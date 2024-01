Rodinný dům s atriem vytěžil z malého pozemku absolutní maximum. Zahradu vnímá jako součást interiéru

Uložit 0

V přímé úměře s růstem cen se snižují nároky investorů, kteří sahají i po menších stavebních pozemcích, než měli původně v úmyslu. Ovšem na malém pozemku lze také vyčarovat stavbu odpovídající těm nejvyšším požadavkům. Ukazuje to i realizace rodinného domu s atriem, který nabízí výhled na Pálavu.

Dům vyrostl na kraji malé moravské obce v obklopení dalších, převážně katalogových domů. Pro architekty ze studia SENAA architekti proto bylo výzvou navrhnout takové sídlo, které nebude ze sousedství příliš vyčnívat, zároveň si však uchová charakter a bude respektovat kontext tradiční zástavby místa.

Architekti se rozhodli tvarem domu reagovat na morfologii terénu a využít každou část parcely pro potřeby zahrady či domu a jejich vzájemného propojení. Dům dostal polozapuštěné atrium umožňující pohodlný přístup z přízemí i podkroví do zahradní části pozemku. Ta se stala v podstatě rozšířením vnitřních prostor nabízejících vlastní obývák, venkovní kuchyň i jídelnu.

Samotný dům má symetrickou kompozici. Je zděný, v přízemí omítaný tmavě šedou omítkou s hrubší strukturou, kterou ve vrchním patře doplňuje jemnější přírodně světlá omítka. Oplocení, parkovací stání a zahradní domek jsou definovány využitím dřeva. Tvoří je pohledové trámy a výplně z dřevěných desek a lamel.

Vstup do domu byl umístěn ve středu celé dispozice domu. Za ním se rozprostírá prostorná hala s umělecky pojatým schodištěm, které se stalo ústředním motivem celého objektu. Do přízemí byla umístěna soukromá část domu, tedy dětské a hostinské pokoje směřující do ulice, ložnice s výstupem do atria a potřebné zázemí jako koupelna, technická místnost, šatna a sauna.

Kdo vystoupá po schodišti vzhůru do druhého patra, ten se dostane do jednoho velkého propojeného prostoru otevírajícího se až do hřebene střechy. Ta dostala částečné prosklení pro co možná největší prosvětlení. Vzdušnost vrchního prostoru narušuje jen umístěný box, do kterého byla situována pracovna, toaleta, krb i spíž. Box zde zároveň slouží pro vymezení prostorů určených obývacímu pokoji, jídelně a kuchyni, ze kterých je vstup přímo na terasu a zahradu.

Zahradní domek byl navržen ve formě zahradního pavilonu. Jeho součástí je venkovní kuchyň a zároveň je určený pro uchovávání zahradního vybavení. V jeho suterénu se nachází vinný sklípek. Mimo to se na zahradě našel prostor také pro bazén se sprchou či relaxační část.