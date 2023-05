Rodná čísla mají zmizet jen z občanek, na řidičáku či v pase zůstanou, uvedl Bartoš

K poslednímu prosinci příštího roku by měla z občanských průkazů zmizet rodná čísla. To vyvolalo vlnu nevole. Především proto, že rušení základního identifikátoru občana by podle kritiků stálo v době úspor příliš mnoho peněz. Místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš ale uvedl, že rodná čísla zmizí jen z občanských průkazů, v pasu nebo v řidičském průkazu by i nadále měla zůstat.

„Rodná čísla nebudou od roku 2025 uváděna v nově vydaných občankách, všude jinde zůstávají,“ uvedl na tiskové konferenci Bartoš s tím, že z občanek mají zmizet podle zákona z roku 2009. Jeho účinnost se několikrát odkládala, poslední odložení přitom počítá právě se začátkem roku 2025.

Důvodem je především ochrana osobních údajů. Podle zákona by se na občankách místo rodného čísla měly objevovat takzvané bezvýznamové identifikátory, které se podle Úřadu vlády už ve státní správě dlouhodobě používají. Identifikátory fungují tak, že si úřady mohou ověřovat různé informace, nelze z nich ale vyčíst žádné údaje o žadateli.

Jinými slovy, aniž by bylo jasné, o koho jde, pokud někdo žádá například o výhodu na nákup dálniční známky, identifikátor ověří z údajů ministerstva práce a sociálních věcí, zda je žadatel držitelem průkazu ZTP a má tedy na slevu nárok. Rodná čísla už nyní nepoužívají například systémy, jako jsou registr obyvatel nebo registr nemovitostí.

Údajné rušení rodných čísel kritizovala analýza společnosti Grand Thorton a advokátní kanceláře Rowan Legal s tím, že by celá transformace stála dohromady 56 miliard korun, z čehož by veřejná správa zaplatila 14,8 miliardy a soukromý sektor 41,4 miliardy.

Bartoš uvedl, že analýza je účelová, přesto ale nechce bagatelizovat obavy z možných dopadů zákona. Problémem podle něj může být insolvenční rejstřík, který není upraven v souladu s architekturou eGovernmentu. Stejně tak může být potíž také s možným ohrožením stability základních registrů.

„V dalším kroku chci společně s mým týmem, spolupracovníky z Digitální a informační agentury i ministerstva vnitra analyzovat dopad zákona ve všech aspektech a posadit k jednomu stolu jak zástupce státu, tak soukromého sektoru, abychom našli společnou shodu,“ uvedl ministr. Stanovisko chce vydat k 1. červenci.

Už příští rok by mohly začít mizet i samotné občanky.

Do té doby chce zjistit, zda by nebylo vhodné účinnost zákona opět odložit. A to například právě kvůli insolvenčímu rejstříku. „Je možné, že bude třeba zvolit lepší řešení, máme na to čas. Pokud se ukáže, že náklady jsou v tuto chvíli v rámci rozpočtu neúnosné, dají se klidně odložit,“ řekl Bartoš

Zatímco rodná čísla by měla z občanských průkazů zmizet právě od začátku roku 2025, už příští rok by mohly začít mizet i samotné občanky. V roce 2024 by totiž v Česku měla začít fungovat elektronická občanka, která má sloužit jako plnohodnotná alternativa fyzického průkazu. To znamená, že by plastovou kartičku mohli lidé nechat doma a prokazovat se elektronickou verzí.