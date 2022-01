Tenisová historie nezná příliš mnoho lepších hráčů, než je nezdolný rodák z Mallorcy Rafael Nadal. Pětatřicetiletý tenista se o víkendu zapsal do historie bílého sportu, když si v Austrálii dokráčel pro jednadvacátý grandslamový titul. Nikomu jinému se tolik nejprestižnějších turnajů vyhrát nepodařilo. Sledoval ho celý sportovní svět – a při úderech a pózování s trofejí pro vítěze také jeho pravé zápěstí. Na něm se totiž vyjímají milionové hodinky značky Richard Mille.

Rafaelu Nadalovi, jemuž se neřekne jinak než Rafa, se podařilo na Australian Open, jednom ze čtyř každoročních nejprestižnějších tenisových turnajů, přeskočit své dva hlavní soky. Vítězstvím nad Daniilem Medveděvem, který přitom vyhrál první dva sety, se osamostatnil na čele historických tabulek. Roger Federer i Novak Djoković, který na turnaji nestartoval, protože není očkovaný, mají grandslamů shodně po dvaceti.

Nedělní finálová bitva trvala pět a půl hodiny a po celou dobu zdobily Rafovo pravé zápěstí hodinky. Ortodoxní levák Nadal nehrál s hodinkami poprvé, naopak s nimi nastupuje již několik let, ale po nedělním triumfu a záběrech, které obletěly svět, se o nich opět začalo diskutovat na sociálních sítí. Klasické hodinky totiž při samotných zápasech nosí tenisté jen velmi zřídka. A také se ukazuje, jak silné může takové spojení být marketingově.

Rafael Nadal je už přes deset let tváří švýcarské značky Richard Mille, která se specializuje na ty nejluxusnější, tedy i nejdražší hodinky. Jelikož španělský tenista patří mezi její hlavní tváře, vytvořil pro něj francouzský spoluzakladatel stejnojmenné značky Richard Mille několik skutečně unikátních modelů. Ten současný, kterým Nadal oslňoval i během Australian Open, se jmenuje Richard Mille RM 27-04 a rozhodně nečekejte, že vám změří tep nebo spočítá počet úderů, jak to umí chytré hodinky. O tom to totiž tady vůbec není.

Richard Mille RM 27-04 mají několik jedinečných prvků, které ocení zejména fanoušci poctivé švýcarské hodinářské práce. To, že nejde o jen tak ledajaký kousek, ukazují hodinky už na první pohled – svítivě oranžová korunka a světle modrý pásek poutají pozornost, jsou ale teprve začátek. Důležitou vlastností je, kolik hodinky RM 27-04 váží. Rafael Nadal s nimi svádí nekonečné mnohahodinové bitvy a je tak naprosto nežádoucí, aby ho při tenise jakkoliv omezovaly.

Inženýři ve švýcarských laboratořích proto vytvořili hodinky, které váží i s páskem jen neuvěřitelných 30 gramů. Přestože tedy nejsou z těch nejmenších, Nadal je na rukou ve vypjatých momentech patrně ani necítí. Jsou prý dokonce tak lehké, že při vhození do vody dokážou plavat na hladině. A když se s nimi potopíte, odolají tlaku až do padesáti metrů.

Neméně zajímavý i je ciferník a celé pouzdro, v němž se ukrývá ručně natahovaný strojek s mechanismem tourbillon. Jelikož to jsou hodinky pro jednoho z nejlepších tenistů historie, nechal se Richard Mille inspirovat přímo tím, s čím Nadal hraje. Pod ručičkami je tak vedené lanko, které připomíná výplet tenisové rakety.

Výplet ciferníku je vytvořen z jediného ocelového lanka o průměru 0,27 milimetru. Je přitom jak efektní, tak součástí celého designu a systému, který tlumí nárazy. To hodinkám umožňuje vydržet zrychlení přes 12 tisíc G, a to bez ztráty rytmu. Samotné pouzdro je vyrobeno z materiálu TitaCarb, vysoce výkonného polyamidu, který byl z 38,5 % zpevněn uhlíkovými vlákny.

Richard Mille takový unikátní kousek vyrobil jen v padesáti exemplářích. Cena hodinek RM 27-04 byla stanovena na 1 050 000 dolarů, což je při aktuálním kurzu zhruba 23 milionů korun. Z druhé ruky se však již prodávají za násobky. Ve spolupráci s Rafaelem Nadalem představuje hodinářská firma nové modely pravidelně. Aktuálně má v nabídce také takzvané automaty RM 35-03. Jejich cena byla při vydání 220 tisíc dolarů, tedy necelých 5 milionů korun.

Saving break points like a boss 😤

From 0-40 down, @RafaelNadal holds for 3-3 in the third set against Medvedev.#AO2022 • #AusOpen pic.twitter.com/5mxbHtdA0W

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2022