Redefinujeme mediální dům, říkají tvůrci The Next Web. Z konference vznikl web, coworking i konzultace

Myrthe van der Erve a Andrii Deleger patří k vedení mediální společnosti The Next Web

V roce 2006 ještě neexistoval iPhone, světlo světa spatřil Twitter a Amazon spustil svůj cloudový byznys. Dřevní začátky dnešního technologického světa tehdy prožívala plnými doušky i dvojice nizozemských podnikavců Boris Veldhuijzen van Zanten a Patrick de Laive. Budovali startup a protože za jedinými technologickými konferencemi té doby by museli do USA, v domovském Amsterdamu uspořádali svoji. Vznikl tak základ mediální značky The Next Web, která poslední čtyři roky patří do portfolia slavných Financial Times.

Pokud jste z Evropy a za poslední dekádu jste jen trochu zavadili o startupový svět, existence The Next Web (TNW) vám nemohla uniknout. Dost možná jste zavítali na jeho stránky o novinkách z technologického světa, startupů či gadgetů – podobně jako více než dva miliony unikátních čtenářů každý měsíc. Přestože tato část TNW je nejvíce vidět, ve skutečnosti mu tvoří jen zlomek příjmů. Byznysově je nejvýznamnější právě konference, na kterou v Nizozemsku každoročně v červnu zavítá více než deset tisíc lidí. Do toho však TNW provozuje i vlastní coworkingové prostory a inovační programy pro korporace a stát.

Je to model, který je v mediálním světě ojedinělý – většina známých značek balancuje pouze mezi reklamou a předplatnými. Inovativní přístup zaujal i Financial Times, naopak jednoho z nejtradičnějších hráčů mediální sféry, a v roce 2019 v TNW koupil majoritní podíl. O dva roky později z vedoucích pozic odešli původní zakladatelé a vedení TNW jako nová CEO převzala Myrthe van der Erve, která má v digitálních společnostech více než 20 let zkušeností. Od loňska se do jejího úzkého týmu jako šéf mediální sekce přidal Andrii Degeler, dříve novinář a podcaster.

V rozhovoru pro CzechCrunch hovoří o tom, jak se jim pod rukama transformuje mediální byznys. I o tom, jak se v silně konkurenčním prostředí snaží udržet a jak konsolidují své produkty. „Měli jsme mnoho newsletterů, nicméně jejich produkce zabírá dost času a monetizace je také složitá. Rozhodli jsme se proto to nejlepší ze všech dát do jednoho a od toho se odpíchnout. Musíme být k obsahu, který produkujeme, neustále kritičtí,“ upozorňuje Myrthe van der Erve.

Foto: TNW Myrthe van der Erve, CEO společnosti The Next Web

Jak dnes vlastně popisujete TNW, když se vás někdo zeptá, kde pracujete?

Myrthe: Záleží na tom, co je to za lidi. Někdy řeknu, že jsme technologická mediální společnost a pořádáme jednou za rok velkou konferenci. To je takový referenční bod. Pak také ale děláme inovační programy pro korporace i vlády a propojujeme je se startupy. A rovněž provozujeme coworkingové prostory.

Takže celkem čtyři byznys modely.

Myrthe: Ano. A vzájemně se podporující. To je faktor, který z nás dělá unikátní společnost, ale znamená také spoustu cílů a zaměření, což může být výzva v týmu, který čítá zhruba stovku lidí. Celkově to ale děláme, protože věříme, že propojování globálního technologického ekosystému přinese světu inovace, větší pokrok i vyšší udržitelnost.

Andrii, vy jste TNW definoval jako obsahovou firmu, když jsme se spolu dříve bavili…

Andrii: Ano, v podstatě všechno, co děláme, se točí kolem obsahu a komunit. Unikátní jsme v tom, jak jsme dokázali posunout všechny čtyři části byznysu. Jsou firmy, které jsou silné v jedné či druhé oblasti, ale ne ve všech dohromady. Jistě, jsou větší eventy než my – třeba Web Summit, ale ten nemá prakticky žádná média. Jsou větší média, jako VentureBeat nebo TechCrunch, ale ta zase nemají tak významné eventy. Mediální společnost si nicméně definujeme tak, že může dělat obsah v mnoha formách, včetně konference.

A kdybyste měli jmenovat jednu formu obsahu, na kterou se teď nejvíc soustředíte?

Andrii: Po stránce zpravodajského webu se snažíme dělat věci opravdu jednoduše, nemáme zas tolik formátů – buďto kratší zpravodajské články, nebo propracované reportáže delší než 1000 slov. Nemůžu říct, že by jedno bylo důležitější než druhé, ale od chvíle, co jsem přišel, se snažíme co nejvíce tvořit originální články, které naše cílové skupiny jinde nenajdou. Naši čtenáři jsou pro nás startupisté, investoři, korporátní inovátoři a vlády, respektive zákonodárci.

Ptám se proto, že mě celkem překvapilo, že děláte jen čtyři až pět článků za den. To je v porovnání s jinými médii celkem málo. U nás na CzechCrunchi se třeba pohybujeme mezi deseti až patnácti.

Andrii: Ano, děláme jich méně. Chceme totiž pokud možno v každém článku mít naše originální zjištění. Zároveň nemáme početnou redakci – na plný úvazek zde pracují čtyři redaktoři a editoři, včetně mě. Další lidé, které si najímáme, jsou na volné noze.

Balancujete mezi kvantitou a kvalitou.

Myrthe: Je to tak. Zároveň tenhle přístup není vytesaný do kamene – stále vyhodnocujeme, jestli bychom například neměli obsahu dělat více. Nicméně vždycky bude cílem, abychom při zvyšování kvantity nekompromitovali kvalitu.

Články, žádný podcast a jeden newsletter

Typická média dneška také mají svoje podcasty či newslettery. Vy se ani v jednom z toho moc neangažujete, že?

Andrii: Ne, skutečně nemáme vlastní podcast, na ten si budete muset ještě počkat. A co se mediální sekce týče, máme jeden vlastní newsletter. Ale znovu, i to se může měnit s tím, jak budeme dál zkoumat potřeby našich cílových skupin.

Myrthe: Měli jsme mnoho newsletterů, nicméně jejich produkce zabírá dost času a monetizace je také složitá. Rozhodli jsme se proto to nejlepší ze všech dát do jednoho a od toho se odpíchnout. Musíme být k obsahu, který produkujeme, neustále kritičtí. A ptát se, jestli má smysl ho držet dál a jestli má své relevantní publikum.

Snažíte se tedy, aby každá z těch čtyř částí byznysu, včetně mediální, byla samostatně profitabilní?

Myrthe: Pokud možno, pak to tak samozřejmě je. Myslím, že tím se nám daří de facto redefinovat, co je mediální dům. Profitabilní – nebo alespoň v kladné nule – jsou všechny naše části. Některé vydělávají méně a jiné více. Jsme docela pyšní na to, že ani mediální část samotná není ztrátová, ale musíme být pořád ve střehu. Eventy jsou součástí, která nám rychle roste, zejména i díky našemu novému mezinárodnímu přesahu s druhou konferencí ve Valencii. A tvoří největší část profitů.

Foto: TNW Andrii Degeler, šéf mediální sekce TNW, při moderování letošní TNW Conference

Zároveň jsou ale na eventech nejspíš i nejmenší marže, že?

Myrthe: Ano, to je pravda, klasický mediální obsah má větší. Jak jsme se zároveň přesvědčili v covidu, je to část byznysu, která může být docela vratká a zranitelná. Dělali jsme během pandemie online konference, které se celkem povedly, nicméně i tak jsme na nich vydělali drobky oproti normální konferenci. V té chvíli jsme byli opravdu rádi, že máme i další nohy byznysu, co mohly příjmy suplovat.

Jak do celého byznysu TNW zapadá konzultační model, respektive inovační program?

Myrthe: V této byznysové noze pomáháme korporacím s inovacemi – děláme to tak, že je propojujeme se startupy, které sami objevíme, nebo přijedou na naši konferenci. Je to tedy další forma propojování a skutečně win-win situace.

Když to tak poslouchám, vlastně jste našli úplně jinou cestu, jak být profitabilní, než běžná média. Většina balancuje někde na pomezí předplatných a reklamy. Je tohle tedy model, jak velké mediální domy zůstanou naživu? Bez toho, aby jim vydělával samotný obsah?

Myrthe: To je velmi relevantní otázka, kterou si taky klademe. Vidíme to ale tak, že i kdyby samotný obsah nebyl profitabilní, stále bychom ho dělali, protože je to silný marketingový nástroj pro naše ostatní byznysy.

Andrii: Zároveň pomáhá kredibilitě, protože už z definice média je to část TNW, kterou zná nejvíce lidí. Kdybychom měli jen samotný web, bude to opravdu složité. To si mohou dovolit velké a velmi důvěryhodné značky, jako jsou třeba právě Financial Times. Ty problémy mít nebudou.

Jsme v době, kdy své nastavení musí přehodnocovat každá mediální organizace.

V médiích se také hodně diskutují změny směrem pryč od textového obsahu k videu a obrázkům. Jdete i v tomto směru s dobou?

Andrii: Ne nutně. Pevně věřím v psané slovo a je to stále náš denní chléb. Samozřejmě ale postupně pracujeme se stále větším množstvím obsahu určeného pro sociální sítě.

Myrthe: Osobně by se mi líbilo, kdybychom dělali více podcastů. Například by bylo skvělé mít tady v budově, kde máme jak vlastní kanceláře, tak startupový coworking, vlastní podcastové studio. To bychom pak mohli pronajímat a umožnit i ostatním firmám tvořit zajímavý obsah.

Není už teď ale trochu podcastová inflace?

Andrii: Je pravda, že už jsme určitě za vrcholem, co se týče počtu nových podcastů a nadšení kolem nich. Takže teď nás čeká spíš konsolidační fáze a uvidíme, které podcasty se skutečně uchytí. I tak si myslím, že je pořád čas spustit zcela nový podcastový pořad.

A konsoliduje se i v médiích jako takových. Vice Media vyhlásilo bankrot, mnohé americké newsroomy, ale i třeba německý Axel Springer propouští. Jak jste na tom vy?

Myrthe: V tomto tématu nemůžu být příliš sdílná, nicméně jsme v době, kdy své nastavení musí přehodnocovat každá mediální organizace. Jako generální ředitelka velmi věřím principům štíhlé organizace. Obecně chceme napříč našimi byznysy mít malé, špičkové týmy. A nad tím stavět flexibilní pracovníky na volné noze.

Jak vám vlastně v byznysu pomohlo spojení s Financial Times, které koupily v roce 2019 majoritu TNW?

Myrthe: Z pohledu FT bylo zajímavé naše mladší a technologiím nakloněné čtenářstvo a zároveň náš byznys s eventy. FT mají také poměrně významný eventový byznys, dělá dokonce třetinu jejich profitu. Jedná se ale o menší akce vícekrát do roka, zatímco my děláme jednu, respektive dvě – letos poprvé jsme měli i konferenci ve Valencii. Dobře se to doplňuje. Z našeho pohledu jsme zase dostali záštitu velmi důvěryhodné a globální značky, která představuje záruku kvality.

Probíhá mezi vámi a FT nějaká výměna obsahu či lidí nebo dokonce i v dalších oblastech?

Andrii: Trochu ano. FT pro nás dělají HR, finance a díváme se i na další oblasti. Na letošní konferenci byla i jejich stage s vlastním obsahem a partnery. Složitější je to s obsahem na webu, protože ten mají FT standardně zamčený za platební bránou. Zároveň využíváme zázemí více než stoleté mediální organizace. Novináři, co v FT pracují, mají často dekády zkušeností. Máme se tedy od nich rozhodně co učit.