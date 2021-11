Spirit of Innovation, rekordní letoun Rolls-Roycu

Že by elektromotor mohl být adekvátním nástupcem klasických spalovacích motorů, se dnes snaží dokázat řada automobilek. Jejich čistě elektrické vozy se mohou v mnoha případech pochlubit působivými dynamickými schopnostmi, za což vděčí odlišnému konstrukčnímu řešení a efektivnějšímu nakládání se silou elektromotoru. V posledních letech se však testování potenciálu elektrických motorů přeneslo i do vzduchu. A jak ukazuje prototyp značky Rolls-Royce, i elektroletouny by mohly být rychlé jako blesk.

Slavný výrobce leteckých motorů a malých jaderných reaktorů platí za ikonu leteckého inženýrství, a to již od dob druhé světové války. I díky jeho motorům byli letci RAF schopni ubránit svou zemi před nálety nepřátelských perutí. Rolls-Royce však neusnul na vavřínech a do světa aviatiky přinesl v průběhu minulého století celou řadu inovací.

Nyní ovšem stojí u dveří vedoucích do zcela nové éry létání. Klíčem k jejich odemknutí se má stát letoun Spirit of Innovation, který je podle Rolls-Roycu vůbec nejrychlejším elektrickým letounem na světě. Alespoň se to ukázalo během testování v polovině listopadu v Amesbury v anglickém hrabství Wiltshiry.

Během něj měl letoun výrazným způsobem překonat hned tři rekordy. První se týká maximální rychlosti dosažené na úseku tří kilometrů, během kterého měl Spirit of Innovation atakovat rychlost 555,9 km/h a překonat tím dosavadní rekord o 214 kilometrů v hodině. Oním poraženým je letoun Extra 330 LE vybavený motorem Siemens.

Spirit of Innovation Foto: Rolls-Royce

Na toto bleskurychlé představení navázal letem na vzdálenost patnácti kilometrů, při kterém dosáhl maximální rychlosti 532 km/h – a opět tím posunul hranici bezmála o 300 km/h. Třetím rekordem mělo být vyšplhání do výšky tří kilometrů za 202 sekundy, čímž byl předchozí rekord zdolán o celou minutu.

Tím vůbec nejdůležitějším je ovšem fakt, že byl Rolls-Royce schopen s letounem letět rychlostí 623 km/h, což je podle výrobce vůbec nejvyšší rychlost, jaké kdy letadlo s elektrickým pohonem dosáhlo.

Jedná se o impozantní čísla, která je ovšem alespoň prozatím nutné brát s rezervou. Rekordy totiž nebyly posvěceny Mezinárodní leteckou federací FAI, která podobné rekordy certifikuje. Nelze však předpokládat, že by britští gentlemani měli potřebu z důvodu zviditelnění veřejnost jakkoliv klamat.

Spirit of Innovation je inovativní stroj, který na svých křídlech přináší revoluci. Během testů jej kupředu hnal motor naladěný na výkon 400 kW, kterému dodávala energii unikátní baterie, jež podle Rolls-Roycu nemá v leteckém průmyslu obdoby. Je tvořena sadou šesti tisíc článků, které by dokázaly nabít baterie až sedmi a půl tisíce mobilních telefonů.

Podle Warrena Easta, generálního ředitel Rolls-Roycu, představuje letoun jednu z cest, jak naplnit vizi letecké dopravy s nulovými emisemi a dává značce jasný signál, že je na dobré cestě k uskutečnění technologických průlomů, které povedou k dekarbonizaci nejen letecké, ale i pozemní a námořní dopravy.