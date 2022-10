Rozmanitost firmám přinese inovace i zisk. Není to jen o poměru mužů a žen, říká Tikalová

Jak být inkluzivní? A proč vlastně? O tom více v novém dílu podcastu Od 9 do 5.

Rozmanitost a inkluze, to jsou dnes nejen aktuální celospolečenská témata, věnují se jim i firmy. Jsou přitom daleko širší, než se může zdát, a netýkají se jen poměru mužů a žen na pracovišti. „Diverzita se týká nás všech, zejména v pracovním prostředí. Tam to znamená, že každého beru takového, jaký je. Neměli bychom se tedy například snažit dělat z introverta extroverta,“ říká v dalším díle podcastu Od 9 do 5 mentorka a zakladatelka organizace OPIM Jana Tikalová, která pomáhá firmám vytvářet inkluzivní firemní kulturu.

Téma inkluze a rozmanitosti podle Tikalové v podnicích zahrnuje třeba i lidi „s poruchou pozornosti, dysgrafiky nebo anorektiky. O těch se moc nediskutuje,” vysvětluje Tikalová v podcastu Od 9 do 5, který si můžete poslechnout na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech i YouTube.

Důraz na dva zmíněné faktory přitom pro firmy podle Tikalové může znamenat nejen spokojené zaměstnance. „Máme data o tom, že rozmanitost přináší více inovací a ve výsledku i větší zisk. Naopak se tím snižuje počet konfliktů ve firmě, protože lidé v práci nemusejí skrývat, jací jsou,” uvádí Tikalová.

Tématy se v organizaci OPIM zabývá přes dvacet let a za tu dobu ve firmách vnímá velký posun. „Prvních patnáct let jsem narážela na nepochopení. Firmy, které se tomu věnovaly, bych spočítala na prstech jedné ruky,” říká Tikalová. „Milník přišel po roce 2010, kdy společnosti začaly nabírat více zahraničních zaměstnanců a začaly klást důraz na téma lidských práv,” vysvětluje.

Přístup podniků k rozmanitosti a inkluzi podle ní razantně změnila také pandemie covidu, kdy se firmy naučily být flexibilní, což zjednodušilo konzultace. „Dneska se s nimi díky tomu už nebavíme o tom, proč, ale jak to dělat nejlépe,” pochvaluje si Tikalová.

Když se chce firma v tomto ohledu zlepšit, je dobré sbírat data, říká. „Je třeba znát demografii zaměstnanců, vědět o jejich potřebách, jak vnímají právě téma inkluze a diverzity. A následně do té snahy zapojit ambasadory, marketing a mít vytvořenou strategii. Není to jenom o změně myšlení, ale i o změně interních procesů, je to běh na dlouhou trať,” vysvětluje Tikalová.

Takový maraton by však podle ní neměl řídit jeden člověk. „Tu mravenčí práci by sice měl dělat jeden dedikovaný člověk, ovšem ten kolem sebe potřebuje tým, protože je to opravdu plnohodnotná a dlouhodobá součást byznysu,” myslí si Tikalová.

Foto: OPIM Jana Tikalová, zakladatelka organizace OPIM

