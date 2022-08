Výstaviště jihočeské metropole prochází postupnou proměnou, na jejímž konci by měl být areál, který bude více otevřený lidem a nabídne množství zajímavého kulturního vyžití. Jednou ze zdařilých konverzí je projekt restaurace, která jako by plula na vodě. Architekti z Atelieru 111 ji navrhli jako konstrukci ze subtilních dřevěných sloupů, díky nimž celý objekt působí vzdušně a přirozeně navazuje na své okolí.

Podobně jako jiné stavby tvořící areál českobudějovického výstaviště byl i objekt původní restaurace postavený kolem roku 1970 v technicky i dispozičně nevyhovujícím stavu. Musel tak být zbourán a na jeho místě architekti navrhli stavbu, která splňuje potřeby pro sezónní provoz venkovní restaurace.

Právě díky tomu, že je restaurace provozována v teplých měsících, si mohli architekti dovolit její maximální otevření vůči exteriéru. Při posezení na venkovní terase tak hostům ve výhledu zabraňují akorát dřevěné sloupy. Zajímavý prvek představují také diagonálně rozmístěné zářivky, které rozbíjejí strukturu rovného stropu.

Foto: BoysPlayNice Prostor je tvořen dřevěnou konstrukcí, kterou odlehčují sloupy

Jediný skrytý prvek představuje zázemí provozu, které je od zbytku prostoru odděleno cetris panely, tedy cementotřískovými deskami. Nachází se v něm prostory skladů, kuchyně a barový pult.

„Dispozice vychází z modulu krychle o délce strany přibližně tři metry. Krytá terasa nabízí variabilní uspořádání sezení. Součástí zázemí je kuchyně s dostatečně kapacitními sklady, vše je uzpůsobené pro cateringovou formu provozu,“ upřesňují autoři stavby Jiří Weinzettl a Veronika Indrová z Atelieru 111.

V rámci proměny výstaviště v Českých Budějovicích se v loňském roce dočkal rekonstrukce Pavilon Z, který vznikl rovněž v 70. letech. Architektům z ateliéru A8000 se podařilo zachovat původní tvar budovy, který tvoří tři na sobě naskládané kvádry. Kvůli velmi zanedbanému stavu se přitom uvažovalo dokonce o demolici pavilonu. Nyní slouží jako multifunkční společenské centrum.

Celková proměna areálu by měla trvat osm let. V jejím průběhu se některé pavilony zbourají, jiné se opraví, v plánu je také vybudování nového objektu. Součástí výstaviště bude také pobočka Národního zemědělského muzea tvořená dvěma objekty, v nichž jsou mimo jiné plánovány lektorské učebny a dílny, studovny pro veřejnost, konferenční sál, kavárna a zelená střešní terasa s možností posezení. Areál by se měl zároveň stát prostorem pro různé výstavy, festivaly, farmářské trhy, soutěže, závody, koncerty a jiné kulturní akce.

Foto: BoysPlayNice Architekti restauraci přizpůsobili sezonnímu provozu