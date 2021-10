Vizualizace adrenalinového parku The Rig

Saúdové se netají svými záměry vymanit tamní ekonomiku ze závislosti na černém zlatu. Výnosy z těžby ropy chtějí postupně doplňovat například financemi z turistického průmyslu. A právě jedno takové místo plné zábavy se má stát mementem těchto změn. Z ropné plošiny v Perském zálivu by se mělo stát letovisko plné zábavy a adrenalinu.

Sto padesát tisíc metrů čtverečních oceli ušpiněné od ropy se promění v ráj pro milovníky vysokých tepových frekvencí. Hned na několika plošinách budou hostům k dispozici tři hotely, jedenáct restaurací a místa budou vzájemně propojena lanovými dráhami. Chybět nebude ani bungee jumping, seskoky padákem nebo plejáda vodních adrenalinových dobrodružství.

Celý nápad – a především dostupné vizualizace – vypadají na první pohled až příliš bláznivě. The Rig, jak se bude park nazývat, je ale skutečným projektem, který chce čerpat finance z veřejného investičního fondu Saúdské Arábie.

„Tento projekt je jedinečnou turistickou atrakcí, od které se očekává, že přiláká turisty z celého světa a bude zvlášť oblíbený u návštěvníků z oblasti Perského zálivu,“ stojí v popisu nedávno představeného záměru, který sám o sobě hovoří jako o první turistické destinaci na světě inspirované mořskými ropnými plošinami.

Pohled na zábavní park v Saúdské Arábii Foto: PIF

Jedná se o další dílek skládačky, kterou chtějí Saúdové dokončit do roku 2030 a chtějí pomocí ní zobrazovat Saúdskou Arábii s diverzifikovanou ekonomikou oproštěnou od závislosti na ropném průmyslu, schopnou generovat zisky také z turistiky či udržitelných zdrojů energie.

Příkladem je nedávno podepsané memorandum se SoftBank o vybudování největší solární elektrárny světa nebo plány na výstavbu hypermoderní metropole plné udržitelnosti. Kdy přesně ale bude zábavní park The Rig otevřen a jak vysokou investici si vyžádá jeho realizace, prozatím zveřejněno nebylo.

Za dva roky by se však mělo poblíž Rijádu otevřít podobně ztřeštěné místo nazvané Six Flags Qiddiya, které nabídne mimo jiné i nejrychlejší horskou dráhu na světě. Cílem Saúdů je na podobné atrakce do konce desetiletí nalákat až 100 milionů turistů ročně.

K tomu by měla posloužit i nově budovaná dopravní a logistická infrastruktura, do které chce země v příštích devíti letech investovat až 147 miliard dolarů, tedy přibližně 3,4 bilionu korun. Součástí tohoto plánu je například i vznik druhé národní letecké společnosti.