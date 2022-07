Rekordní česká hra nalákala pětkrát víc peněz, než chtěla. Nestačilo to, ale teď to tvůrci Euthie zkouší znovu

Na Kickstarteru byl jen jediný úspěšnější projekt z Česka. Více peněz než fantasy desková hra Euthia: Torment of Resurrection vybrala pouze známá videohra Kingdom Come: Deliverance. Proč tedy autoři Euthie z Diea Games před třemi měsíci skrečovali druhý crowdfunding, kde jim podporovatelé slíbili ještě o dva miliony víc než před dvěma lety – jen aby dnes odstartovali kampaň novou? I na to pro CzechCrunch odpovídá Tadeáš Spousta, autor hry a šéf Diea Games. A připomíná, že právě spuštěný Kickstarter bude jedinou příležitostí, jak hru pořídit.

Česko je země hrám skutečně zaslíbená. A to nejen počítačovým, ve kterých se ročně otočí miliardy korun, ale také deskovým. Dávno pryč jsou doby, kdy rozsah stolních her začínal u Člověče, nezlob se a končil u Dostihů a sázek. Moderní deskovky už před lety pronikly do mainstreamu a spousta z nich, třeba vyhlášená Krycí jména, slaví úspěch i ve světě. Na seznam globálních deskových hitů z českých luhů a hájů se před dvěma lety zapsala i Euthia: Torment of Resurrection.

Hra zasazená do fantastického světa hrdinů a příšer od tvůrců z Diea Games v čele s Tadeášem Houskou tehdy zamířila na Kickstarter, kde od zájemců vybrala 460 tisíc dolarů na vydání u nás i za hranicemi. Tedy přes deset milionů korun, což z ní učinilo druhý nejúspěšnější český projekt na platformě po historické videohře Kingdom Come: Deliverance. Ta ještě o rok dříve vybrala dokonce 37 milionů a mimochodem i ona se dočká stolní varianty.

Svou slávu a oblíbenost mezi hráči – na serveru BoardGameGeek, obdobě databáze ČSFD či IMDB pro stolní hry, má vynikající hodnocení 8,8 bodu z deseti – chtěla Euthia před třemi měsíci ještě znásobit nejen novým vydáním jinak nedostupné hry, ale také rozšiřujícího obsahu. Na crowdfundingové platformě Gamefound si šla pro sto tisíc eur a tento cíl prakticky během několika hodin splnila na 494,35 procenta. Vybraná částka se vyhoupla přes 12 milionů korun, o dva miliony více než u prvního Kickstarteru, počet podporovatelů přesáhl dva tisíce. Jenže to nestačilo.

Foto: Diea Games V české deskovce Euthia se proměníte na fantasy hrdiny

„Největší problém byly lokalizace. Původně jsme hru vydávali ve čtyřech jazycích, v nové kampani jsme ještě dva přidali. To rozhodnutí bylo podpořené spoluprací s vydavatelstvími po Evropě, se kterými jsme jednali o licencích,“ vysvětluje pro CzechCrunch hlavní autor hry Tadeáš Spousta důvod neúspěchu květnové kampaně. Podobně jako snad v každém odvětví i zde zaúřadovala válka na Ukrajině. „Dohody se tak začaly rozpadat a těsně před startem jsme najednou žádné licence dohodnuté neměli,“ říká deskoherní designér.

Bez partnerství s vydavateli to pro Diea Games znamenalo nutnost na vlastní náklady vyrábět hry pro každou jazykovou mutaci. Ideálně pak přinejmenším tisícovku kusů pro každý z šesti jazyků, protože nižší náklady by byly ztrátové. A podporovatelů byly jen dva tisíce. „Zatímco my jich v této situaci potřebovali minimálně trojnásobek,“ dodává Spousta.

Cílová částka tak sice byla na papíře překonána pětinásobně, jenže byla ovlivněná tak trochu neupřímnou realitou komunitního financování „Cíle na kampaně se kvůli marketingovým účelům dávají nižší. Protože pokud například na Kickstarteru nemáte během prvních 24 hodin splněný cíl na několik stovek procent, tak vás platforma nebude propagovat jako úspěšný projekt a lidé vás na ní nenajdou,“ vysvětluje tvůrce Euthie.

Do nastavení kýžené částky navíc promlouvá i psychologie podporovatelů. „Pokud má projekt vybráno například čtyřicet procent z milionu eur, tak ho z emočního hlediska většina lidí nepodpoří, protože ‚není úspěšný‘. Takže nastavovat vysoké cíle je pro projekty našeho typu bohužel nemožné a byla by to automaticky sebevražda,“ vysvětluje Spousta.

Tři dny po spuštění kampaně na začátku května tak přišlo rozhodnutí ji zrušit. Zkušenost z crowdfundingů totiž říká, že první dva dny projektů znamenají přírůstek zhruba poloviny zájemců. Na šest tisíc hráčů, pro které by se vyplatilo vyrábět v ideálním případě šest tisícovek her v šesti různých jazycích, by tedy kampaň nedosáhla. „Kdybychom si ty peníze od lidí vzali a pak kvůli financím nebyli schopni hry dodat, bylo by to mnohem horší,“ říká Spousta. Nyní se však s Euthií pro peníze od deskoherní komunity vrací.

Zmrtvýchvstání Euthie

Česká deskovka zamířila opět na Kickstarter, kde původně před dvěma lety vybrala přes deset milionů korun. Nadchla tehdy nejen komplexní hratelností, ale i na poměry drahých deskovkových titulů velice bohatou výpravou. Kdepak jeden hrací plán a pár kostek. K nepřeberné záplavě kartiček, žetonů, dílků mapy a dechberoucího množství kouzel i vybavení přidala třeba i působivé figurky místo kartonových postaviček.

To všechno v Euthii slouží k vytvoření zážitku podobného fantasy filmům či videohrám, kdy v roli válečníků i kouzelníků putujete neznámou krajinou, čelíte různorodým monstrům, objevujete poklady, plníte hrdinské úkoly a stáváte se stále mocnějším a slavnějším. Zkušenějším hráčům to všechno lze snadno shrnout recenzenty často používanou větou „něco jako deskové Diablo“.

A mimochodem, vzhledem k tomu, že v redakci CzechCrunche se to udatnými reky a mocnými valkýrami jen hemží – máme v knihovničce pokračovatele Dračího doupěte v podobě Dračí hlídky, čas od času hrajeme Jeskyně a draky, českou variaci na Dungeons & Dragons – tak i Euthii jsme si vyzkoušeli. Chtěli jsme totiž spojit příjemné s užitečným. Jenže naše rozhodnutí padlo v době, kdy kampaň na Gamefoundu zrovna raketově a zdánlivě úspěšně vystřelila. Bylo to nešťastné načasování, ale nemusíte mít obavy. O tom, jak se nám Euthia líbila, se dočtete už brzy.

Foto: Diea Games Euthia se může pochlubit lákavou hratelností i extrémně bohatou výpravou

Nečekaným a neslavným koncem květnové kampaně se tedy mohl příběh Euthie definitivně uzavřít. Jenže když už svým plným názvem Torment of Resurrection odkazuje na utrpení zmrtvýchvstání, tak i ona se po útrapách vrátila do světa živých. Potenciál doslova epické deskovky totiž vycítila herní vydavatelství. „Asi dva týdny po ukončení kampaně nás oslovila firma Steamforged Games. Že od nás projekt koupí a novou kampaň zařídí oni. Šokovalo mě i to, že s nabídkou nebyli jediní,“ říká Tadeáš Spousta.

„Nabídli nám nejen možnost hru znovu vydat včetně nových rozšíření, ale navíc, pokud si padneme do oka, pro ně budeme dělat i další projekty,“ dodává autor. Ve Steamforged Games si vzali do parády především organizační a logistickou stránku celého projektu. Však také mají bohaté zkušenosti třeba se stolními hrami na motivy videoherních hitů Dark Souls, Resident Evil nebo Devil May Cry.

Namísto sedmi různých variant základní hry, rozšíření a dalších doplňků nabízených před třemi měsíci teď přichází Euthia na Kickstarter se zjednodušenou nabídkou, která pomůže snížit produkční náklady. „A také mají Steamforged Games vybudovanou svou vlastní komunitu lidí, které osloví, a jsou schopní do marketingu investovat mnohonásobně větší peníze než my,“ přidává další výhodu Spousta.

Exkluzivně na Kickstarteru. A čeština jen částečně

Podporovatelé Euthie tak mají na výběr tři možnosti. Základní hru, kompletní set i s novými rozšířeními anebo samotná rozšíření – pro ty, kteří už základ mají z původní kampaně. Změn doznaly i osudné lokalizace, celá hra vyjde jen v angličtině, francouzštině a němčině. Přímo v češtině bude možné pořídit pouze nová rozšíření, ale tuzemští zájemci o základní hru nemusí smutnit. Mají možnost stáhnout si česká pravidla v digitální podobě.

Kickstarter také bude jedinou možností, jak si oživenou hru pořídit. Do běžných obchodů nezamíří. Ale bude to stačit pro spravení reputace po nedávném kolapsu a pro úspěšné znovuvydání hry i představení nových rozšíření? „Některé lidi mohlo zrušení kampaně na Gamefoundu odradit. Ale já se toho nebojím. Možná to zní namyšleně, ale Euthia je unikátní hra. Vyjde exkluzivně na Kickstarteru, nebude se jí vyrábět více, než je potřeba, a samotná kampaň poběží jen deset dnů,“ odpovídá Spousta.

Ani v deskoherní komunitě jinak velmi oblíbený přeprodej nechtěných her navíc neslibuje jednoduché pořízení Euthie. „Kdo má o hru zájem, tak se musí rozhodnout teď. Na bazarech se prodává i za astronomické sumy kolem deseti tisíc korun. A očekávám, že po Kickstarteru, až nebude dostupná, se bude cena zase šplhat nahoru,“ uzavírá šéf Diea Games.