Roboti do domácnosti jsou zase sexy. Pomáhá jim umělá inteligence, zvládají díky ní složitější úkoly

Taky jste si někdy při pohledu na hromadu nesloženého oblečení řekli, že byste potřebovali pomoct? Brzy už byste se mohli dočkat. O humanoidních robotech do domácnosti se totiž zase mluví, výrobci chtějí využít umělou inteligenci a konečně nabídnout funkční produkty. Týká se to nejen norského startupu 1X, který minulý týden oznámil investici sto milionů dolarů, tedy asi 2,3 miliardy korun, pro vývoj nového modelu jménem Neo.

Robot stojí na dvou nohách a pomocí umělé inteligence bude umět reagovat na řečové pokyny i konverzovat se svými majiteli. Androida Neo chce 1X nabídnout běžným uživatelům. Nynější investici sto milionů dolarů vede švédská investiční skupina EQT Ventures. 1X dříve kvůli záměru využívat umělou inteligenci zaujala i jednu z nejznámějších společností tohoto pole Open AI, která v květnu 2023 do projektu nalila 23,5 milionu dolarů.

Podle odborníků na robotiku by mohla AI urychlit vývoj humanoidů, kteří zvládnou splnit komplexní úkoly, píše MIT Technology Review. Má to ale háček. Zatímco velké řečové modely jako GPT-4 od Open AI trénovaly na obrovských neurovnaných porcích dat z internetu, aby bylo možné trénovat roboty, jsou lepší datové sady ručně poskládané tak, aby v nich bylo vše potřebné. To trénink androidů činí obtížnějším.

Our android EVE serving a hot beverage to cold commuters at Oslo Central Station this morning. pic.twitter.com/J5hOG8ZUiw — 1X (@1x_tech) January 8, 2024

Výzkumníci New York University a Mety Marka Zuckerberga ale nedávno ukázali možné řešení. Obyčejným iPhonem nahráli video dobrovolníků při běžných domácích pracích. Jejich systém Dobb-E se pak z klipů naučil více než sto různých úkonů a zabralo mu to jenom dvacet minut. Podle Deepaka Pathaka z Carnegie Mellow University byla AI dosud v robotice chybějící část skládačky. „Bourá to dlouho přijímaný názor, že odvětví v dalším rozmachu bránily hlavně nedostatky hardwaru,“ řekl pro MIT Technology Review Pathak.

Server Gizmodo ale nedávno glosoval, že by směna univerzálním pomocníkům v domácnosti zas tak brzo začít nemusela. Napsal to v reakci na video, na kterém robot Tesly Elona Muska sám skládá triko. Musk ovšem poté uvedl, že ho sám nesložil, a že celá scéna byla naaranžovaná, byť neujasnil, jak přesně stroj úkol zvládl.