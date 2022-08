Hra o trůny, dodnes nejúspěšnější seriál v historii HBO, před třemi lety skončila poněkud nešťastně, když ve svém závěru zradila očekávání mnoha fanoušků. Rod draka, zasazený do doby asi dvou set let před ní, přesto patřil mezi nejočekávanější televizní novinky letošního roku. A zájem se teď přerodil do rekordních tvrdých čísel. Rod draka má nejsledovanější premiéru v historii HBO.

Kvůli pandemii se to může zdát jako věčnost, vzpomeňme si ale na polovinu roku 2019. Několik týdnů, kdy vycházely poslední epizody Hry o trůny, provázelo obrovské napětí kolem vyvrcholení osm let vyprávěného příběhu. A pak najednou seriál, kvůli němuž si miliony diváků předplatily HBO, skončil a zanechal po sobě masivní díru. Televize ve své nabídce měla některé z nejoceňovanějších seriálů vůbec a chystala další zajímavé projekty, ovšem prakticky nic podobného epickému fantasy hitu.

HBO ještě před skončením začalo pracovat na prequelech či spin-offech, zatímco jiné televize či streamovací služby přišly s vlastními příspěvky do žánru, který je na obrazovkách v posledních letech už poměrně dobře zavedený. Netflix přišel se Zaklínačem a Světlem a stíny, Amazon s Carnival Row, Kolem času a chystá Pána prstenů. Samotné HBO natočilo dobře přijatou adaptaci Jeho temných esencí. Úspěch Hry o trůny ale nikdo tak docela nezopakoval.

To by se teď mohlo změnit. A jak jinak než s dalším fantasy ze Západozemí. První epizodu Rodu draka, která měla premiéru v noci z neděle na pondělí, si prý jen ve Spojených státech pustilo 9,99 milionů diváků. To představuje nejsledovanější premiéru v dosavadní historii HBO. Ačkoliv to není férové srovnání, první epizodu Hry o trůny si v roce 2011 pustilo asi 4,2 milionu lidí.

Skvěle se novince dařilo i mimo televizní vysílání. Na HBO Max dosáhla na nejlepší uvedení od spuštění streamovací služby v roce 2020. Zajistila rekordní čísla v Severní Americe, Latinské Americe a v regionu EMEA zahrnujícím Evropu, Střední východ a Afriku. Příchod Rodu draka vyvolal také novou vlnu zájmu o Hru o trůny, která je na HBO Max poprvé dostupná v rozlišení 4K a s HDR. Starší seriál má za sebou nejsilnější týden od spuštění streamovací služby.

Warner Bros. Discovery, které se kvůli obrovským dluhům snaží v mnoha oblastech šetřit, se v případě prequelu legendárního fantasy vůbec nedrželo zpátky. Už předchozí vedení HBO do projektu investovalo kolem 200 milionů dolarů. A nové vše dotáhlo do konce utracením dalších asi 100 milionů dolarů za marketingovou kampaň. Ta se podle informací serveru Deadline stala nejdražší v historii prémiové televize a plně odpovídá hollywoodským filmovým blockbusterům. Očividně se ale vyplatila, když se o Rodu draka mluvilo už déle a nyní uspěl.

Diváci jsou přitom s první epizodou z většiny spokojeni, zčásti nadšeni. Významnou roli samozřejmě sehrála nostalgie z návratu do oblíbeného světa, mnohé nicméně zaujaly také nové postavy jako princezna Rhaenyra a její strýc Daemon, jehož ztvárnil Matt Smith. Kladné zmínky neminuly ani několik dějových linií a politikaření postav, které slibují nejednu komplikaci děje v následujících epizodách.

Foto: HBO Záběry ze seriálu Rod draka z dílny HBO

Naše recenze prvních pár dílů Rodu draka sice vyjádřila jistou frustraci z toho, jak blízko má novinka k pouhému mírnému přeskládání stavebních prvků z Hry o trůny. Ocenila nicméně několik nových prvků, zejména pak pojetí ženských postav a tematizování jejich role ve fiktivní patriarchální společnosti. Teprve se ovšem uvidí, jak se jednotlivá témata vyvinou a zda seriál neupadne do nekonečné série kutí piklí a plytké serióznosti založené hlavně na vysoké míře násilí.

Jen první řada Rodu draka má pokrýt téměř třicet let dějin Západozemí, lze tedy očekávat mnohem rychlejší vývoj děje než v předchozím seriálu. Tvůrci přitom už podle vlastních slov mají naplánovaný kompletní příběh a vědí, jak novinka skončí.

Pokud zájem diváků v průběhu první řady výrazně neopadne, druhá je téměř jistá. Spolutvůrce Rodu draka Ryan Condal pak v nedávném rozhovoru pro server Collider zmínil, že historie rodu Targaryenů obsahuje velké množství zajímavých příběhů a je do značné míry na divácích, kolik z nich budou chtít vidět. V HBO se mezitím pracuje na několika dalších projektech ze světa Hry o trůny, které by mohly na obrazovky dorazit v příštích letech.