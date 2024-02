Rekonstrukce InterContinentalu v Praze se chýlí ke konci. Zbývá vyřešit stavbu objektu před hotelem

Uložit 0

Už na konci letošního roku by se na mapu Prahy měl vrátit hotel InterContinental, byť již pod novou značkou Fairmont Golden Prague. Spolu s rekonstrukcí hotelu, který na jedné straně lemuje Pařížská třída a na druhé Vltava, se dokončuje také prostor kolem něj. Teď se upne pozornost na prostor před hotelem, který se má stát opravdovým náměstím. Vše se děje pod taktovkou investiční skupiny R2G, za níž stojí Oldřich Šlemr, Pavel Baudiš a Eduard Kučera. Ti hotel v roce 2018 za téměř šest miliard korun koupili.

Prostor před hotelem je dlouho diskutovaným tématem. Fakticky je střechou podzemních garáží. Ostatně také tak vypadal. Soukromý pozemek v minulosti sloužil pro zázemí hotelu nebo další parkování. Jako náměstí byl pojmenován až v roce 2018, kdy dostal jméno po režisérovi Miloši Formanovi.

V minulosti byly ohledně nové podoby veřejného prostoru spory, a to především kvůli samostatným stavbám, které kolem hotelu mají vzniknout. Ty měly původně kopírovat půdorys staveb, které tu stály v době před asanací židovského města. Jejich uspořádání se nyní v rámci domluvy s hlavním městem změnilo.

Nová podoba se dotkla především jedné z kostek, která měla stát na budoucím náměstí. „Záměr přináší horizontální budovu s tělem levitujícím nad plochou náměstí, zelenou střechou a prstencem, který je výzvou pro design skla. Oproti původní verzi jsme objekt snížili o jedno podlaží,“ líčí architekt celého projektu Marek Tichý z TaK Architects. Nově by tak přístavba měla mít asi dvanáct metrů.

Pavilon se také posunul, nově vede podlouhle spolu s Pařížskou ulicí. „Ambicí je nejen vizuálně i provozně prodloužit stopu nákupní třídy a městského parteru ulice Pařížská, ale současně navrhnout náměstí jako sjednocenou, pobytově atraktivní plochu, která bude odstíněná od ruchu hlavní třídy. Vytvoří se tak komornější prostor doplněný o parkovou zónu s posezením a vodními prvky,“ dodává Tichý.

Vzhled objektu, který bude kopírovat Pařížskou třídu, by měl být poctou řemeslu a měla by vzejít od některého lokálního výtvarníka. Za návrhem pavilonu stojí právě Tichý. Na fasádu by ale mohla být vypsaná designérská soutěž. Zatímco dříve zabírali více než pětinu náměstí výdechy vzduchotechniky a také nájezdy do garáží, nově se počítá s tím, že vznikne plocha, kde bude prostor pro pořádání různých akcí.

„Náměstí bylo zastavěné i v minulosti. Projekt zde umisťuje nový pavilon, oživuje zanedbaný prostor, přidává zeleň, posiluje průchodnost i bezbariérovost. Vjezdy do garáží i výduchy se přesouvají mimo náměstí, zklidní se zde doprava a přibude parkování pro veřejnost,“ říká k projektu pražský náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Podle něj má projekt u místních rezidentů převažující podporu. Teď se bude projednávat s dotčenými orgány, na nich je rozhodnutí, zda bude schválen. Proti je nicméně první městská část, která si už v roce 2022 odhlasovala, že jde o nezastavitelnou plochu, a tento požadavek chtěla zanést také do nově vznikajícího Metropolitního plánu, tedy budoucího územního plánu Prahy.

Kostky jsou každopádně dohromady tři. Druhá je také na náměstí, ovšem blízko samotnému hotelu, třetí se nachází v prostoru za hotelem. O jejich náplni zatím rozhodnuto není. Původní představa byla, že by mohlo jít o galerie, muzea nebo o zázemí technologických firem či obchod s českým designovým zbožím.

Hotel se opravuje už čtyři roky, na konci letošního roku by měla být rekonstrukce hotová. Architekt Tichý projekt pojal jako urbanistickou koncepci celého místa, které pojmenovává Staroměstská brána. Kromě toho šlo ale také o záchranu budovy, která byla první a jedinou americkou investicí v Česku po druhé světové válce, jako takovou. Během posledních let se restaurovaly unikátní interiérové prvky, stejně jako speciální fasáda, kterou tvoří takzvané žiletky.

„Projekt vnímáme jako mezigenerační investici a ve všech ohledech se snažíme volit řešení, která jsou zárukou toho, že výsledný stav přetrvá a přinese řadu benefitů z hlediska udržitelnosti i veřejného prostoru, ve společenské a ekonomické rovině,“ komentuje projekt ředitel nových investic skupiny R2G Jakub Dyba. Firma podnikatelů Pavla Baudiše, Eduarda Kučery a Oldřicha Šlemra je investorem rekonstrukce.