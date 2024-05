Formule 1 znovu rozburácí Prahu. Red Bull do centra města přiveze vůz, ve kterém jezdil mistr světa

Uložit 0

Před pár týdny ji nechali zaparkovanou přímo v centru Prahy a odběhli si na trdelník. S policisty to piloti nakonec vyřešili, a tak ji odvezli o pár kilometrů dále, před Národní technickou knihovnu. A kdoví, kde se ještě objevila. Teď už definitivně víme, co nablýskaná formule v barvách, které hájí mistr světa Max Verstappen, v Česku dělala. Red Bull s ní totiž znovu vyrazí do Prahy, stejně jako před pár lety, kdy s ní jezdil mimo jiné po Karlově mostě. Letos chystá hlavně zážitek pro fanoušky F1.

V pondělí 12. dubna působila v centru Prahy rozruch nepřehlédnutelná formule, kterou na různých místech vykládali lidé ze závodní stáje Red Bull Racing. CzechCrunch jako první na svém Instagramu informoval o tom, že monopost F1 parkuje před Rudolfinem, což později zábavně odhalilo i české zastoupení Red Bullu, které zinscenovalo dopravní přestupek. Nikdo ale neměl odpovědi na otázku, proč do Prahy dorazila. Ve vzduchu se ale vznášelo pár nápověd.

Před třemi roky se Red Bull postaral o originální propagaci Česka i Slovenska, když natočil tematický roadtrip From Castle to Castle. V něm se posadil zpět do kokpitu formule legendární pilot David Coulthard a projel s ním jak Karlův most, kam si to zamířil z Pražského hradu, tak pár vesnic na jihu Moravy a část Bratislavy. Zavítal i na letiště ve slovenském Popradu, kde si střihl působivý duet s akrobatickým letcem Martinem Šonkou.

Minimálně v české metropoli tehdy vyvolala celá akce poměrně velký rozruch, a to doslova. Burácení osmiválcového motoru s výkonem 750 koní ve formuli s označením RB7, v níž v roce 2011 závodili tehdejší mistr světa Sebastian Vettel a jeho kolega Mark Webber, bylo slyšet široko daleko. Někteří projektu tleskali a pochvalovali si zážitek, jiní měli naopak problém s tím, že monopost vyjel právě na Karlův most, jednu z nejvýznamnějších památek města.

Minifilm From Castle to Castle se každopádně dostal do řady tuzemských médií a ropoutal vášnivé diskuze na sociálních sítích, a tak se Red Bull rozhodl podobnou akci zopakovat. Nedávné propagování monopostu v ulicích sloužilo k prezentaci akce Red Bull Showrun, v rámci které výrobce energetických nápojů objíždí s formulí světová města a primárně s ní dělá show pro diváky. V Praze se představí poprvé – a místní fanoušci F1 si už teď mohou do kalendářů zapsat sobotu 17. srpna.

„Jednou z největších výzev v horké, srpnové Praze bude udržet vůz v chladném stavu,“ říká Chris Gregory z týmu Red Bull Racing, který má akci na starosti. „Vozy jsou navrženy tak, aby po závodní trati jezdily průměrnou rychlostí okolo 200 km/h. V městských ulicích bude průměrná rychlost mnohem nižší, proto bude složité motor uchladit,“ objasňuje Gregory teoretickou potíž, která může během závodní show nastat.

Je tak zřejmé, že monopost nebude nepojízdný, jako tomu bylo před měsícem, kdy se v Praze začal objevovat. Není ale zřejmé, čemu bude formule vystavena nad rámec toho, že asi bude pálit pneumatiky během „vypalování“ hodin na asfaltu. „Máme připravený suchý led, který budeme dávat před chladiče, abychom teplotu snižovali. Zároveň budeme muset omezit dobu jízdy na zhruba pět až sedm minut,“ dodává Gregory. Bližší podrobnosti ale tají.

Skoupé na slovo je i české zastoupení Red Bullu, které podrobnosti médiím zpravidla nesděluje. A proto je zatím tajemstvím i přesná lokalita, stejně jako cena vstupenek, které se mají dostat do prodeje na začátku června. Tým z Red Bull Racing ale slibuje, že ti, kteří formuli ještě nikdy neměli možnost vidět zblízka, budou překvapeni, jak skutečně hlasitá je. A opět půjde o vůz RB7, se kterým se točil zmíněný roadtrip z roku 2021.

RB7 je pro rakouskou závodní stáj ikonickým monopostem, protože pamatuje jedny z nejatraktivnějších časů, které na okruzích zažila. V roce 2011, kdy v této 650kilogramové bestii jezdci týmu odjeli celou sezónu, vybojovala dvanáct vítězství během osmnácti Velkých cen. Red Bull Racing s ním navíc získal i Pohár konstruktérů. A zmíněný německý pilot Sebastian Vettel se v něm stal světovým šampionem.

Vítězná aura rychlého vozu teď zavítá i do Prahy. „Těšíme se, až poznáme kulturu a jídlo, kterými je Praha proslulá. Doufejme, že se nám podaří vidět některé hrady a další historické budovy ve městě a jeho okolí,“ zakončuje zástupce Red Bull Racing.