomu tak budou mít v novém zpracování například daleko výraznější roli zvířata. Ta sice nebudou mluvit, budou však zasahovat do děje a aktivně spolupracovat s lidskými postavami. Jejich podobu spolu s prostředím vytváří v pražském animačním a postprodukčním studiu PFX tým výtvarníků pod vedením Jana Koníčka. Na animaci pak toto studio spolupracuje s polským koproducentem Human.

Podobně jako ve filmu z 50. let by měl i v animovaném remaku Pyšné princezny hrát klíčovou roli hudební doprovod a zvuková složka. K jejímu zpracování byli přizváni známí hudebníci Ondřej Brzobohatý a Ondřej Brousek.

Do kin by měl film, za kterým produkčně stojí kromě společností Luminar film, PFX a Human také Česká televize a CinemArt, vstoupit 7. listopadu 2024. Více detailů prozrazují tvůrci v pětiminutovém filmu o filmu, kde například vysvětlují, které známé české hrady, respektive jejich části, bude možné v pohádce spatřit.