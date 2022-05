Kingdom Come bude deskovka. Hrou provede aplikace, bude mít dabing a nadchla i Warhorse

Nabruste meče. Natáhněte tětivy. Utáhněte přezky zbroje. Nasaďte přilbici. Ale hlavně nezapomeňte na kostky! Čeká vás deskoherní výlet do středověku v Kingdom Come: Deliverance – The Board Game. Po veleúspěšné videohře od Warhorse Studios se česká historie dostane z monitorů na stoly ve stejnojmenné deskovce od brněnského studia Boardcubator. Zkušení designéři v půlce září spustí crowdfundingovou kampaň a už teď evidují deset tisíc zájemců. Jeden z autorů Martin Řehořík nyní pro CzechCrunch odhaluje, na co se herní i historičtí nadšenci mohou těšit.

Když v roce 2018 vyšla počítačová hra Kingdom Come: Deliverance, prakticky okamžitě se dílo od vývojářů z Warhorse Studios začalo zmiňovat coby jedna z nejlepších českých videoher vůbec. Na konci loňského roku to potvrdila i hráčská veřejnost v hlasování o nejlepší český titul dekády. A globálně ještě relevantnější potvrzení kvalit hry přineslo i oznámení vydavatele, že se Kingdom Come prodaly více než čtyři miliony kopií.

Nejen české hráče hra uchvátila autentickým zpracováním středověkých reálií i lokalit v Posázaví a příběhem zasazeným do skutečného středověku, kdy země Koruny české trpěly kvůli sporům Václava IV. s jeho bratrem Zikmundem. Na úspěch Kingdom Come ve virtuálním světě nyní chtějí v hmatatelnější podobě navázat čeští tvůrci z Boardcubatoru. Ti s požehnáním i pomocí od Warhorse Studios hru proměňují ve vysokorozpočtovou deskovku. S aplikací, dabingem a moderním herním designem.

Výlet do historie za sto dolarů

Pokud se vám při slovním spojení desková hra vybaví nanejvýš Člověče, nezlob se, případně Dostihy a sázky, pak vězte, že žijete v dost možná ještě větším středověku než hrdinové Kingdom Come: Deliverance. Stolní hry jsou už dlouho miliardovým byznysem. I u nás se v něm točí miliony. Běžně v něm vidíte spolupráce se slavnými značkami a franšízami od Marvelu až po Zaklínače nebo Star Wars. A v pohádkově bohaté nabídce i ryze českých specializovaných obchodů nebo běžných knihkupectví najdete jak zábavné hříčky na pár minut, tak obrovsky komplexní tituly, ve kterých rozhodujete o osudech národů a galaxií.

Stolní Kingdom Come bude na této škále zhruba uprostřed, a to i díky aplikaci, která sama řeší komplexnější herní mechanismy. Však i videoherní předloha si zakládala na realističnosti, ne na zběsilém bušení do tlačítek. „Ponoříte se do středověku, abyste s kamarády na vlastní kůži zažili živoucí svět v průběhu husitských válek. Budete bojovat, plížit se i vyjednávat, vylepšovat své postavy a užívat si skvělý příběh,“ říká pro CzechCrunch jeden z tvůrců hry Martin Řehořík.

O tom, že hrají deskovou verzi úspěšné videohry, se hráči přesvědčí už během prvních okamžiků. Na cestě k Sázavskému klášteru se jim totiž něco nemilého přihodí v Samopších. Tedy na místech, která v roli Jindřicha prozkoumávali na svých monitorech. „Ale máme větší pole působnosti. Každý scénář se tak může zaměřit na jiné hrdiny, jiné lokace a jiný rok. První dějství se odehrává v roce 1421, tedy několik let po videohře. A další hráče zavedou do míst, kam se v ní ani nepodívali,“ přibližuje Řehořík. A i na stole se prý mají mihnout některá jména známá z počítače.

Foto: Boardcubator Součástí deskového KCD budou i figurky

Řehořík a jeho kolegové z Boardcubatoru už za sebou mají úspěšné hry Space Race a Project L, novinku by k nim rádi přidali příští rok. Ideálně během podzimního vrcholu sezóny v podobě herního veletrhu Spiel v německém Essenu. „Úplně nejraději bychom hru vydávali už tam, ale to je spíš optimističtější varianta. Nicméně bychom chtěli krabice posílat do konce roku 2023. Nejen deskoherní průmysl je ovšem v poslední době trošku více volatilní, než bychom chtěli,“ zmiňuje Řehořík s odkazem na pandemii a problémy dodavatelského řetězce, které sužují nejen herní odvětví.

Stejně jako u předchozích titulů nicméně slibuje, že k podporovatelům na crowdfundingu se hra dostane jako první. I tentokrát totiž Boardcubator využije komunitní financování. Kampaň odstartuje v polovině září a naváže na letošní ročník essenského herního veletrhu, kde budou autoři hru prezentovat. Finální cena v obchodech se prý může ještě změnit, ale zájemce, kteří ke vzniku Kingdom Come: Deliverance – The Board Game přispějí, má hra vyjít na něco kolem stovky dolarů, zhruba 2 300 korun.

„A kromě toho, že na crowdfundingu budou bonusy k objednávce navíc, máme připravené překvapení i pro ty podporovatele, kteří nás budou sledovat už před spuštěním,“ láká už teď Řehořík. Takže každý, kdo se do poloviny září přihlásí ke sledování kampaně Kingdom Come a následně ji podpoří, dostane dárek.

Desková hra s dabingem

Lákat má však především hra samotná. Od konkurence se Kingdom Come chce odlišit kombinací několika v branži ne úplně obvyklých (byť ne nutně zcela průkopnických) kroků. Prvním je propojení kooperativní hry s interaktivní aplikací. Díky ní každou herní seanci doprovodí profesionální dabing. Jen u prvního z herních scénářů na vás jejím prostřednictvím promluví desítka herců. Ale pouze slova z reproduktoru znít nebudou, aplikace poskytne i adaptivní sound design. Tedy zvukové podkreslení, které reaguje na činnosti hráčů. Podobně se má i soundtrack měnit podle toho, jaký postup příběhem hráči zvolí.

Po vzoru počítačového Kingdom Come totiž i to stolní nabízí různé možnosti překonání překážek. V roli virtuálního Jindřicha jste se například mohli se sokem nejen utkat na meče, ale třeba se kolem něj proplížit. „A my jdeme stejným směrem. Takže s nepřítelem budete stále moct jak bojovat, tak se mu vyhnout plížením nebo střetu předejít výřečností. Jen na to jdeme trochu jiným způsobem, přímo převádět digitální hru na deskovou totiž není ta nejlepší cesta,“ přibližuje Řehořík.

Právě s hratelností pomůže i zmiňované propojení s aplikací, která neslouží jen k vytvoření středověké atmosféry. „Nechceme, abyste počítali třicet různých hodnot a vlastností, ale stále chceme přinést realistický zážitek. A ty komplexnější mechanismy za hráče řeší právě aplikace,“ vysvětluje designér.

Foto: Boardcubator Testování deskové verze Kingdom Come: Deliverance je v plném proudu

Zážitek z uvěřitelného světa má prohloubit i fakt, že aplikace řídí – nadneseně řečeno – umělou inteligenci nehráčských postav. Ty tak mohou reagovat na situace, které vzniknout díky často bezbřehé kreativitě živých hráčů. „Podle toho, co udělají, pak tyto postavy reagují. Díky tomu ve hře vzniká živoucí svět, na který mají vliv hráči a jejich rozhodnutí,“ dokresluje obraz hry.

A jak to bude u hry dávající na odiv své zaměření na silný zážitek a středověký příběh se znovuhratelností? „Je na hráčích, jak moc budou chtít prozkoumávat možnosti světa. Hlavní děj zůstává stejný, ale jsou zde různé vedlejší úkoly, které nemusí splnit při prvním zahrání,“ odpovídá spoluautor. A připomíná už zmiňovanou možnost rozmanitého postupu.

Byť tak cíl jednotlivých herních scénářů zůstane pokaždé stejný, jednou můžete zvolit cestu řezníků, kteří se skrz nepřátele probijete, zatímco jindy to zkusíte po dobrém. „Navíc chceme hru rozšiřovat o další scénáře, aby hráči měli důvod ponořit se do ní znovu a znovu,“ přibližuje plány Řehořík. I to mimochodem usnadní aplikace, prostřednictvím které půjde pořídit další herní obsah.

Milionový rozpočet a deset tisíc zájemců

Takové herní možnosti ale nejsou zadarmo. I vývoj běžné deskové hry je produkčně náročnou záležitostí. Když se má jednat o prvotřídní produkt navázaný na úspěšnou videohru doplněný o interaktivní aplikaci, pracovní i finanční náročnost exponenciálně narůstá. „Po stránce vývoje je Kingdom Come velmi komplexní projekt, který přesahuje běžnou deskoherní tvorbu. Některé věci před námi nikdo nedělal a je nutné přijít na to, jak s nimi naložit,“ říká Martin Řehořík. A uvádí, že v týmu předběžně počítají s rozpočtem půl milionu eur, tedy okolo dvanácti milionů korun.

Ty má tým Boardcubatoru v plánu získat pomocí komunitního financování. Nejznámější crowdfundingovou platformou světa je Kickstarter, a byť se tam hravosti třeba i v podobě fantasy literatury rekordně daří, čeští autoři zamířili na deskoherně zaměřený Gamefound. Ten podle nich totiž oproti slavnější službě nabízí snazší správu finančních příspěvků pro podporovatele, a to i po skončení kampaně. Anebo rychlejší technickou podporu i jednodušší vyřizování a distribuci odměn.

Foto: Boardcubator Součástí deskového KCD budou i figurky

Nicméně ačkoliv už teď Kingdom Come: Deliverance na Gamefoundu sleduje deset tisíc potenciálních zákazníků, kteří se nemohou spuštění kampaně dočkat, nedávný příběh z české deskovkové branže je pro Boardcubator varováním. Tuzemská Euthia před dvěma lety na Kickstarteru vybrala přes deset milionů korun. A pro rozšíření svého epického dobrodružství ve fantasy světě se letos opět vydala na crowdfunding.

Tam jí před pár týdny dva tisíce podporovatelů přislíbily částku dokonce ještě vyšší, jenže realita výroby náročného produktu s mnoha komponenty, figurkami a kartičkami i jeho lokalizace do mnoha jazyků české tvůrce dostihla. Druhá kampaň Euthie tak byla zrušena navzdory pětisetprocentnímu naplnění poptávané částky. Protože často je mnohem důležitější než objem peněz počet podporovatelů. I to je jedno z úskalí, které bude muset Kingdom Come překonat.

„Takové překážky mohou číhat za každým rohem, ani z křišťálové koule je nelze vyčíst a nevyhnou se ani největším společnostem. Ale bedlivě sledujeme ostatní kampaně na Kickstarteru i Gamefoundu a učíme se z jejich chyb i úspěchů,“ ujišťuje Řehořík. Za jednu z výhod, na které bude se spolupracovníky v kampani podle svých slov spoléhat, považuje právě i silnou původní značku.

Smrad středověku s vůní raket

Boardcubatoru nicméně nahrávají také větší zkušenosti, a jak už bylo řečeno, nebude to jeho první crowdfundingová jízda. Už v minulosti si šel pro finance od kickstarterové komunity na vývoj svých her Space Race a Project L a jejich rozšíření. Celkem za sebou má pět úspěšných kampaní.

Jak už název předchozích titulů napovídá, první uvedený simuluje soupeření vesmírných agentur v závodě o dobývání vesmíru. Pod méně popisným názvem druhé hry se pak skrývá variace na skládání kostek à la Tetris. Při takovém herním portfoliu může silně příběhová odbočka do středověku znít zvláštně, ale styčných bodů má vysílání raket i logická hříčka s Kingdom Come podle Řehoříka dost.

„Obě hry nám pomáhají různé herní mechanismy podat určitým způsobem. Space Race nám dává vhled do toho, jak může být kombinování karet při hře komplexní. Project L zase ukazuje, že i přístupná hra může být přemýšlivá,“ přibližuje. Ale jinak přiznává, že jde o obrovskou změnu. Třeba i v dojmu ze hry.

„Na rozdíl od dřívějších her bychom chtěli, aby se hráči opravdu ocitli ve středověku. Aby zavřeli oči a ponořili se do atmosféry. Prostě takový filmový zážitek, akorát v deskovce,“ říká zkušený designér. A s úsměvem dodává: „Vždycky v kanclu vtipkujeme, že bychom udělali ‚voňavé‘ komponenty, aby hráči poznali, jak smrděl středověk.“

Kulervoucí hra, která nadchla Warhorse

S tím, aby středověk smrděl stejně dobře jako v původním Kingdom Come: Deliverance, brněnským deskoherním autorům pomáhají i videoherní vývojáři z Warhorse Studios. Nápad na „kulervoucí příběhovou hru reagující na rozhodnutí hráčů“ totiž v Boardcubatoru měli už dlouho. Ale až když se dali do řeči se známými z pražského herního studia, se kterými řešili třeba výše zmiňovaný adaptivní zvuk, se zrodil nápad na stolní hru Kingdom Come.

„Přiznali se nám, že vždycky chtěli na motivy svojí hry udělat deskovku. Dokonce se o to párkrát pokoušeli, ale nikdy z toho nic nebylo. Tak jsme si řekli, proč nespojit síly,“ přibližuje Martin Řehořík vznik spolupráce. Po několika měsících se zrodila demoverze ukazující prakticky všechny herní prvky od dabingu po souboje, kterými se chtěl Boardcubator pochlubit. A tým Warhorse z ní byl nadšený. „Naše ukázka se líbila dokonce i Martinu Klímovi,“ uvádí Řehořík spoluzakladatele studia a veterána videoherní i deskoherní branže. A tak si plácli.

Foto: Boardcubator Testování deskové verze Kingdom Come: Deliverance je v plném proudu

Jádro hry je plně v režii Boardcubatoru, ale know-how Warhorse Studios využili napříč obory. „Rádi jsme si nechali poradit s narativem od herního designéra Ondřeje Bittnera. A protože nechceme znovu vymýšlet kolo, tak spolupracujeme i s Adamem Sporkou, který pro Kingdom Come vytvořil adaptivní soundtrack. Nebo jsme pod naše křídla z Warhorse vzali ilustrátora Tomáše Duchka,“ vyjmenovává Řehořík. A připomíná ještě Rada Javora, který sice do studia nepřišel z Warhorse, ale přináší zkušenosti z videoherní série historických strategií Total War.

Ingrediencí pro úspěch tak má Kingdom Come: Deliverance – The Board Game nastřádáno dost. Staví na povedeném portfoliu Boardcubatoru. K němu přidává stále ještě málo vídané nápady třeba v podobě interaktivní aplikace, která reaguje na rozhodnutí hráčů. To vše dochucuje spoluprací s autory původní videohry. Jak moc tento recept bude chutnat hráčům, to se uvidí už v půlce září při spuštění kampaně na Gamefoundu. A pro české příznivce by výsledek mohl být ještě o něco sladší.

Jen u dějového zasazení do skutečné historie zemí Koruny české by totiž české spojení nemuselo končit. „Určitě chceme, aby hra vyšla v české lokalizaci. Jsme v kontaktu s některými partnery, ale víc toho teď prozradit nemůžu,“ uzavírá s nadějným vzkazem pro všechny místní panoše Martin Řehořík.