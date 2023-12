Uložit 0

Vodní elektrárny jsou se šedesátiprocentním podílem největším globálním zdrojem obnovitelné energie. Navzdory tomu, jak důležitou roli voda hraje ve výrobě i jako zelená baterie, jsou však tyto elektrárny v rámci transformace energetiky někdy vnímány jako spící obři. Rakouský startup Hydrogrid to chce změnit. I díky umělé inteligenci pomáhá provozovatelům zefektivňovat výrobu, což nyní zaujalo také investiční fond ČEZu Inven Capital.

Zainvestovaný startup: Hydrogrid

Kdo investuje: Inven Capital (spadající pod ČEZ) a Karma Ventures vedle původních investorů Set Ventures a CNB Capital

Kolik a v jakém kole: 8,5 milionu dolarů (189 milionů korun) v sérii A

Co startup dělá: Hydrogrid vyvíjí software pro efektivní řízení vodních elektráren. Kombinuje meteorologické a hydrologické modely a předpovědi, velkoobchodní ceny elektřiny, provozní údaje nebo omezení z hlediska životního prostředí (což může být například migrace ryb). Díky algoritmům strojového učení pak předpovídá přítok vody a ceny elektřiny, na základě kterých přizpůsobuje výrobu.

Sídlo startupu: Rakousko. Produkt se využívá v sedmi zemích, od malých výrobců s pár megawatty vodních elektráren až po velké hráče v energetice s gigawattovým portfoliem.

Proč je to zajímavé: „Hydrogrid nás zaujal svým tahem na bránu. Za poslední dva roky vyrostli trojnásobně a provozovatelům vodních zdrojů nabízejí službu s reálným ekonomickým i ekologickým přínosem. Jejich cíl ušetřit díky moderních digitálním technologiím přes padesát milionů tun oxidu uhličitého do roku 2033 zapadá do naší investiční strategie podporovat startupy zaměřené na globální udržitelné cíle,“ komentuje investiční ředitel Inven Capital Michal Mravec.

Na co startup plánuje využít investici: Zejména na expanzi na další zahraniční trhy.