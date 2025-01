Rosteme rychleji, než stíháme nabírat lidi. Vládnout samostatně by byl ideál, říká Karel Havlíček

Uložit 0

Karel Havlíček míří do čela pražské kandidátky hnutí ANO a chce oslovit podnikatele i liberálnější voliče. V rozhovoru pro podcast Crunch s Čestmírem Strakatým vysvětluje, jak hnutí vyvažuje různé názorové proudy, kde hodlá najít kvalitní kandidáty pro sněmovní volby nebo proč ještě čeká na volební program hnutí Stačilo nebo SPD, i když už nyní porušují jeho ideologickou podmínku pro případnou spolupráci – setrvat v EU a NATO.

Celý díl si můžete pustit ve videu níže, na YouTube nebo Spotify. Nyní přinášíme přepis toho nejzajímavějšího, co v rozhovoru Karla Havlíčka s Čestmírem Strakatým zaznělo.

Budete lídrem kandidátky hnutí ANO v Praze. Jste tedy tím liberálnějším, podnikatelsky orientovaným členem hnutí, který má oslovit liberálnější voliče?

Určitě jsem v rámci hnutí ANO ten, kdo míří na podnikatelský sektor. Strávil jsem třicet let v byznysu, vedl průmyslový holding, byl předsedou Asociace malých a středních podniků a živnostníků a také jsem byl ministrem průmyslu. Troufám si tvrdit, že byznys opravdu dobře znám. Komunikuji s podnikateli trvale a průběžně, což je má hlavní parketa v hnutí ANO. Jsem pragmatik, hodně tržně orientovaný, ale zároveň mám sociální záklopku.

Rozdíl mezi tím, jak mluvíte vy, jak mluví Andrej Babiš a jak někteří další poslanci hnutí ANO, je poměrně výrazný. Dá se říct, že to odpovídá snaze být „catch-all party“ a oslovit co nejširší spektrum voličů. Není to ale až schizofrenní?

Neřekl bych schizofrenní. Odpovídá to tomu, že jsme dnes největší politickou stranou s podporou možná 33 nebo 34 procent voličů. Pokud mám správná čísla z posledních průzkumů, vedeme ve všech kategoriích – ať už co se týče vzdělání nebo věku. Udržet takto silnou pozici není jednoduché. V hnutí ANO máme lidi více tržně orientované, jako jsem já, a pak i ty více sociálně zaměřené. Někdy to znamená složitější hledání kompromisu, ale nakonec vždy najdeme rozumné řešení.

Pak se ale může zdát, že některým voličům musíte lhát. Ne všichni chtějí to samé a ne všechny kroky mohou konvenovat všem skupinám.

Není to o lhaní, spíše o hledání kompromisu. Například někdy vedu spory s Alešem Juchelkou, který má na starosti sociální agendu. Já jsem více pro-podnikatelsky zaměřený, zatímco Aleš hájí zájmy zaměstnanců a sociálně slabších. Ale právě proto, že nejsme ideologicky vyhranění, jsme schopni dojít k pragmatickým řešením.

Vaše strana ale zažila velké změny ve svých postojích. To, co hnutí ANO prosazovalo v roce 2013, 2017, nebo 2019, je dnes často úplně jiné. Dá se vašim postojům ještě věřit?

To není jen o nás, ale i o měnící se situaci. Například náš postoj k Evropské unii v roce 2014 nebo 2015 byl jiný, protože tehdy byla i Unie jiná. Dnes jsme v situaci po energetické krizi a během války. Musíme reagovat na měnící se podmínky a přiznat si, že to, co jsme říkali před pár lety, možná nebylo úplně správné.

Není to ale jen o tom, že se přizpůsobujete tomu, co chtějí voliči, abyste měli dobré výsledky? Co vlastně za tím vším stojí?

Samozřejmě se částečně přizpůsobujeme. Je to o tom, že reagujeme na situaci. Například během covidové krize jsme spolu s ODS a SPD prosadili zrušení superhrubé mzdy. Tehdy jsme říkali, že je to na dva roky. Situace se ale změnila – přišla energetická krize, lidé zchudli, a tak si musíme přiznat, že některé tržní přístupy už nejsou v současné situaci udržitelné.

Nám se nelíbí kumulace funkcí, ale bohužel se nám to teď sešlo.

Podobně ale dnes argumentuje i premiér Petr Fiala, když tvrdí, že museli porušit některé sliby kvůli změněné situaci. Vy ho za to kritizujete. Není to dvojí metr?

Rozdíl je v tom, že Petr Fiala ještě na konci roku 2022 tvrdil, že daně nezvýší, a to už v době kulminující energetické krize. Přesto pár týdnů poté zvýšil prakticky všechny daně.

To přece není pravda.

Dobře, ne všechny daně, ale byla to změna, kterou pocítilo mnoho lidí, zejména živnostníci. Pro ně jsou zvýšené odvody zásadní zásah, často větší než samotná daň. Ať už to nazýváme daní, nebo odvody, pro ně je to zásadní dopad.

Ale odvody přece nejsou daně.

Možná je to slovíčkaření, ale z pohledu živnostníků je to jedno. Pro ně to znamená zásah do jejich rozpočtů, který pocítí stejně jako daň. Ještě pár týdnů předtím, než to zavedli, navrhoval to ministr Jurečka, zatímco ministr Stanjura to zpochybňoval, že nic takového nenastane. Zvýšili daně z příjmu právnických osob z 19 na 21 procent nebo daň z nemovitosti. K tomu to zvýšení poplatků za regulované složky energie funguje na firmy stejně jako daň – jde o povinné platby, které musíte zaplatit. Jen tomu říkáme jinak.

Foto: Hnutí ANO Karel Havlíček, první místopředseda hnutí ANO

Ale přece to není daň.

Samozřejmě, že ne v klasickém smyslu, ale jde o povinný desátek, poplatek, který firmy musí zaplatit, a pro ně je to zkrátka další náklad.

Dostanou se noví lidé na ministerské a poslanecké posty, nebo budete dál kumulovat funkce, jako to dělají například Alena Schillerová, Richard Brabec nebo Jan Bělica?

Je to naše slabé místo, to říkám otevřeně. Nám se nelíbí kumulace funkcí, ale bohužel se nám to teď sešlo. Hnutí ANO roste a popravdě, vítězíme rychleji, než stíháme doplňovat lidi. Zvítězili jsme dominantně v krajských volbách, předtím jsme uspěli v komunálních volbách, máme slušný výsledek v Senátu a vyhráli jsme eurovolby. To samozřejmě znamená, že velké množství našich lidí obsadilo významné pozice.

Teď jsme před parlamentními volbami a předpokládáme, že budeme mít víc poslanců než dnes. Počítáme s tím, že zvítězíme a půjdeme do vlády. Najít schopné lidi pro exekutivu – tedy ty, kteří mají odborné kompetence, manažerské schopnosti, psychickou odolnost a umí dobře komunikovat – není jednoduché.

Pokud vím, do vlády mají jít například europoslanci Jaroslav Bžoch, Jana Mračková Vildumetzová a Klára Dostálová. Jsou takto uvedeni na webu vaší stínové vlády.

To bych takhle neříkal. Tito lidé jsou zatím ve stínové vládě, kde dnes suplují a odvádějí dobrou práci, například v oblasti kultury.