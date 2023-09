Čupr vyrazil na nákupy. Rohlík kupuje od Rockaway svého německého konkurenta Bringmeister

Skupina online supermarketů Rohlik Group zakladatele Tomáše Čupra koupila svého konkurenta Bringmeister, kterého před dvěma lety získalo pod svá křídla Rockaway Capital Jakuba Havrlanta. Rockaway má díky této transakci získat také podíl v Rohlíku, výše ale bude záviset na dosažených výsledcích Bringmeisteru i značky Knuspr.de, pod kterou Rohlík působí v Německu. Transakce má být dokončena v průběhu příštího roku.

Rohlík díky akvizici výrazně rozšiřuje svoji působnost v Německu – do oblasti poskytovaných služeb přidává Berlín a upevňuje pozici v Mnichově, kde si dosud obě firmy konkurovali. Podle vyjádření Rohlíku díky spojení rychleji dosáhne překlopení do černých čísel, k čemuž by mělo dojít již v letošním roce. Skupina má přitom po akvizici dosáhnout na čtvrtinový podíl na trhu v Mnichově, v příštích letech se chce online supermarket rozšířit do dalších deseti německých měst.

V rámci integrační strategie přejdou v říjnu mnichovské provozy Bringmeisteru do fulfillmentového centra Knuspru právě u Mnichova, čímž si slibují zvýšení efektivity, snížení provozních nákladů a zvýšení ziskovosti. V Berlíně bude značka Bringmeister pokračovat ve své činnosti do začátku roku 2024.

„Tato transakce je významným urychlením našeho dalšího růstu. Nemůžeme se dočkat, až zákazníkům Bringmeisteru v Mnichově a Berlíně ukážeme, co jim můžeme nabídnout,“ uvedl k transakci Tomáš Čupr. „Současná situace v oblasti e-shopů ukazuje na dynamický a rostoucí trh. Jsem přesvědčen, že transakce, která vede ke spojení společností Knuspr a Bringmeister, významně posílí pozici skupiny Rohlik na německém trhu,“ doplnil dále Jakub Havrlant. Rockaway získalo Bringmeister v květnu 2021.

Rockaway Capital přitom držel podíl také v dalším konkurenčním hráči Rohlíku, českém Košíku, a to na úrovni dvaceti procent. Podle informací CzechCrunche ale letos na jaře akcionářskou strukturu skupina potichu opustila a veřejně nekomunikovala. Většinovým majitelem Košíku tak má být miliardářské duo Daniel Křetínský a Patrik Tkáč a společnost Metro, což je německý majitel sítě Makro, kde jsou s čtyřicetiprocentním podílem Křetínský s Tkáčem také největšími akcionáři.