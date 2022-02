Nevypadá ani jako letadlo, ani jako automobil, přesto dokáže zastat funkci obou. Řeč je o létajícím voze AeroMobil od stejnojmenné slovenské společnosti, která má na svém kontě první komerční reklamu prezentující právě vůz schopný létat v oblacích. A to naznačuje jediné. Vůz, který se prozatím objevoval jen ve sci-fi románech, by se již brzy mohl prohánět po silnicích, dálnicích i ve vzduchu nad našimi hlavami.

Automobily bez emisí, nákladní vozy bez řidičů, taxíky v podobě létajících dronů či kapsle prohánějící se v podzemních tubusech extrémní rychlostí, to je jen malá ochutnávka budoucnosti lidské mobility, která na nás čeká v tomto století. Svou inovativní trochou do mlýna chce přispět i slovenský AeroMobil, který pracuje na stroji, jenž se dá označit za symbol pokroku mobility.

Postavit automobil, jenž roztáhne křídla a vznese se do vzduchu, se stalo snem mnoha společností i nadšených kutilů, kteří vydali nemalé finance na to, aby románový vehikl přetavili ve skutečnost. Většina z nich se však dostala do slepé uličky nebo jejich stroj nebyl natolik sofistikovaný, aby mohl být komerčně nabízen. To ovšem neplatí o AeroMobilu, který má šanci stát se prvním komerčně nabízeným létajícím vozem v historii lidstva.

„Nevíme o žádném jiném létajícím prostředku s podobnou konstrukcí a technologií vzletu, který by byl ve fázi pokročilého testování podle specifikací Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví jako právě AeroMobil,“ vysvětluje Juraj Vaculík, jenž je jedním z otců zakladatelů společnosti zabývající se vytvořením létajícího automobilu.

Budoucnost cestování má kola, křídla a kompaktní rozměry Foto: AeroMobil

Byl to právě on, kdo v roce 2010 přidal ke svému podnikání v reklamní činnosti coby nadšený inovátor a investor do startupů zcela nový projekt, jímž se stala právě společnost AeroMobil. V tomto roce se Juraj Vaculík spojil s konstruktérem Štefanem Kleinem, který se otázkou létajícího vozu zabýval již od devadesátých let.

Designér, konstruktér a vysokoškolský pedagog měl na svém kontě řadu prototypů létajícího vozu, pro jehož vytvoření jej inspiroval létající vůz z filmu Fantomas se zlobí. Ovšem až s příchodem Juraje Vaculíka se celá idea přehoupla do komerční podoby a Štefan Klein se mohl začít naplno věnovat dovedení projektu do zdárného konce.

Ani letadlo, ani automobil

Jak sám Vaculík říká, tou největší výzvou bylo nepřekvapivě propojení dvou zcela odlišných sektorů, světa dopravy po vozovce a světa překonávání vzdáleností na křídlech. „Oba mají odlišný přístup k volbě materiálů a součástek, odlišné požadavky na hmotnost nebo pohonný systém,“ vysvětluje Vaculík.

„Konstrukce automobilu se zaměřuje na snížení tření na vozovce, ochranu cestujících před nárazy nebo řízení účinného podvozku. Aerodynamický design se naopak zaměřuje na dosažení ideální aerodynamiky a stability letu a důležitá je i kontrola hmotnosti,“ říká s tím, že další velkou výzvou byl i samotný transformační systém, který umožňuje stroji přejít ze silničního do letového režimu.

Zároveň však dodává, že protichůdné požadavky se pro létající automobil staly ve finále obohacující. Vozidlo je díky komponentům ze světa automotive bezpečnější, díky prvkům ze světa aviatiky je zase aerovůz dokonale aerodynamický a odlehčený.

AeroMobil na výstavě v Miami Foto: AeroMobil

Pro objevení uspokojivého propojení všech nároků AeroMobil vytvořil hned čtyři různé typy svého vozidla. Vůbec první koncept byl vytvořen v roce 2013. Pokročilejší prototypy přišly v roce 2014 a v roce 2017. Od roku 2019 společnost pracuje s experimentálním prototypem AeroMobil 4.0, který se stal i jeho testovacím prototypem, jež společnost podrobuje zkouškám nejen na zemi, ale i ve vzduchu. Děje se tak však již bez Štefana Kleina, který aktuálně vyvíjí létající vůz vlastní značky.

V režimu pro jízdu po vozovce má AeroMobil rozměry 6,1 × 2,2 metru, tudíž se příliš neliší od standardního automobilu. Uvnitř se momentálně projedou či proletí maximálně dva pasažéři, přičemž navýšení kapacity na čtyři osoby je jedním z hlavních cílů, kterého by inženýři AeroMobilu chtěli dosáhnout přibližně za čtyři roky s novou generací vozu.

Díky hybridnímu pohonu o výkonu 224 kilowattů je se strojem možné dosáhnout na silnici rychlosti až 160 kilometrů za hodinu při zrychlení z nuly na sto během deseti sekund. To znamená, že AeroMobil na silnici rozhodně nebude nijak brzdit provoz.

AeroMobil během testování ve vzduchu Foto: AeroMobil

Ta pravá zábava ovšem přichází v momentě, kdy stroj roztáhne svá křídla o rozpětí 8,8 metru. Tento proces je schopen vykonat za méně než tři minuty, přičemž k samotnému vzletu potřebuje dráhu dlouhou 400 metrů.

„Dolet se pohybuje od 520 do 740 kilometrů v závislosti na tom, zda posádku tvoří jedna nebo dvě osoby. Maximální rychlost letu je přibližně 260 kilometrů za hodinu,“ upřesňuje Juraj Vaculík čísla, kterými se může stroj pochlubit v momentě, kdy se odlepí od země.

Podle Juraje Vaculíka je tento vůz dokonalým strojem nejen pro každého milovníka nových technologií, ale také pro fanoušky sportovních automobilů. Těm totiž AeroMobil může nabídnout ještě větší porci adrenalinu na vozovce i v oblacích.

Automobil nabízí dostatek místa pro dva cestující Foto: AeroMobil

„Zaměřujeme se i na sběratele a klienty s vyššími příjmy, kterých je podle našich průzkumů na celém světě více než 1,5 milionu. AeroMobil patří do segmentu supersportovních vozů, lehkých letadel a jachet, který v roce 2020 představoval trh v hodnotě přibližně 5,5 miliardy dolarů a podle prognóz by měl do roku 2030 vzrůst na osm miliard. Druhou cílovou skupinou společnosti AeroMobil budou s příchodem čtyřmístného modelu firmy, operátoři či letecké společnosti,“ vysvětluje Vaculík.

S tím souvisí plány poskytovat v rámci AeroMobilu komplexní služby mobility. Společnost má v plánu zahájit s příchodem čtyřmístné verze joint venture spolupráci s etablovanými přepravními společnostmi, případně se pustit do provozu zcela vlastní přepravní služby, kdy si zákazník let jednoduše objedná skrze mobilní aplikaci.

Klíčové certifikace a vstup na trh

Ještě předtím, než se tak stane, ovšem bude nutné získat pro stroj potřebné certifikace. Na získání těch od EASA (Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví) pracuje slovenská společnost od roku 2018. „Jedná se o složitý a náročný proces, který trvá roky a vyžaduje vysoké investice. Během programu letových zkoušek v březnu letošního roku společnost AeroMobil úspěšně splnila několik klíčových požadavků EASA CS23 upravujících letovou způsobilost,“ vysvětluje Juraj Vaculík s tím, že AeroMobil drží od roku 2020 osvědčení k létání od slovenského úřadu pro letovou způsobilost.

Díky své finanční náročnosti, kdy si projekt od svého počátku vyžádal již několik milionů eur, bylo nutné najít dostatečně silného investora. Toho Vaculík nalezl v roce 2017 ve slovenském podnikateli Patricku Hesselovi, výrobci dílů z kompozitu, jenž kromě Porsche, AMG či Bentley dodával díly také AeroMobilu. Patrick Hessel se stal majoritním vlastníkem AeroMobilu, kterému Juraj Vaculík šéfoval až do roku 2019, kdy ze zdravotních důvodů tuto funkci předal právě Hesselovi, a dnes ve společnosti zastává pouze pozici člena představenstva.

Investorům je společnost otevřena i dnes, a to nejen z důvodu finanční náročnosti získávání certifikací, ale i kvůli vysokým nákladům, které bude vyžadovat vstup na trh. A tento krok by měl přijít co nevidět. „V nadcházejících měsících budeme pokračovat v testovacích letech, abychom získali všechny potřebné certifikace a také abychom dokončili parametry vozidla. Poté bude následovat příprava výroby a dodání prvním zákazníkům“ nastiňuje časovou osu Juraj Vaculík s tím, že výroba bude silně limitovaná, a proto by měl AeroMobil nést i zajímavou sběratelskou hodnotu.

AeroMobil svůj vůz aktuálně testuje u Bratislavy, prozatím je však stále otázkou, kde jej bude společnost vyrábět. Podle Patricka Hessela pocházejí díly od výrobců z celého světa, v úvahu však přichází i ten scénář, že montáž bude probíhat doma na Slovensku. Létat by ovšem AeroMobil měl po celém světě. „AeroMobil bude určen především pro americký, evropský, asijský a australský trh. Bude však k dispozici na všech vyspělých trzích se zavedenou infrastrukturou všeobecného letectví,“ upřesňuje Vaculík.

Kokpit létajícího vozu AeroMobil Foto: AeroMobil

Jakou částku si zájemci o vůz musí připravit, prozatím AeroMobil nespecifikoval. Původně hovořil o sumě od 1,5 milionu eur, tedy bezmála o 37 milionech korun. Přesná cenovka však bude podle Hessela ještě stanovena. Je tedy jasné, že létající automobil okamžitě nezaplaví světové silnice, podle průzkumů AeroMobilu by se však malá létající vozidla měla stát součástí dopravy ve velmi blízké budoucnosti, přibližně ve stejné době jako létající taxíky s kolmým vzletem a přistáním.

Aby tuto budoucnost AeroMobil přiblížil, vytvořil reklamní spot, který je první audiovizuální reklamou na létající automobil vůbec. Spot bude vysílán u dealerů a partnerů a také při různých akcích přímo pro zákazníky. AeroMobil na svůj přelomový vynález drží aktuálně stovky objednávek, prodej však ještě společnost nezahájila. A tak si na okřídlené vozy na nebesích musíme ještě chvilku počkat.