Rok s českými polohovacími stoly Liftor aneb Proč se vyplatí je mít v kanceláři nebo na home officu

Mám rád vychytávky, které mi usnadňují každodenní činnosti nebo zkrátka zlepšují život. Nemusí to přitom nutně být aplikace nebo přelomové high-tech gadgety. Kdysi jsem investoval nemalou částku do židle, na které v kanceláři trávím desítky hodin týdně, a doteď to považuji za jednu z nejlepších investic tohoto druhu. Nakonec jsem k ní přidal i polohovací stůl, který se umí pomocí dvou tlačítek hýbat nahoru a dolů. Ani sebelepší židle totiž nenahradí to, když občas u počítače postojíte. A vyřešíte tím situaci, kdy vás trápí, že celý den akorát „sedíte“ u počítače.

„Obecně lze říct, že sedavá práce a celkově sedavý způsob života pro naše tělo problémem je. Pozitivní ale je, že problémem řešitelným,“ říká fyzioterapeutka Gabriela Pelánová, která se ve své praxi potkává s lidmi, které trápí bolesti zad nebo ztuhlé svaly dnes a denně. „Zároveň ale v praxi i na skupinových fyzio workshopech v kancelářích pozoruji, že se lidé čím dál více zajímají o své zdraví. Řeší prevenci, nastavení svého pracovního místa doma i v kanceláři a pohybové aktivity ve svém volném čase,“ doplňuje.

Jednou z důležitých součástí optimálního pracovního místa se může stát zmíněný polohovací stůl, který není žádnou přelomovou novinkou, ale teprve v posledních letech je v českých kancelářích a také na home officech vidět stále víc. Příležitost ucítili i Pavel Petr, Václav Ortinský a Ondřej Jirovec, kteří před čtyřmi lety rozjeli značku Liftor. A byznys jim rychle vyrostl.

Loni firma, která vyrábí polohovací stoly na míru a další ergonomický nábytek pro vytváření lepšího pracovního prostředí, utržila téměř 80 milionů a v růstu se nechce zastavit. V Liftoru tvrdí, že pro tělo je nejzdravější co nejčastěji polohy střídat. To znamená chvíli pracovat v sedě, chvíli ve stoje, po určité době se projít nebo tělo protáhnout. Při správné práci ve stoje navíc člověk aktivuje hluboký stabilizační systém, což má pozitivní vliv na chronické bolesti zad, ale třeba také únavu nebo bolesti hlavy.

Jinými slovy, pokud podstatnou část dnes trávíte v sedě u počítače, uděláte pro své tělo nejlépe, když si k práci alespoň na chvíli stoupnete. Právě pro takovou chvíli logicky přichází vhod polohovací stůl, který přitom nevyužijete zdaleka jen při stání.

Pro mnoho lidí je základem pracovního setupu, ať už je to v kanceláři, nebo doma, kvalitní ergonomická židle. To potvrzuje i fyzioterapeutka Gabriela Pelánová, která ale zároveň upozorňuje, že není samospásná: „Pokud totiž budete mít k sebelepší židli špatně nastavenou výšku stolu, bohužel nikdy nevyužijete plně všechny její výhody.“ K tomu zároveň dodává, že je důležité nezacházet do extrémů a z mnoha prosezených hodin u počítače najednou pouze nestát.

Zkrátka jako u všeho jiného je optimální najít správný balanc. „Dlouhodobé sezení není pro naše tělo přirozené, nicméně je potřeba si uvědomit, že žádný extrém není přirozený. Když se na to podíváme z jiného úhlu pohledu a vyměníme sezení za stání nebo opakující se stereotypní pohyb či velkou fyzickou zátěž a budeme jí provádět několik hodin v kuse bez pauzy, také se tato činnost v dlouhodobém horizontu stane problémem,“ dodává fyzioterapeutka.

Polohovací stoly tedy nepřinášejí jen benefit v podobě možnosti si k počítači stoupnout, ale dovolí nastavit správnou výšku i při klasickém sezení, která se odvíjí od výšky postavy, židle i monitoru. Liftor má v nabídce polohovací stoly v mnoha barvách i velikostech, co se týče rozměrů a tloušťky desky i nosnosti. Důležité je pak ovládání. Vybírat můžete mezi několika typy ovladačů.

Ten nejzákladnější má pouze funkci tlačítka „nahoru a dolů“, ale Liftor nabízí i sofistikované ovladače s několika pozicemi v paměti, dětskou pojistkou nebo notifikací, která vám připomene, že je čas si stoupnout. Základní model přináší zmíněný dvoutlačítkový ovladač, díky kterému ovládáte pohyb stolu nahoru a dolů.

Pokročilejší model má ovladač s pamětí a LED displejem, díky kterému si můžete svou základní polohu uložit, abyste ji nemuseli vždy „hledat“. Nejvyšší modelová řada Liftoru má dokonce čtyři paměťové pozice, dotykový displej a k tomu ještě USB-A výstup.

Sám jsem zvolil dvoutlačítkový model, který je pro základní potřeby zcela dostačující a rychle díky němu poznáte, jaké benefity vám může změna výšky vaší pracovní plochy přinést. Fyzioterapeutka Gabriela Pelánová říká, že je u využití polohovacích stolů nejlepší zvolit to, co každému nejvíce vyhovuje.

Vůbec nejdůležitější podle ní je, aby si člověk zvykl dělat při práci pravidelné pauzy. „Někomu bude vyhovovat u práce převážně sedět a občas si k práci stoupnout a na pár minut změnit pozici. Někdo bude raději pracovat delší čas ve stoje a sezení bude preferovat pouze krátce. Záleží na každém, v čem se bude cítit dobře, a hlavně v čem se bude lépe soustředit na práci. V obou případech je mnohem důležitější dělat si pauzy pravidelně, měnit pozice a neztuhnout dlouho jen v jedné, projít se a ve volném čase mít další dodatečné pohybové aktivity,“ říká.

Není žádným objevem, že z nedostatku pohybu, dlouhého sezení v jedné pozici a špatných pohybových návyků může vznikat řada problémů od bolestí zad přes ztuhlé svaly či krk až po bolesti hlavy, ale také třeba ztuhlost kyčelních kloubů, otoky dolních končetin nebo špatný dechový stereotyp. Když se u práce u počítače postavíte, rozhodně nemáte vyhráno, ale může to být důležitý dílčí krok v lepším přístupu k vlastnímu tělu. Aktivnější pohyb v kanceláři totiž nutně nemusí znamenat, že začnete dělat kliky nebo složitě cvičit jako v posilovně.

„Vždy to nějak jde. Základem úspěchu je začít dělat věci jinak a najít si nové rituály. Vždy je důležité myslet na tři věci: dobře se při práci posadit a pozice při sezení střídat, dělat si alespoň jednou za hodinu krátkou pauzu, tedy od počítače vstát, krátce se projít nebo se jednoduše protáhnout, a nastavit si dobře pracovní místo tak, aby samotné sezení na židli nebo pohled do monitoru počítače nebyl problém ještě předtím, než skutečně začněte pracovat,“ doplňuje Gabriela Pelánová a připomíná, že nejčastější problém, který s klienty řeší, je, že si v návalu shonu, stresu nebo hromady práce často nevzpomenou, že si mají pauzu udělat.