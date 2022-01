Rolls-Royce hlásí rekordní rok 2021. Navzdory krizi prodal o polovinu více vozů než loni

Zatímco většina automobilek by na minulý rok nejraději zapomněla, v Anglii je nálada zcela opačná. Rok 2021 znamenal pro Rolls-Royce, který působí na trhu dlouhých 117 let, dosažení vůbec nejlepších prodejních výsledků v historii. Prodeje narostly bezmála o padesát procent, přičemž nejvíce táhly modely Ghost a Cullinan.

Hledat na trhu automobilku, která by se dokázala rovnat Rolls-Roycu, je nadlidský úkol. Britové platí za svébytnou loď automobilového průmyslu, která nastavuje laťku luxusu a opulence extrémně vysoko, a jen málokdo odmítne možnost nalodit se na její palubu. Tedy za předpokladu, že na to má.

V loňském roce se k tomuto kroku rozhodlo o téměř polovinu více zákazníků než v roce předchozím. Rolls-Royce prodal 5 586 vozů, což představuje 49% meziroční nárůst. Zájem přitom rostl napříč téměř všemi trhy, na kterých automobilka působí. Slavná společnost přitom zdůrazňuje, že prodeje prudce rostly i na trzích, jako je Čína, USA, Asie a Tichomoří.

Největší zájem byl o model Ghost, který jsme nedávno sami vyzkoušeli a jenž slaví první plnohodnotný rok na trhu a také se v říjnu minulého roku představil ve verzi Black Badge Ghost. Jeho silné prodejní výsledky podpořil i SUV model Cullinan, pozadu nezůstal ani vrcholný model Phantom, o který je tak velký zájem, že aktuálně uskutečněné objednávky začnou být odbavovány nejdříve ve třetím čtvrtletí letošního roku. A to i přesto, že provoz automobilky v domovském Goodwoodu běží 18 hodin denně.

Podle Rolls-Roycu rostl zájem také o služby programu Bespoke, ve kterém si mohou nároční zákazníci nechat svůj Rolls-Royce personalizovat přesně dle svých potřeb a požadavků. Zároveň má tato divize za úkol pracovat na specialitkách, které vznikají i ve spolupráci s jinými společnostmi, jako je například model Phantom Oribe, na němž spolupracoval s módní značkou Hermès.

Torsten Müller-Ötvös, ředitel automobilky Rolls-Royce Foto: Rolls-Royce

Na co se ovšem bude zrak fanoušků značky upírat v následujícím obdobím nejvíce, je vůbec první elektromobil značky jménem Spectre. Jeho vývoj automobilka oznámila v září minulého roku, ovšem novinka by se měla dostat na trh až koncem roku příštího. Automobilka chce totiž vůz podrobit extrémní zatěžkávací zkoušce, která nasimuluje 400 let jeho užívání a zavede jej do všech koutů světa.

Vysoké číslo růstu prodejů je také důsledkem situace z předminulého roku, kdy automobilka naopak zaznamenala propad. Loňské výsledky jsou navíc o devět procent lepší než ty z roku 2019, který doposud patřil k nejsilnějším v historii společnosti. A to i přesto, že se celý svět především ve druhé polovině roku 2021 topil v nedostatku součástek.