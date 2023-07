Remaster kultovní svatby Jiřího Káry bude mít premiéru v kině. Lístky stojí od 88 korun až po milion

Svatba Jiřího Káry je jedno z prvních virálních videí českého internetu. Nahrávka z přelomu století zachycuje sňatek titulního hrdiny a slečny Blanky – a hlavně nekorektní a ve slušné společnosti neopakovatelné eskapády svatebčanů. V krátkometrážním klenotu se nadává a hláškuje ostošest. Téměř čtvrt století starý záznam si nyní parta nadšenců vzala do parády, vizuálně ho vylepšila a s premiérou míří do pražského kina Kavalírka. Vstupenky na zářijovou akci šly v sobotu o půlnoci do prodeje.

Jestli jste fascinovaní internetovými memy, máte rádi nekorektní humor nebo v sobě prostě jen nosíte masochistickou touhu vidět veselku plnou alkoholem a životem znavených lidí, jejichž osudy nebyly příliš plné štěstí, poznamenejte si datum 30. září do kalendáře. Právě tehdy budete mít možnost vidět remasterovanou verzi Svatby Jiřího Káry nikoliv v bídném rozlišení na displeji, ale na velkém plátně v kinosálu.

Vylepšenou nahrávku jednoho z nejslavnějších českých internetových fenoménů stvořili autoři známého satiristického serveru Paralelní listy. O tom, jak vznikala – anebo jak se o její vylepšení marně pokoušel herní vývojář Daniel Vávra – jsme s nimi nedávno hovořili. Nyní spustili prodej vstupenek na slavnostní uvedení svého díla. Lístky na remaster Svatby Jiřího Káry jsou k mání na webu biografu Kavalírka.

Pražské kino má jen omezenou kapacitu, pojme sedmdesát fanoušků cigaret, vulgarit, alkoholu a Keltů, tedy základních stavebních prvků nahrávky. I vzhledem k legendární povaze videa se tedy dá očekávat rychlé vyprodání. „Nakonec jsme se rozhodli otevřít více promítacích časů,“ říká pro CzechCrunch autor vystupující na Paralelních listech pod přezdívkou Parzival. Sobota na konci září nabídne divákům čtyři odpolední termíny.

Výtěžek z akce půjde na dobročinné účely, pomůže lidem bez domova. „Proto jsme s Kavalírkou jednali, aby bylo možné nastavit možnost zaplacení různých částek,“ uvádí Parzival. Nekorektně symbolicky odstupňované vstupné začíná na 88 korunách, k mání jsou i vstupenky za 158, 666 nebo 1 414 korun. Ti nejzámožnější fanoušci mohou dát i milion. Parzival také už dříve připomněl, že adepta na kulturní událost roku podpoří koncert kapely Papír sklo plasty, která loni na počest Jirky Káry natočila album.

Na koho lístky nevyjdou, nemusí smutnit, později má být vylepšené video dostupné online. Svatba Jiřího Káry si na českém internetu vydobyla nehynoucí slávu, snad každá její sekunda obsahuje kultovní hlášku. Sám Jiří i paní Blanka jsou však už po smrti. Károvo úmrtí i osudy dalších svatebčanů pokrývala seriózní média, velké popularitě se kromě online světa těší i na Praze 7, kde se obřad odehrál. Tentokrát se ale jeho odkaz připomene na Kavalírce.