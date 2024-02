Red Bull uspořádal v Praze extrémní závod pro snowboardisty. Jezdilo se na schodech a my byli u toho

Uložit 0

Běžně se po těch schodech schází k Malé sportovní hale a ani je nevnímáte, teď ovšem byl důvod se u nich zastavit. Ovládl je totiž zástup snowboardistů, kteří na nich hodiny před natěšenými fanoušky předváděli své dovednosti ve vzduchu i na zábradlí. A že z některých triků – a následných pádů – tuhla krev v žilách. Nebyl by to ale Red Bull, kdyby opět nezašel na hranici možného a nemožného. Tentokrát u toho byl i nadějný český snowboardista Jakub Hroneš, který si celou akci vysnil.

„Vidíš támhle ten rail? To je hlavní překážka, která na nás čeká,“ říká mi před startem devatenáctiletý talent Jakub Hroneš a ukazuje na pár metrů vzdálené zábradlí uprostřed schodů. „Tomu bych dal klidně obtížnost 9,5 z 10. Ono se to nezdá, ale i na zkušené borce je tato sestava trochu extrémní,“ dodává se šibalským úsměvem, protože ví, že už za pár desítek minut bude nahoře nad schody stát spolu s ostatními snowboardisty, které na takzvanou jibbing session přivedl.

Profíci na prkně nejezdí jen slalomově (alpský snowboarding), potažmo v souběžném závodu s ostatními jezdci skrze kopce a klopénky (snowboardcross), oblíbený je i freestyle, kdy se závodníci snaží o co nejpůsobivější triky na rampách. Mezi to patří i jibbing, kdy se jezdí především na zábradlích nebo různých bednách. A přesně k tomu se ve středu v podvečer uzpůsobily schody na holešovickém Výstavišti, jen kousek od Malé sportovní haly.

Red Bull na jedno místo nahnal přes dvacet českých i zahraničních jezdců, kterým nechal dlouhé, několikahodinové okno na to, aby sjížděli ony schody. Nebo sjížděli, to je možná nesprávné slovo… Spíše nad nimi skákali a pro triky využívali dominantní zábradlí. A téměř dva tisíce diváků z toho nespustili oči. „To snad neudělal!“ zvolal jeden z přihlížejících, když viděl svého oblíbeného jezdce padnout po nepovedeném triku do sněhu, který pořadatelé navezli pod schody.

Nebezpečí více či méně vážných zranění bylo všudypřítomné, proto Red Bull Full Moon, jak se akce jmenovala, lákal pozornost. Bylo to vidět hlavně na ochozech, kde fanoušci čekali na moment, kdy se stane něco zběsilého. Ne nutně pád, ale i povedený skok s rotací dotažený do slidu na zábradlí a podobně. Když si k tomu připočtete hudbu pro doplnění atmosféry a skvělého komentátora, zážitek je na světě. Nebo na Instagramu a TikToku.

Svým způsobem událost připomínala loňský Red Bull Steep Street z hlavy Maxima Habance, který se sice z prudkého kopce jezdil na skateboardu, nikoliv snowboardu, ale měl podobnou auru. Také během tohoto „závodu“ nešlo v první řadě o rychlost, ale o množství provedených triků na překážkách. A také tehdy se okolo tratě motaly zástupy diváků, kteří hlasitě skandovali a užívali si vše, co se před nimi odehrávalo.

Podobně jako nyní. „Akce předčila všechna moje očekávání. Jezdit dorazilo strašně moc kluků z Česka, čehož si moc vážím. Plánovali jsme to jako malou akcičku pro tři sta lidí, ale nakonec jich tady bylo zhruba dva tisíce! Všichni riders se s tím poprali mnohem lépe, než jsem čekal,“ řekl Hroneš, dost možná největší hvězda Red Bull Full Moon, po konci ježdění, které se protáhlo až do večerních hodin. Nicméně právě délka akce byla minusem v jinak povedeném konceptu.

Sledovat čtyři hodiny, jak ti samí snowboardisté vycházejí schody, aby si je sjeli dolů, začalo být totiž po jisté době vyčerpávající a monotónní. Do toho se neměnily překážky, využívalo se pouze zábradlí, potažmo nízké postranní zídky. Samozřejmě žádná jízda není stejná jako ta předchozí, ovšem pouze v očích těch, kteří jsou skutečnými fanoušky – ať už závodníků, nebo jibbingu jako takového. Ti nezaujatí se mohli po hodině nudit.

„Tento trik tady ještě nikdo nikdy nedal a mně se to naštěstí podařilo napoprvé, z čehož jsem byl mega rád,“ řekl po závodu slovenský reprezentant Zoltan Strcuľa, který byl spolu se Samuele Jarošem, Norem Oyvindem Kirkhusem a Nizozemcem Jessem Augustinem jediným zahraničním jezdcem. A nakonec za svůj backside lipslide obdržel cenu Nejlepší trik. Uspěl právě i Kurkhus s výkonem večera, český závodník Ladislav Hrstka byl pak oceněn za Největšího zabijáka lokální scény od značky Burton, partnera akce.