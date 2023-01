Rapha na kolo, lyže Black Crows a šatník černý jako noc, říká milovník biohackingu Lubo Smid

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Lubo Smid, spoluzakladatel a výkonný ředitel technologické společnosti STRV, který se v poslední době začal více věnovat biohackingu. Co všechno dělá pro kvalitní spánek a dobrou psychickou pohodu? Co si nadělil pod stromeček? A jaké jsou jeho dva nejoblíbenější sporty a značky, které jej na nich doprovázejí?

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Ideálně bych chtěl chodit spát okolo desáté, ale upřímně většinou se mi to povede až na jedenáctou. Později jen výjimečně. Můj cíl je nějakých osm a půl hodiny v posteli, z toho osm hodin spánku, takže vstávám někde mezi 6.30 až 7.30. Takto se to snažím držet 80 % dní. Jasně, někdy to nevyjde, ale z toho si nedělám velkou hlavu, hlavní je to mít správně většinu dní.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Snažím se žádné aplikace po probuzení neotevírat a nechat si aspoň hodinu na tzv. „me time“, než se pustím do práce. Stejně jako u spánku, i tady je hodina optimum, o které usiluji, ale někdy to prostě nevyjde. Když už nějakou aplikaci otevřu, tak je to naše novinka s názvem Float, kde si dám dechové cvičení Sunrise, které mi pomáhá správně nastartovat den.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Nic moc převratného, naprosto klíčová pro mě je trojice e-mailového klienta Superhuman, Slacku a Google kalendáře. Pak taky různé chatovací aplikace, kterých je dneska hrozně moc – a je potřeba mít ty kanály skoro všechny, protože každý má jinou preferenci. V neposlední řadě i sociální sítě jako Twitter, LinkedIn a Instagram, kde se mi dost často prolíná pracovní život s osobním. Je potřeba dávat o sobě světu vědět.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

Na všechno jsem přes dva roky používal iPad. Chtěl jsem využít to, že je to neskutečně dobré zařízení na cestování, a naučil jsem se všechny hacky, abych byl i na tabletu produktivní. Nicméně s příchodem web3 jsem to musel přehodnotit, celá ta oblast je zatím stále v plenkách a bez laptopu některé věci člověk prostě neudělá. Takže teď jsem zas na MacBooku Air, který je na některou práci daleko rychlejší, a iPad beru jen na kratší cesty, do letadla, na schůzky.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Merch STRV je něco jako moje uniforma, když nemám meetingy, většinou jsou to tepláky a mikina. Ale nosím i věci našich partnerů, typicky oblečení na cvičení od našeho klienta Barry’s, protože buď jdu právě ze cvičení, nebo se na něj zrovna chystám. Zhruba každý týden dostávám nějaký kus oblečení, na konci roku proto dělám ve skříni generální čistku. Mamka naštěstí pracuje v charitě, takže vím, jak s tím správně naložit. Jinak ale rád spojuji své jméno se značkami, které mnou rezonují – Rapha na cyklistiku a Black Crows na lyže, mé dva nejoblíbenější sporty. A barva šatníku? Ta je z 90 procent černá.

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Několik let nosím AllBirds, které jsem si oblíbil kvůli jednoduchosti a pohodlí. Mám je tak rád, že vždy nosím intenzivně jeden pár – a když doslouží, tak ho vyměním. Aktuálně to je model Canvas Pacers. Ale jinak se kvůli cestování snažím mít jen dva až tři páry bot. Základ jsou AllBirds, pak Nike Metcon 8 na cvičení a jedny obyčejné pantofle.

Foto: STRV Lubo Smid, spoluzakladatel a výkonný ředitel STRV

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve tvém batohu?

Vše se točí kolem práce a cestování s důrazem na zdravý životní styl. Když nepočítám iPad nebo Mac, tak mezi těch top pět věcí v mém batohu patří pas, který tam je vždy, abych nemusel pořád myslet, jestli ho mám s sebou. Pak sada nabíječek na všechna zařízení. Doplňky stravy, abych byl schopný podávat v práci i na tréninku super výkony. Ty často střídám podle toho, jak se cítím, ale aktuálně tam mám Bulletproof Instamix, AG1 od Athletic Greens, LMNT na hydrataci, magnézium a Imunity+ od B•Side. A pak už jen kartáček na zuby a sluchátka AirPods Max.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučil všem k přečtení.

Silně mnou rezonuje kniha Burn Rate od Andyho Dunna, člověka s bipolární poruchou, který vybudoval super úspěšný byznys a prodal ho Walmartu. Jeho příběh je pro mě o to intenzivnější, že je to náš klient a známe se osobně. O věcech, jako jsou psychické problémy, se v komunitě startupových zakladatelů a podnikatelů moc nemluví, přitom každý z nás s menším či větším psychickým či fyzickým ďáblem bojujeme. Otevřenost se o tomto tématu bavit a nepřipouštět si, že to je neslučitelné s úspěchem, mi přijde super i přes to, že Andyho cesta byla v některých pasážích dost intenzivní.

Jaký film nebo seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Na filmy a seriály koukám spíš výjimečně, ale když už na něco koukám, tak jedu bez přestávek až do konce. Vzpomínám si, jak jsem během studia na univerzitě v USA místo učení se na zkoušky zvládnul všech devět řad seriálu Jak jsem poznal vaši matku. Obecně ale raději koukám na nové věci, než abych sjížděl to samé stále dokola. Neskutečně mě baví seriály natočené podle skutečných příběhů, jako je We Crash, Super Pumped, Inventing Anna, Tinder Swindler a Fyre Festival. Pak aspoň člověk ví, čeho se v reálném životě vyvarovat.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Jsou to spíš meditační věci, rád si doma večer dělám tzv. „sanctuary“. Ztlumím světla, pustím klidnou hudbu a zakončím den. Na Apple Music mám oblíbený playlist Pure Yoga, ale když chci dobít energii, sáhnu raději po EDM. Nebo rovnou vyrazím na koncerty a festivaly, posledně například Monolink.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Na YouTube mám nejraději krátké dokumenty nebo něco naučného, ideálně když to komentuje aktuální dění, jako například RealLifeLore a Wendover Productions. Hodně mě baví i videa o technologiích od MKBHD a sleduji i Casyho Neistata, který bydlel v LA kousek od našeho bytu (ale bohužel jsem ho narozdíl od ostatních youtuberů nikdy nepotkal osobně).

Z podcastů mám nejradši Joe Rogana, Lexe Friedmana, Bena Greenfielda a Andrew Hubermana. Mohl bych vyjmenovat spoustu dalších, často poslouchám Bankless, Proof a v neposlední řadě i Czech Crunch Podcast. Tam všude čerpám inspiraci pro náš podcast Next Level Show.

A mezi newslettery by to určitě byl TheFutureParty, Bankless a Czech Crunch Daily, díky kterým mám alespoň trochu vhled do toho, co se ve světě děje.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Dovolím si tvrdit, že bych radši hi-tech novinku do ložnice. V obýváku až tolik času netrávím. Chvíli po probuzení a pár rituálech odcházím a často se vracím až k večeru – a to už se pomalu chystám zase spát. Ale na druhou stranu v posteli trávíme třetinu života a je potřeba si to udělat hezké. A protože rád spím v zimě, tak bych si chtěl pořídit chladicí matraci od Eight Sleep. Ta umí nejen nastavit ideální teplotu a v průběhu noci ji měnit, ale také nezávisle nastavovat každou polovinu postele a dokonce i hřát. To mi přijde velmi praktické, a to hlavně když partneři mají odlišné teplotní preference.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Po šesti letech jsem se zbavil Škody Octavie RS a po dvou letech čekání jsem si pod stromeček nadělil Teslu. Auto je pro mě jen nástroj, který mi umožní v zimě každý víkend lyžovat v Alpách, navštěvovat rodinu a cestovat po Evropě. Každopádně jsem člověk, který žije technologiemi, Teslu jsem si v LA natolik oblíbil, že jsem s tímto trendem chtěl jít i v Praze. Jen to doručení se táhlo delší dobu a jsem rád, že Elon nezklamal, když má teď plné ruce s Twitterem.

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

Je to Karlínských 20, takže nemůžu opomenout Esku, tam jsem skoro každé ráno, co jsem v Praze. Je to pro mě taková druhá kancelář, dobře se mi tam pracuje, je to příjemné prostředí na schůzky. A ranní procházka přes Karlín je vždycky fajn. Během dne je pak jistotou grilované kuře s kimčchi v Kro nebo večer steak v Nejen Bistro.

Jak sis vydělal první peníze?

Slušně vydělávat jsem začal jako webový vývojář na volné noze. Co mi ale přijde zajímavější, že i když jsem tenkrát nebyl žádný světový talent, ve vlastním byznysu mi zabralo tři roky, než jsem se dostal na stejné peníze. Každopádně mi to dalo dost svobody a zkušeností, takže zpětně mi budovat něco vlastního i za cenu nižších, chvílemi i žádných příjmů v začátcích dává 100% smysl.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

Nevím, jestli jsem dělal něco super divného, ale vždycky mě bavila práce rukama, takže jsem začínal brigádama na stavbě. Kamarádův táta má svářečskou firmu, kde jsme s kámošema o prázdninách pracovali a zažili toho tolik skvělýho, že na to dodneška vzpomínáme.

Investuješ?

Mojí největší investicí je celé portfolio STRV. Zásadní podíl jsou investice do vlastních startupů, které v rámci STRV budujeme, což je něco, co mě nejvíc naplňuje. Akcie, ETF, kryptoměny a NFT beru spíš jako zábavu, čemuž odpovídá i poměrně nízké procento, které mi v těchto instrumentech leží.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostal?

Přes to, že je člověk v náročné situaci, musí myslet pozitivně. To je absolutně kritické, když je leader týmu, který rozhoduje, jestli na tým přenese pozitivní, nebo negativní energii. Ve zkratce „mindset is everything“. Přijde mi, že když lidi myslí negativně, tak si bohužel svůj neúspěch sami přivolávají. Když se ale na vše dívají pozitivně, mohou do všeho dávat v každé chvíli maximum. I kdyby neměl být další startupový jednorožec jejich aktuální projekt, ale až ten příští. A abych zmínil autora této rady, je to můj spoluzakladatel David Semerád.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Myslím, že je potřeba vědět, kdy zatáhnout za záchrannou brzdu. A věc, která jde z kopce, zvládnout včas otočit. Já za tu brzdu asi tahat umím, takže se žádný fail nestihl odehrát. Člověk sice nikdy neví, ale budu dělat všechno proto, aby to tak zůstalo i do budoucna.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Z „velkých zvířat“ je to Michal Menšík z Dodo, u kterého se mi líbí jeho přístup k budování byznysu. Moc o tom nekecá, maká a jsou za ním vidět super výsledky. Pak mám rád, co dělají mladé startupy jako třeba Singular, za kterým stojí Adam Zvada a David Mokoš. Nedávno prošli Y Combinatorem, ale Adam byl už před lety u nás v STRV Academy, stejně jako další nadějný podnikatel Honza Roose, který buduje startup Fireball. To mě neskutečně motivuje, abych ještě intenzivněji šlapal do vlastních produktů.