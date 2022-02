Rolls-Royce má v plánu přivést do několika let na trh elektrický letoun

Britský Rolls-Royce je známý především jako výrobce luxusních vozidel. Svou historii však začala tato značka psát coby tvůrce leteckých motorů. Divize proměněná na samostatnou společnost má dnes se slavnou automobilkou, která momentálně patří do skupiny BMW, společné jen jméno a historii. A také nutkání posouvat svůj sektor vstříc elektrické budoucnosti.

Stejně jako chce Rolls-Royce Motor Cars v následujících letech přivést na trh model Spectre s elektrickým pohonem, kvůli kterému předělal i legendární sošku Spirit of Ecstasy, chce i na letadla zaměřený Rolls-Royce PLC do tří až pěti let uvést do provozu první malý letoun na elektrický pohon.

Že ve firmě vědí, co dělají, dokazuje fakt, že se jejich prototypu s elektrickým motorem nedávno podařilo překonat rychlostní rekord mezi elektrickými letouny. Letadlo pojmenované Spirit of Innovation letělo rychlostí 559 km/h, čímž překonalo dosavadní maximum o více než polovinu.

I proto se v rozhovoru na letecké přehlídce v Singapuru nechal Rob Watson, šéf divize Rolls-Royce Electrical, slyšet, že by společnost chtěla dostat na trh letoun s bateriovým elektrickým systémem P-Volt o výkonu přibližně 600 kilowatthodin. Díky těmto parametrům by měl být schopen dopravit šest až osm lidí na vzdálenost až 150 kilometrů.

Letoun startupu Vertical Aerospace, s nímž Rolls-Royce pracuje Foto: Rolls-Royce plc/Flickr

Podle Watsona by navíc díky vývoji technologie mohlo být na konci dekády možné s takovým letounem uletět až 400 kilometrů. „Vkládáme do této technologie naději. Teď ji musíme rozpracovat, aby měla smysluplný ekonomický dopad,“ řekl Watson.

Podle jeho představ má být letoun schopen do tří až pěti let nabídnout své služby v městské a regionální dopravě s tím, že se na jeho palubu může vměstnat až osmnáct osob. Elektrický pohonný systém společnosti Rolls-Royce lze použít jak u klasických malých dopravních letounů, tak i ve strojích s vertikálním vzletem a přistáním. Watson ovšem neočekává, že menší dopravní letadla, která u Airbusu i Boeingu patří k nejpopulárnějším, budou plně elektrická.

„Pokud chcete létat se stovkami lidí a na vzdálenost tisíců kilometrů, což je trh těchto menších letadel, baterie to nikdy nedokáže. A to kvůli omezením plynoucím z hustoty energie a hmotnosti baterie,“ řekl Watson. „Pokud se chcete na těchto platformách dostat na čistou nulu, dosáhnete toho hlavně pomocí SAF (udržitelné letecké palivo – pozn. red.) nebo vodíku,“ dodal.

Rolls-Royce nyní čeká výběr strategických dodavatelů, mezi kterými bude i dodavatel bateriových článků. Toho chce společnost najít v následujícím roce a půl. V různých fázích vývoje letadel poháněných alternativním zdrojem energie se kvůli tlaku na snižování emisí nachází řada společností po celém světě. Mezi možnosti, na kterých se pracuje, patří udržitelné letecké palivo, vodík, plně elektrický a také hybridní elektrický pohon.

S přispěním ČTK.