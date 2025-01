Tik ťak. Vypne se za pár hodin TikTok v USA? Nejvyšší soud potvrdil zákon, který to může zařídit

Uložit 0

Čínští majitelé sociální sítě TikTok ji musí do této neděle prodat Američanům, jinak ji nebudou moci na území Spojených států provozovat. Nejvyšší soud USA potvrdil platnost zákona, který schválil už před časem americký Kongres a podepsal prezident. Kartami ale ještě může zamíchat Donald Trump, který se v pondělí stane znovu americkým prezidentem.

Nejvyšší soud tak potvrdil argumentaci kongresmanů. Podle nich v tomto případě právo na svobodu projevu musí ustoupit obavám, že čínská kontrola nad touto aplikací představuje riziko pro národní bezpečnost. Nutnost dodržovat zákon by měla ležet na bedrech technologických společností, které TikTok hostují a distribuují. Pokud zákon v neděli vejde v platnost a Apple či Google tak budou činit dál, vystaví se riziku velmi vysokých pokut.

Zákon podepsal současný prezident Joe Biden v dubnu loňského roku. Od té doby měla společnost ByteDance 270 dní na to, aby pro síť našla kupce. ByteDance se ale dosud soustředila spíše na boj před soudem, než aby hledala někoho se zájmem o odkup amerického TikToku. A zákonný deadline vyprší právě tuto neděli 19. ledna. Podle agentury Reuters ale o prodeji majitelé sítě neuvažují, a pokud nedostanou od americké vlády výjimku, počítají s tím, že síť na území USA vypnou.

Situací ještě ale mohou zamíchat v pondělí se měnící američtí prezidenti. Joe Biden se aktuálně netváří, že by chtěl nedělní možný blackout TikToku jakkoliv dál řešit, novinářům zástupci jeho administrativy vzkázali, že je to agenda pro nastupujícího prezidenta. Oproti tomu Donald Trump postupuje vůči majitelům sítě, kterou aktuálně v USA používá na 170 milionů uživatelů, vstřícněji.

„TikTok je sám o sobě fantastická platforma. Najdeme způsob, jak ji zachovat, ale zároveň chránit data lidí,“ řekl podle Reuters ve středu Mike Waltz, Trumpův nastupující poradce pro národní bezpečnost. Podle informací deníku The Washington Post má v plánu Trump, který se v pondělí po inauguraci oficiálně ujme prezidentského úřadu, speciálním nařízením prezidenta odložit platnost zákona o dva až tři měsíce.

Náklonnost Donalda Trumpa k Číně a čínské sociální síti je možné pozorovat i co se týká pondělní prezidentské inaugurace. Měl by jí být přítomen i právě šéf Tiktoku Shou Chew. Podle amerického deníku The New York Times by měl seděl na čestném místě na pódiu společně s Markem Zuckerbergem, Elonem Muskem a dalšími významnými hosty. Zároveň se inaugurace má zúčastnit i čínský viceprezident Chan Čeng. Bude to poprvé, kdy se významný čínský představitel objeví na inauguraci nového amerického prezidenta.