Pyšná princezna po disneyovsku. Jak dopadla proměna klasické české pohádky na moderní animák?

Když jste zjistili, že Pyšná princezna, tedy jedna z nejoblíbenějších českých filmových pohádek se promění na moderní animovaný film v duchu Disney, co vás napadlo? Že to bude pěkný počin… nebo spíš pořádný průšvih? No a ejhle, moderní Pyšná princezna právě míří do kin – a průšvih to není.

Zazní tam Rozvíjej se, poupátko. Krasomila je pořád pyšná. Miroslav stále dokonalý. Zavazuje se tam střevíček. Odvolává se, co se odvolalo, a slibuje, co se slíbilo. Všechno je stále cukrově pohádkové. Pyšná princezna ve 3D je v mnohém stále tou Pyšnou princeznou, kterou si pamatujete. Včetně jízdy na kládě. Ale bez okaté oslavy práce.

Akorát k tomu nově přibyly hlasy Anny Fialové a Marka Lambory, a především pak hromada akce, vtípků, gagů, pitvoření, grotesky a taky pár roztomilých zvířátek. Prostě věci, které k mainstreamovým moderním animovaným filmům už tak nějak patří. Dospělejší divák by řekl bohužel. Ten mladší by řekl: „Jééé, hele mami, ten pejsek je tak roztomileeej!“

Jestli jste se obávali toho, že novinka, která právě zamířila do českých kin, Pyšnou princeznu nějak necitlivě vykuchá nebo ji radikálně promění, strach mít nemusíte. Ty zmiňované přídavky jsou poplatné době a zcela zapadají do současné podoby žánru. A zcela upřímně mohly být mnohem trapnější či otravnější. Už to sice není černobílá poetika, ale stále je to přímočará pohádka.

Nicméně jestli jste třeba tajně doufali, že by přece jen už postarší film Bořivoje Zemana podle ještě starší předlohy od Boženy Němcové současná režisérská dvojka Radek Beran a David Lisý učinila výrazně čerstvější a zajímavější, tak toho se taky nedočkáte. Pokud Pyšnou princeznu nemáte rádi, animovaný remake váš názor nezmění.

Je to škoda? To už záleží na tom, co sami očekáváte. Jestli totálně nenáročnou předvánoční pohodu, na kterou vezmete nejmenší diváky při návštěvě obchodního centra a při které se možná sami pousmějete při pár vtípcích, tak vaše přání budiž splněno. Je to generické a nepřekvapivé, což zní příkře, ale u českého filmu je to svým způsobem vlastně úspěch.

Animovaná Pyšná princezna se kvalitou – a to nejen vizuálu, který občas zakolísá mezi krásnými krajinami a šedivými, nezajímavými, hranatými hrady – nemůže měřit s prvotřídní pixarovskou produkcí. Ale když se mrknete na animáky třeba na Netflixu, tak mezi ně úplně v klidu zapadne a nebude působit jako chudá příbuzná.

Nicméně pokud se podíváte na kousky, jako je nedávný a nesmírně povedený Život k sežrání nebo dřívější Tonda, Slávka a kouzelné světlo, tak uvidíte, že animované filmy mohou být o několik řádů chytřejší, nápaditější a zajímavější. Ale což, aspoň z toho tahle princezna nezpychne.